Siguen las alertas por las vigencias futuras y el modelo de peajes

En medio de la polémica por el lío con el Presupuesto General de la Nación del 2024, por el cual el Ministerio de Hacienda expidió el viernes un decreto de yerros en el que desagregó los 13 billones de pesos por pagar al sector de la infraestructura en este 2024, se suman dos alertas más.



Primero, quedó en evidencia que hay determinadas obras de infraestructura que tienen los recursos necesarios, pero que no están avanzando de la manera esperada, y ahora la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) se comprometió a revisar en qué estado están los proyectos para poder solucionar este problema.

Además, el Consejo Gremial Nacional expresó su preocupación por la incertidumbre generada.



“Generar la idea de que eventualmente estos compromisos no serán honrados, o pudieran ser sujetos de intentos de renegociación, causa inmensa incertidumbre a los desarrolladores y financiadores que en el pasado han tenido confianza en la seriedad del Estado para cumplir sus obligaciones”, dijo el gremio.



En ese mismo sentido, destacó que la pérdida de la confianza inversionista produciría riesgos en términos de calificación crediticia y “efectos muy negativos al momento de desarrollar nuevos proyectos o intentar adelantar trabajos público-privados”.



Por su parte, el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo destacó que en la entrevista del ministro de Transporte, William Camargo, con Yamid Amat hay varios interrogantes.La operación de cirugía al sistema de cobro de peajes, que incluye la eliminación de las concesiones viales que están seriamente deterioradas.

La entrevista que hoy le concede el ministro de transporte a Yamid Amat en el Tiempo (Página 1.21), deja varios interrogantes:

1- el segundo ajuste en los peajescorrespondiente al año 2024 anunciado para hacerse en algún momento del primer semestre del año en curso, parece quedar… — Juan Camilo Restrepo (@RestrepoJCamilo) February 18, 2024

De acuerdo con Restrepo, el segundo ajuste en los peajes correspondiente al año 2024 anunciado para hacerse en algún momento del primer semestre del año en curso parece quedar en entredicho.



“Al menos queda flotando una gran ambigüedad al respecto. Esto sería grave pues, recordemos, el equilibrio financiero de los contratos de concesión vigentes depende de que los peajes se hagan efectivos en las fechas anuales previstas en los contratos”, dijo el exministro.



Según el experto, dejar de cobrar peajes en este año sería un golpe a la confianza contractual de los concesionarios, acarrearía graves responsabilidades fiscales a cargo del Estado y les restaría confianza al sector privado y a la banca nacional e internacional, que dudarán en comprometerse en futuras concesiones de infraestructura.



Si bien el cobro de los peajes se suspendió en 2023, el Gobierno Nacional debió resarcir a los concesionarios en una cuantía cercana al billón de pesos.



A comienzos de este año, el Gobierno tuvo que hacer un ajuste del orden del 13 por ciento, lo que corresponde al ajuste de 2023.



Para Restrepo, de no haberse hecho este tardío ajuste se hubieran tenido que arrastrar hacia adelante abultados pasivos a cargo del Estado contratista.



Otra de las alertas que surgen ahora con los peajes y el desarrollo de la infraestructura en el país es que, de acuerdo con Restrepo, no es claro si se van a seguir respetando las “vigencias futuras” ya expedidas o si se continuarán expidiendo hacia el futuro.



“Si no se honran las vigencias futuras ya expedidas o si se suprimen hacia el futuro, sería otro golpe a la confianza del sector privado que lo retraerá de participar en obras de infraestructura que, sin ‘vigencias futuras’, lo mismo que sin peajes, es muy improbable que sigan participando en APP de infraestructura”, expuso Restrepo.

Facebook Twitter Linkedin

Operadores tenían plazo hasta el pasado 30 de octubre de 2022, para que operadores e intermediadores habilitaran el recaudo electrónico. Foto: El Tiempo / cortesía

Para el exministro, esa sería una tentativa desafortunada similar a la que sombreó por algunos días “con el fallido intento de la partida global para las obras que por 13 billones de pesos se alcanzó a incluir en el presupuesto de este año y que, finalmente, el Ministerio de Hacienda debió solucionar corrigiéndolo con el decreto de yerros”.



Restrepo asegura que en la entrevista el ministro da a entender que las figuras de peajes y de vigencias futuras se podrían sustituir por cobros de valorización.



“Es cierto que la valorización es un mecanismo para financiar obras públicas que puede descargar en parte las cargas del presupuesto público. Pero poner en marcha un mecanismo amplio y ambicioso de valorizaciones por todo el país como el que bosqueja el ministro es una ardua tarea que tomará varios años implementar”, explicó.



En ese mismo sentido, Restrepo dijo que no solo hay que actualizar catastros en todas las franjas de tierra cuyo valor se mejorará con las grandes vías de cuarta generación que se emprendan, lo que tomará tiempo, sino que “además ese trámite legal y político de aplicar un gigantesco programa de valorizaciones como el que bosqueja el ministro no será labor de pronta ejecución”, aseguró.



Al finalizar, Restrepo señala que el problema de la incertidumbre afectará a la política de vigencias futuras.



“¿Y mientras tanto qué, si se marchita la política de peajes y de vigencias futuras? No es aventurado pronosticar que en el entretanto (lo que puede tomar varios años) se puede quedar el país sin cómo financiar el desarrollo de su infraestructura. Lo que sería muy grave”, puntualizó.

Más noticias