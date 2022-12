Las centrales obreras fueron las únicas de la mesa tripartita de concertación salarial que destaparon ayer sus cartas para subir el salario mínimo para el 2023. En cambio, los empresarios no entregaron un número y esperarán a construir una cifra conjunta. Estos tienen hasta el 15 de diciembre para llegar a un acuerdo concertado. De lo contrario, el Gobierno tendría hasta el día 30 para subirlo por decreto. Según la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, hay espíritu para llegar a un acuerdo.



(Puede leer también: Los 4 grandes temas que vigilan los inversionistas externos sobre Colombia)

La apuesta de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y las Confederaciones de Pensionados es subir el mínimo un 20 por ciento, por lo que del millón de pesos actual se pasaría a 1’200.000.



“Esta propuesta de incremento se sustenta en que para los sectores más vulnerables, que son quienes ganan el mínimo, la inflación va en más del 14 por ciento, más un índice de productividad del 1,24 por ciento y 5 puntos adicionales para recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido en el año. Tenemos voluntad política de llegar a un acuerdo”, aseguró el presidente de la CUT, Francisco Maltés, quien también dijo que pusieron sobre la mesa que se controlen las tarifas de energía eléctrica o que la Superintendencia Financiera no siga aumentando la tasa de usura.



Por lo general, los sindicatos son los que han presentado a lo largo de los últimos años las propuestas más elevadas. Por ejemplo, para el 2021 las centrales obreras propusieron un alza de 13,9 por ciento y finalmente el salario subió en 3,5 por ciento, es decir, 10,4 puntos menos.

Del lado de los empresarios, finalmente no destaparon sus cartas. Al contrario, estos hicieron una invitación a cambiar la metodología tradicional en la que se determina el alza del mínimo y siempre suelen existir tires y aflojes. Dijeron que debido a la coyuntura económica actual se debe buscar construir una decisión ya conjunta y consensuada entre las partes. Por eso, dicen que el espíritu es llegar a consenso para hacer un solo anuncio al país.



“Más que entregar una cifra, pues no creo que tenga sentido en este momento entrar en una negociación de una cifra baja o alta, el propósito es encontrarnos en el camino (...). Hemos hecho un llamado para que nos sentemos y trabajemos en los próximos días y busquemos acercamientos que nos permitan construir entre todos una propuesta que atienda temas tan sensibles para el país, para los hogares y los empleados colombianos”, aseguró el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.



Sin embargo, minutos antes, Rosmery Quintero, presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), dijo a través de un video que el incremento no debería exceder el 14 por ciento.



A través de una carta, firmada por Andi, Fenalco y SAC, entre otros, los gremios aseguraron que la definición del incremento deberá tener en cuenta factores como la alta inflación, la actividad económica y la capacidad de generar más empleo.



“Entendemos el grave efecto que produce la inflación año completo a noviembre del 12,53 por ciento sobre los hogares colombianos. Los segmentos de ingresos bajos en la población terminan siendo los más afectados y por eso debe ser un propósito colectivo desplegar acciones efectivas para reducir la inflación en el año venidero”, dice la carta.



Gobierno, empresarios y sindicatos se volverán a reunir el lunes de manera oficial para seguir negociando el incremento. Sin embargo, a lo largo de este fin de semana también podría haber algunos encuentros informales entre las partes.



“La idea es cambiar la metodología tradicional con la que los sindicatos ponen una cifra, los gremios otra y el Gobierno se guarda para el final. Lo que queremos es discutir las cifras y ojalá llegar a un acuerdo en una sola. Creemos que hay buen ambiente. Esperamos que ya el lunes podamos concertar un buen acuerdo”, aseguró el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal.



En la misma línea, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, dijo que el esfuerzo de los gremios es el de buscar que se llegue a un consenso con Gobierno y centrales.

Según el Ministerio de Hacienda, más de la mitad de los empleados ganan un mínimo o menos. En concreto, el 58,8 por ciento del total de las personas que están ocupadas, lo que representa 12,8 millones de trabajadores. De ellos, el 15,7 por ciento gana únicamente un mínimo (3,4 millones de personas) y más del 43,1 por ciento (9,4 millones) no llega a esa cifra.



El centro de estudios económicos Anif alertó de que aunque la mejora del poder adquisitivo de quienes ganan un mínimo persigue un objetivo loable, este puede llevar a efectos indeseables como aumentos en los niveles de informalidad, que incluso puede tener repercusiones negativas para el empleo.