Sintrainagro pide que no se desdibuje la lucha social con vandalismo

Debido a los actos vandálicos que han ocurrido en los últimos días en medio del paro nacional, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (Sintrainagro) rechazó los actos e hizo un llamado a los empresarios para buscar mecanismos que permitan salvar las empresas y mantener el empleo.



“Estos actos están generando que varias empresas paren la producción. A causa de los bloqueos no están llegando los insumos para la elaboración de la producción donde las empresas están paralizadas con posibles licenciamientos de trabajadores y cierre de empresas. No compartimos que se desdibujen las luchas sociales con vandalismo, venga de donde venga, cambiando la razón real de la protesta”, aseguró el sindicato.



Este también aseguró que los trabajadores no son los responsables de los hechos vandálicos. Al contrario, indicó que han estado dispuestos a presentarse a las diferentes empresas a laborar y desafortunadamente no lo han podido hacer por los constantes bloqueos.



“Creemos que no es justo que los trabajadores y sus familias paguen por los hechos irresponsables cometidos por personas ajenas a la lucha sindical y social. Además, solicitamos la solidaridad del movimiento sindical internacional, de organismos de derechos humanos, para que nos ayuden a garantizar el empleo y la estabilidad social en Colombia para el bien de todos”, sentenció la organización sindical a través de un comunicado.



Por ello, rechazaron los hechos ocurridos en el municipio de Florida, Valle, en el que fue incinerada una buseta en la que se transportaban corteros de caña, trabajadores del Trapiche Lucerna, ubicado en Florida, Valle.



Durante más de 45 años, Sintrainagro ha trabajado por la defensa de los derechos laborales y sociales de todos los sectores de la agroindustria y actualmente representa a más de 35.000 afiliados.



