Con la circular externa número 04 de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) entregó una serie de lineamientos que deben seguir quienes organicen y promocionen espectáculos públicos de las artes escénicas como conciertos, obras de teatro y puestas en escena.



Las cinco reglas emitidas, están dirigidas tanto a personas naturales como jurídicas y se enfocan en la manera como las empresas organizadoras de los eventos deben reaccionar ante reclamaciones presentadas por consumidores cuando se cancelen o modifiquen este tipo de eventos.

“Estas instrucciones buscan garantizar la protección efectiva de los derechos de los consumidores, así como facilitar la comprensión y el cumplimiento de las disposiciones de protección al consumidor por parte de los empresarios”, explicó la SIC.



La primera establece como motivo válido para la cancelación, el cumplimiento de las medidas adoptadas para contener el contagio del covid-19, y que esas se tramitarán de acuerdo al plazo previsto en el artículo 5 del Decreto Legislativo No. 818 de 2020.



La segunda es que las reclamaciones por cualquier causa distinta se tramitarán de acuerdo con las normas generales de protección al consumidor vigentes, en particular la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor).



La tercera establece que la SIC tiene la facultad de ordenar cualquier tipo de medida con el propósito de evitar que se cause daño o perjuicio a los consumidores.



El cuarto apéndice señala que en caso de suspensión, cancelación o reprogramación, los consumidores podrán interponer las demandas de efectividad de la garantía ante la delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la SIC en los términos de la normativa vigente.



En quinto lugar, los organizadores deberán suministrar información oportuna, clara, veraz, suficiente, sobre la suspensión o reprogramación.

