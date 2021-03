‘No habrá retiros masivos de programas sociales por Sisbén IV’

El año pasado, y como parte de los esfuerzos por mitigar los impactos de la pandemia en los hogares más pobres, el Gobierno destinó recursos para fortalecer y crear programas sociales, que hoy benefician a unos 28 millones de personas.



(Le puede interesar: Pandemia tiene en la pobreza a uno de cada tres latinoamericanos).

En efecto, a través de Familias y Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario, Devolución del IVA y Colombia Mayor, el año pasado se hicieron transferencias monetarias a sus participantes que, según la encuesta Sisbén, están en condición de vulnerabilidad y pobreza extrema, por 12,3 billones de pesos.



Todos estos colombianos, y aquellos que quieran ser beneficiarios de estos programas, deberán diligenciar la encuesta Sisbén IV, presentada esta semana por el Gobierno, para actualizar datos relacionados con su condición socioeconómica.



Susana Correa, directora de Prosperidad Social, entidad del Gobierno que tiene a cargo estos programas, envía un parte de tranquilidad a los actuales afiliados y explica qué viene con el Sisbén IV.

Susana Correa, directora de Prosperidad Social (derecha). Foto: Prosperidad Social

¿Cuántos beneficiarios abarcan los principales programas sociales de Prosperidad Social?

En el 2020 atendimos con transferencias monetarias a más de ocho millones de hogares (unos 28 millones de colombianos) a través de los programas Colombia Mayor, Familias y Jóvenes en Acción, Devolución del IVA e Ingreso Solidario.



Se trata de población en situación de vulnerabilidad, pobreza o pobreza extrema. Eso incluye a comunidades afrocolombianas e indígenas y víctimas de desplazamiento forzado.



Con la vigencia del Sisbén IV vamos a mejorar la asignación de transferencias a estos hogares, tal como hicimos en una primera etapa para definir los beneficiarios de la Devolución del IVA e Ingreso Solidario.

¿De qué monto son las ayudas mensuales que reciben todas estas personas?

Colombia Mayor hace pagos mensuales de 80.000 pesos por beneficiario y durante la pandemia ha entregado 80.000 pesos adicionales en cada pago. Con Ingreso Solidario, que también es mensual, cada hogar recibe 160.000 pesos. En el 2020 cada familia recibió hasta 1’440.000 pesos en los nueve pagos que hizo el programa. La inversión de estos dos programas ascendió a 7 billones de pesos el año pasado.



Con Jóvenes en Acción, de acuerdo con la verificación de condiciones, un estudiante de una institución de educación superior recibe dos veces al año 400.000 pesos por matricula, otros 400.000 pesos por permanencia y, si cumple con el promedio requerido, 200.000 pesos por excelencia. Si es estudiante del Sena se le entregan, cada dos meses, 400.000 pesos (200.000 pesos por cada mes). A esto hay que sumarles cinco entregas extraordinarias de 356.000 pesos autorizadas durante la pandemia para todos los participantes del programa durante el 2020.



(Además: El blindaje para evitar que lleguen datos falsos al Sisbén IV).



Familias en Acción transfiere a los hogares recursos bimestrales, de acuerdo con la verificación de condiciones y grado de escolaridad de hasta tres hijos. Durante la pandemia, en 2020 hicimos cinco entregas adicionales de 145.000 pesos a cada hogar. Con la Devolución del IVA entregamos 75.000 pesos cada dos meses. Este año serán 76.000 pesos.



Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Devolución del IVA son programas que ejecutan ciclos de pago cada dos meses. Entre los incentivos ordinarios de los programas y los extraordinarios para ayudar a los hogares a mitigar el impacto de la pandemia; con estos tres programas hicimos transferencias monetarias por más de 5,3 billones de pesos durante 2020.



En total, Prosperidad Social ha entregado más de 13,6 billones de pesos para la atención de los participantes de programas de transferencias monetarias.

Susana Correa, directora de Prosperidad Social. Foto: Prosperidad Social

¿Todos estos beneficiarios deben diligenciar la encuesta Sisbén IV?

Todos los participantes de estos programas pueden estar tranquilos, porque cada uno de ellos tendrá una etapa de transición entre el Sisbén III y el IV. Todos los hogares continuarán recibiendo sus incentivos durante este periodo. En cada dirección misional de la entidad estamos revisando y ajustando la focalización con base en la nueva metodología del Sisbén IV.



Esperamos que los ciudadanos que participan o quieran participar de la oferta social del Estado tengan su encuesta Sisbén actualizada. Esta transición es necesaria para que podamos brindar a los hogares beneficiarios el tiempo suficiente para actualizar su información a través de esta nueva encuesta o, en caso de que sus condiciones socioeconómicas han variado durante la pandemia, solicitar que la misma les sea ajustada por parte de las alcaldías respectivas.

¿Qué plazo se pone Prosperidad Social para lograr que todos llenen la encuesta?

Estamos diseñando un esquema de transición de acuerdo con lo contemplado en el Conpes 3877 del 2016, definiendo tiempos y procesos para que los participantes y potenciales beneficiarios accedan a la oferta del Estado con la nueva metodología del Sisbén IV. Este periodo de transición puede ser de mínimo 16 meses.

¿Cómo se garantiza que quienes mejoran su condición socioeconómica salen de los listados de beneficiarios?

Prosperidad Social tiene establecido para cada programa un proceso operativo que determina el cumplimiento de criterios para permanecer y acceder a las transferencias monetarias. Al iniciar cada ciclo de pago los programas verifican los criterios de permanencia y exclusión de sus beneficiarios antes de liquidar el subsidio correspondiente.



(También: OIT y ONU advierten sobre duro retroceso de empleo femenino en el país).



Así se garantiza que los criterios especificados en cada manual operativo siguen vigentes para cada beneficiario. Nuestros programas implementan siempre el debido proceso, para garantizar que los participantes a los que se les detecte una mejora en su condición socioeconómica puedan presentar ante nuestra entidad los recursos a los que haya lugar.

¿Es permitido que un solo hogar sea beneficiario de varios programas al mismo tiempo?

Sí, es posible. En la implementación del procedimiento de focalización, analizamos las características de los hogares con respecto a los criterios de elegibilidad y no elegibilidad que contempla cada programa. Un hogar puede ser potencial participante para más de un programa. Por ejemplo, los 700.000 hogares más pobres de Familias en Acción hoy reciben Devolución del IVA. También tenemos casos en los que hogares con participantes en Jóvenes en Acción hacen parte de programas de Inclusión Productiva.



Ingreso Solidario es el único programa que se diseñó y estructuró para ser una transferencia monetaria en favor de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad que no son beneficiarios de otros programas sociales del Estado. No obstante, estamos haciendo ejercicios de focalización que permita a los beneficiarios más pobres de este programa recibir adicionalmente recursos de la Devolución del IVA. Con esto buscamos generar mayores impactos en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema.

¿Qué viene para los beneficiarios de los programas de Prosperidad Social?

Queremos ser claros y reiterar que no habrá retiro masivo de participantes de ningún programa luego de entrar en vigencia el Sisbén IV.



Vamos a optimizar y fortalecer la gerencia de los programas de transferencias monetarias y de toda la oferta social como ruta para la superación de la pobreza; se trata de contribuir con seguridad alimentaria, educación, salud, empleabilidad, emprendimiento individual y colectivo y la generación de ingresos sostenibles. Tenemos y mejoramos distintos mecanismos y estrategias integrales, para atender, en el menor tiempo posible, a los hogares con mayores carencias en el país y que estos puedan superar la condición de pobreza o vulnerabilidad.

Encuentre también en Economía:

Así puede cumplir las metas financieras en familia

Gobierno proyecta que la economía crecerá 5 por ciento este año

Seis de cada diez personas sobreendeudadas son hombres

ECONOMÍA Y NEGOCIOS