‘No se defienden derechos violando los de otros’: sindicato petrolero

En las semanas del paro nacional, por fuera del Comité de Paro, otras organizaciones sindicales han levantado la voz contra los bloqueos que amenazan a la población. Lo hizo la CGT Antioquia, así como Sintrainagro.



Pero la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia (Utipec), además de expresar su rechazo a los bloqueos, llegó a la tutela para exigir –si fuera necesario– el uso legítimo de la fuerza para que se levantaran los bloqueos en los campos petroleros.

Finalmente, en la noche del jueves hubo un arreglo con quienes bloqueaban los pozos en el Meta, tras una reunión con el gobernador y el alcalde de Puerto Gaitán.



Utipec, que agremia a 18.000 trabajadores, además toca las puertas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que este fin de semana comienza una visita a Colombia, para exponer las violaciones a derechos fundamentales de los que han sido víctimas trabajadores en Colombia.



Utipec lleva 10 años y plantea, según dice en esta entrevista su presidente, Alejandro Ospina, “una opción que ha querido ser distinta. El movimiento sindical tradicionalmente ha estado sumido en una lógica del conflicto. De hecho, la legislación laboral está montada sobre una lógica del conflicto. Esa lógica sería válida hace 200 años, cuando el empleador era un tipo con látigo, y los trabajadores, unos ‘hombres-bueyes’, como decía (Frederick) Taylor. Es imposible que sigamos esclavos de ese mismo paradigma”.



La organización es signataria de la convención colectiva con Ecopetrol y con Frontera Energy, y tiene presencia en compañías contratistas de las anteriores. En 10 años han tenido afiliados de unas 200 empresas contratistas.



¿Qué los llevó a interponer una tutela?



Todos conocemos la situación que atravesamos en el país en el último mes. Particularmente nosotros, la industria petrolera en el Meta, pasamos una condición muy compleja. En el marco de las protestas, se sumó una petición de la comunidad –que nosotros consideramos legítima– sobre la pavimentación de una vía.



Pero, lastimosamente, acudieron a unos bloqueos irracionales que pusieron en riesgo los derechos de otras personas. No podemos caer en el mismo error de tratar de defender nuestros derechos violando los de los otros. Para eso existe el derecho.



El lunes pasado radicamos una tutela en la cual accionamos, por un lado, a los actores que hicieron el bloqueo llamándolos a la razón. Por el otro lado, a las autoridades locales y del orden nacional, diciéndoles: “Ustedes nos tienen que garantizar nuestros derechos fundamentales”. Esa tutela fue admitida.



¿Con la tutela, contemplaban la posibilidad de que el juez les ordenara a las autoridades despejar los accesos a los campos?



Sabemos que tenemos unas instancias de uso legítimo y adecuado de la Fuerza Pública, y esa es una posibilidad. A las organizaciones y a las personas al frente del bloqueo les dijimos: “Miren, hasta apoyamos su causa, pero no así”. No se defienden derechos violando derechos de otros.



Uno de los principios de nuestra organización es que creemos que la fuerza de las razones y del bien común se imponga a la fuerza de las acciones, y eso aplica en todas las direcciones. Pero, obviamente, entre los accionados están las autoridades, que tienen que garantizarnos eso.



¿Se alcanzaron a cerrar campos por los bloqueos?



Los bloqueos impiden la producción, el ingreso de insumos y de víveres. Ha sido muy calamitosa la cosa y ya ha habido varios campos cerrados. Otras empresas, como Ecopetrol, suspendieron ciertos contratos comerciales, lo que llevó a la suspensión de contratos laborales.



¿Cuando usted habla de contratos laborales suspendidos, eso está cuantificado?



Por el lado de Ecopetrol, tenemos un reporte de cerca de 600 trabajadores a los que les han notificado que han tenido que salir de los campos aunque no se hayan suspendido las operaciones, pues, como es lógico, se priorizan las actividades básicas de producción, y otras actividades pueden dar una espera.



En el campo Ocelote, entendemos que hay entre 200 o 300 empleados que están en estos momentos suspendidos. Y en otro campo, CPE-6, también está por el orden de unos 350 empleados.



¿Y por qué buscan que la CIDH los escuche?



Creemos que es necesario que la CIDH, que viene a hacer una validación de la situación de los derechos humanos, conozca también esta otra parte de la historia. No nos podemos quedar limitados a que cuenten la historia de los abusos de la Fuerza Pública, que por supuesto condenamos, sí han existido.



¿Qué gestiones han hecho?



Estamos en contacto con la OEA, pidiéndole que por favor nos incluyan en la agenda, y también hemos hecho gestiones ante la Cancillería para que también ellos, como anfitriones, pongan en consideración que dentro de la agenda haya un espacio para quienes representamos este modelo de sindicalismo alternativo.



Ustedes han dicho que hubo una gestión de su organización, a través de la CGT, que se reflejó en el anuncio del Comité de Paro sobre el ‘desescalamiento’ de los bloqueos...



En el Comité Nacional de Paro hay una pluralidad grande. Nuestro extinto presidente de la CGT Julio Roberto Gómez fue un hombre muy equilibrado, un hombre muy respetuoso del Estado social de derecho, un hombre consciente de la responsabilidad que significa el ejercer el derecho a la protesta, el derecho a la huelga.



Y, en ese sentido, desde el 2019, cuando se inicia este proceso, él ya venía siendo cuestionado de gobiernista, de alguna manera, de detractor del movimiento social, por llamar a la racionalidad, por invitar a que cualquier acción que se realizara tenía que estar orientada a conseguir el diálogo.



Y, por lo tanto, en este mes, muchos de los que respaldamos el legado de Julio Roberto hemos estado, dentro de la CGT y desde la CGT, levantando la mano diciéndole al Comité Nacional de Paro: “Disculpen, pero el movimiento sindical democrático y responsable no puede dudar en rechazar la violencia –y los bloqueos como una forma de violencia–” y, mucho menos cuando, mal que bien, ya hay un espacio en el que se está buscando un preacuerdo.



Creemos que los líderes del Comité Nacional de Paro deben mostrar la capacidad y la gallardía suficiente para dar un paso al decir: “Sí a la protesta pacífica y respetuosa, pero no a la violencia, no a los bloqueos”.



¿De dónde sale la idea de un sindicalismo alternativo?



En la forma tradicional suele estar cada uno a su lado de la mesa, tratando de ver cómo le arrebata el uno al otro; el empleador mirando cómo utilizar la ley a su manera; nosotros desde la posibilidad de usar las acciones de obstrucción que nos permiten la ley y los acuerdos internacionales.



Y pretender que, a través de eso, lleguemos a acuerdos que construyan, que generen valor... claramente dudamos de eso.



¿Entonces, cómo ven el papel de los sindicatos?



Hemos planteado un nuevo paradigma en la relación laboral, en el que no nos veamos más como enemigos, sino que seamos cooperadores. En eso llevamos 10 años, dejando atrás el paradigma del conflicto laboral para convertirlo en el paradigma de la paz laboral.



Y esto nos ha permitido hasta la actualidad gestionar cerca de 6.000 peticiones, quejas y reclamaciones. No tratamos de instrumentalizar las diferencias, y eso nos ha permitido que durante 10 años mantengamos unas condiciones laborales dignas, competitivas en el mercado, que no han puesto en riesgo la viabilidad de las empresas.



Pero ahora, los trabajadores que no estamos en paro –porque reconocemos la responsabilidad que tenemos para proveer la energía que necesita el país– nos encontramos con que nuestras posibilidades de trabajo se vieron limitadas.



Entre todos tenemos que mirar cómo reconstruimos el tejido de esta sociedad, que está tan quebrado. Así que vale la pena hablar de estas cosas que nos permiten vernos desde otra perspectiva y construir. No estar equivocados en la destrucción, sino más buscar la construcción conjunta.



