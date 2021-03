Estos son los principales cambios que trae el nuevo Sisbén IV

El Gobierno, a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP), acaba de anunciar los cambios que trae el Sisbén IV, mecanismo que permite identificar de manera rápida y objetiva a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad para focalizar la inversión social, el cual, además, se podrá consultar a partir de mañana 5 de marzo



Según el Luis Alberto Rodríguez, director del DNP, esta nueva encuesta y sus bases se darán a conocer mañana 5 de marzo, aunque destacó que esta nueva metodología se viene aplicando desde el año pasado, la cual ha sido fundamental para hacerle llegar las ayudas y aplicar los beneficios a los hogares más vulnerables del país afectados por la pandemia del coronavirus.



Sin esta metodología habría sido posible llegar a más de 3 millones de hogares con las ayudas y programas sociales creados para atender la emergencia social derivada de la pandemioa, dijo Rodrígez, quien agregó que el Sisbén IV le permitirá al Gobierno seguir encontrando esos hogares en situación vulnerable.



El funcionario señaló que el Sisbén IV incorpora el 99 por ciento de los hogares más vulnerables del país, lo que indica que más de 23,5 millones de personas en esas condiciones fueron encuestadas.



La cobertura de esta nueva base de datos fue posible debido a la incorporación de la tecnología, la que permitió recolectar información en tiempo real, a través de móviles, lo cual permitirá hacia adelante actualizar la información de los hogares a medida que se presenten cambios en los mismos.



El Sisbén IV está compuesto por cuatro grupos (A, B, C y D), que se establecieron información acerca de las necesidades de cada hogar, de las cuales se identificaron unas 64. No hay puntajes sino que se establece una clasificación por situación de los hogares: En pobreza extrema(A), En pobreza (B), Vulnerables (C) y Nipobres ni vulnerables (D).



Como se recuerda, el Sisbén es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales que, a través de un puntaje, clasifica a la población según sus condiciones socioeconómicas. Dicho puntaje se calcula de forma automática dentro del aplicativo del Sisbén a partir de la información reportada por el hogar en la encuesta y es un valor entre cero (0) y cien (100).



