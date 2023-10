Avanza debate en el Congreso sobre presupuesto del 2024: van 164 artículos aprobados

El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2024 es debatido en las plenarias de Cámara de Representantes y Senado y este miércoles 18 de octubre será el día clave para su aprobación ya que el Congreso tiene el plazo para discutirlo hasta el 20 de octubre luego de su paso por las comisiones económicas.

El PGN 2024 fue aprobado en su primer debate, por las comisiones conjuntas económicas de Cámara y Senado, el pasado 20 de septiembre.



De acuerdo con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anoche al radicar la ponencia para el segundo debate, los ajustes son mínimos, pero tienen que ver con el funcionamiento de entidades como la Dian o la ANI.



"Son simplemente operaciones de cambio de presupuesto de funcionamiento de inversión o viceversa, según las necesidades de las entidades. El presupuesto global sigue siendo 502.6 billones; en estos ajustes el presupuesto en el recurso de funcionamiento baja a 308; la deuda sigue siendo 95 y la inversión es de 99.9”, explicó



De acuerdo con las cuentas de Bonilla, el crecimiento del PIB real está en 1,8% este año, lo que representa una desaceleración del 7,5% anotado en 2022. Incluso en 2024 se estima un crecimiento de 1,5%.



En otras expectativa, el Ministerio de Hacienda espera que la inflación pase del 10,99 hasta 9,2 %, mientras que el Banco de la República lo ubica en 5,7%



Otros cálculos están incluidos en que el petróleo Brent cerrará 2023 en US$78,6 y US$74,5 para 2024. La producción de crudo 768.600 barriles por día a finales del año en curso y de 787.600 barriles diarios.



Los ministerios con más asignados para el 2024 son el de Educación, Salud, Defensa y Hacienda para el año 2024 y entre los cambios está el método de emplearía la Dian para recaudar 15 billones de pesos de evasores.



La Dian debe hacer inteligencia tributaria, que hoy no hace, y que debería hacerla porque está dentro de sus funciones. Ese artículo fue mejorado por los congresistas y ahora se llama inteligencia tributaria y que debe haber absoluta coordinación entre la Dian y el ministerio de Hacienda”, dijo Bonilla.



Si en la discusión no se aprueba el proyecto, se adoptará el que presentó el Gobierno nacional, incluidas las modificaciones que se aprobaron en las comisiones económicas en su primer debate.

Acá en vivo la discusión en Cámara

Acá en vivo la discusión en Senado

En la discusión en senado, Andrés Velasco, director técnico de la Carf, dijo que las fuentes de financiación del proyecto, podrían llegar a crear gastos estructurales por medio de ingresos no estructurales y que podrían "incumplir la regla fiscal".



Además el senador Miguel Uribe presentó una ponencia alternativa señalando "que el proyecto, tal y como está es insostenible".



En Cámara se cuestionó el nombramiento del presidente e la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), de acuerdo con el representante Andrés Eduardo Forero, "el Gobierno está justificando el proyecto basándose en un espejo retrovisor y diciendo que se le ha entregado una economía descuadernada. Hay factores que han afectado el crecimiento económico de país pero hay un doble rasero, hay caídas en la industria en el comercio. También hay incrementos y recursos que no se han garantizado y podríamos necesitar más dinero del de la reforma tributaria", dijo.



En el caso de la ANI, se señala que se destinarían 7,1 billones de pesos a concesiones viales en 2024 pero no hay un directivo en firme en la entidad.



"Además lamentablemente están desfinanciando el sistema de salud, el mismo ministro Guillermo Alfonso Jaramillo reconoce que hay un hueco de 850 mil millones", afirmó Forero.



En el caso de la Representante a la Cámara por Bogotá, Cathy Juvinao señaló que se dice que se recaudarán $13.3 billones adicionales porque la Dian será más eficiente en su gestión gracias a mecanismos de ‘recaudo inteligente’, "pero eso es algo que no se entiende, también dicen que recaudarán $15 billones adicionales por cuenta de arbitramento de litigios", dijo.



"El gobierno está presentando un presupuesto desfinanciado, que eventualmente podría llevar a incumplir la regla fiscal. Si los ingresos proyectados no se cumplen, lo que hará el gobierno será recortar inversión, lo que no es otra cosa que recortar programas y promesas del gobierno, los cuales podrían quedarse en el aire y sin recursos para hacerlos realidad", apuntó Juvinao.