Los cambios que traerá el Sisbén y que afectarán a dos millones de personas

Con el objetivo de focalizar mejor las ayudas, el Gobierno actualizó la base de datos del Sisbén IV y alrededor de 2 millones de hogares cambiarán su grupo de clasificación.



Por ejemplo, del grupo A al B, es decir, de pobreza extrema a moderada pasaron 422.783 personas, o del B al C, que son los vulnerables, otras 657.607.



Esta actualización se dio gracias a los mayores registros administrativos que tiene el Departamento Nacional de Planeación (DNP) por la consolidación del Registro Social de Hogares (RSH).

Foto: iStock

Este es un sistema que integra la información de registros administrativos de diferentes entidades a nivel nacional y local, incluyendo el Sisbén, con el propósito de tener información actualizada de los hogares y hacer una mejor aproximación a sus condiciones socioeconómicas.



“En el Sisbén no se hacen encuestas periódicas, la mayoría son cada tres años. Con el registro social tendremos información más actualizada. La meta es llegar al Registro Universal de Ingresos para que podamos identificar los ingresos anuales y en el futuro que ya no necesitaremos el Sisbén, Familias en Acción o los estratos”, dijo Jorge Iván Gonzáles, director del DNP.



En la actualidad, las bases de datos del Sisbén se enfrentan a problemas debido a la desactualización de la información y a la falta de mecanismos de control de calidad en su verificación y seguimiento, entre otros.



Por ejemplo, cuatro de cada 10 personas registradas en el Sisbén no actualiza su información desde hace más de tres años. Por ello, es probable que muchos de ellos hayan cambiado sus condiciones económicas y/o sociales en este tiempo.



Por ello, según usar la información del Registro Social de Hogares permitirá contar con mejor información de las condiciones reales de la población para reducir los errores de los procesos de focalización.

Panorámica de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Foto: Raúl Arboleda / AFP

Cómo son los cambios

En la actualidad, el Registro Social de los Hogares cuenta con 40 bases de datos a nivel nacional, incluyendo la del Sisbén IV, y 860 bases de datos territoriales (provenientes de 32 gobernaciones, 30 capitales y 1.007 municipios).



Por ejemplo, se incluyen bases como las del Ministerio de Educación, Bienestar Familiar, Icfes, Migración Colombia, Icetex, Agencia Nacional de Tierras, Finagro, Superintendencia de Notariado y Registro, Supersalud, Prosperidad Social, Unidad de las Víctimas, Registraduría y Fedecafé, entre otras.



Con esto, cuenta con la información de más de 50 millones de personas y alcanza una cobertura casi universal de la población del país. Por ello, permite tener un panorama más actualizado de las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de los hogares.

Cambios con la reclasificación del Sisbén. Foto: DNP

Con todas estas mayores fuentes de información, se realizó la actualización de la información de 12,1 millones de personas que dada la composición de los hogares inciden en los datos de un total de 20,8 millones de personas (60 por ciento del total Sisbén).



En total, se estima que habrá cambios en los grupos en alrededor de 2 millones de personas.



Dejaron de pertenecer al grupo A (pobreza extrema) 732.740 personas y del grupo B (pobreza moderada) salieron 446.141.



Entre tanto, entraron al grupo C (vulnerable) 615.526 personas y al D (no pobre, no vulnerable) otras 563.355.



“Con la actualización tenemos una cifra más cercana a la que entregan las cifras de pobreza del Dane”, afirmó Juan Miguel Gallego, subdirector general de Prospectiva y Desarrollo Nacional del DNP, quien explicó que la política social de ese año se mantiene y el cambio será gradual.

Luego de esta actualización, serán las entidades ejecutoras del gasto social quienes determinen el cambio progresivo que se presentará en los subsidios. La labor del DNP se limita a mejorar las herramientas de focalización.

Cambios en la composición de los grupos del Sisbén. Foto: DNP

Dudas frecuentes

¿Qué pasará con el Sisbén?

Para las personas que ingresan por primera vez al Sisbén gracias a una nueva encuesta, haremos la actualización de información vía registro administrativo durante el proceso de consolidación de la información, que se realiza antes de estimar la clasificación.



Es importante resaltar que la información de los registros administrativos prevalece sobre la información auto declarada de los hogares en la encuesta Sisbén.



¿Con el RSH se acaba el Sisbén?

No, por ahora el Sisbén continúa siendo una de las formas que tiene el país para clasificar a la población y considerando que la clasificación del Sisbén es acorde con la información de la ficha socioeconómica, es probable que, con la actualización de información de registros administrativos, algunos hogares cambien su clasificación en el Sisbén. Se estima que, con la actualización vía registro administrativo, dos de cada 10 hogares que hay hoy en Sisbén, cambien su clasificación actual.

