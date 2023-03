Un análisis preliminar de la Superintendencia Financiera de Colombia sobre lo ocurrido al Silicon Valley Bank (SVB) indica que su quiebra puede deberse a una mala gestión en la diversificación de sus captaciones y por las desvalorizaciones de su portafolio de inversiones. El exceso de recursos fue invertido principalmente en títulos de renta fija con duraciones altas.



Según la entidad, pese a que dicho banco era el 16 del sistema por su volumen de activos, es una entidad “categoría IV” y, por lo tanto, no estaba obligado a cumplir con estándares de Basilea III en gestión de liquidez.



Algo que no sucede en Colombia, donde la regulación exige a todos los establecimientos de crédito del sistema financiero medidas prudenciales para la gestión de liquidez acorde con dichos estándares.



Las cifras más recientes muestran que la relación depósitos y exigibilidades contra activos de alta calidad cumplen ampliamente el mínimo regulatorio, alcanzando el 196 por ciento.



La Superfinanciera también destaca que, por regulación, los establecimientos de crédito que operan en el país no tienen inversiones de capital (acciones) en compañías diferentes a sus filiales. Por tanto, no se encuentran inversiones directas de estos en SVB. En cartera no hay operaciones con contraparte SVB, ni tampoco en compañías fintech, fondos de capital privado o venture capital relacionados.



En las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y otras entidades tampoco se observan inversiones directas en SVB, en tanto en las administradoras la exposición a fondos de venture capital es prácticamente nula.



No obstante, la autoridad espera que haya desvalorizaciones en negocios similares en los próximos días.

