Siguen las alertas sobre el Presupuesto General del 2024

A pesar de las alertas sobre una posible desfinanciación, el Presupuesto General de la Nación para el 2024 fue aprobado por el Congreso por un monto de 502,6 billones de pesos, lo que representa un incremento del 9 por ciento real frente al de este año.



Puede leer también: El camino hacia un país de propietarios

El Observatorio Fiscal de la Javeriana insiste en que el Gobierno debe dar explicaciones sobre el recaudo adicional que está contemplando y que genera dudas.

Facebook Twitter Linkedin

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, radicó el presupesto para 2024 Foto: Minhacienda

En específico, sobre los alrededor de 15 billones de pesos adicionales (0,9 puntos del PIB) que proyectan recaudar en un solo año producto del arbitraje de litigios.



“La mayoría de estos litigios demoran en promedio ocho años en resolverse y desde el Gobierno no ha habido claridad sobre alguna estrategia de tipo normativo (establecimiento de un nuevo marco legal) que permita la recuperación de estos recursos en ese corto tiempo”, asegura un informe del Observatorio.



Por ello, señala que en caso de que esta nueva normativa legal no se implemente y el recaudo adicional no se materialice, la única alternativa que tendría el Gobierno es la de suspender algunos gastos.

“La economía demanda mensajes claros y contundentes sobre los pasos a seguir en materia macroeconómica. Hasta la fecha, el marco legal reglamentario que permitirá este recaudo no se conoce”, sentencia.

Facebook Twitter Linkedin

Presupuesto General de la Nación Foto: EL TIEMPO

Presiones de la deuda pública



Adicional a ello, el observatorio señala que el servicio de la deuda pública está generando grandes presiones sobre las finanzas públicas del país.



Para el próximo año, es el sector en el que se proyecta mayor gasto con 92,3 billones de pesos, lo que supone un aumento del 17 por ciento real con respecto al año pasado.



Es decir, de cada 100 pesos que gastará el estado el próximo año, 18 pesos se destinarán al pago de deuda.