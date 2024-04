Si votación de la pensional fuera hoy, ganaría la ponencia alternativa de Norma Hurtado

Si la votación del proyecto de reforma pensional fuera hoy, lo más probable es que la vencedora sea la ponencia alternativa presentada por la senadora por el partido de la U Norma Hurtado, que plantea umbral de 1,5 salarios mínimos mensuales legales (Smml) para el pilar contributivo, que el fondo de ahorro pensional al que llegarán los recursos sea administrado por el Banco de la República y que los cambios que se hagan entren a regir a partir del 2026, entre otros aspectos.

La conclusión se desprende de un ejercicio realizado por la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones de Colombia (Asofondos), que en la versión 17 de su Congreso Anual realizado esta semana en Cartagena con un grupo de siete congresistas, dio como resultado que la mayoría de estos congresistas, si bien no estaban de acuerdo con la totalidad de lo propuesto en la iniciativa de la senadora Hurtado, sí estarían dispuestos a votar por esta, entre otras razones, por considerar que frente al proyecto presentado por el gobierno del presidente Gustavo Petro, esta es 'el mal menor'.

'¿Cómo ven la reforma desde el Congreso?' fue el panel en el que participaron las senadoras Norma Hurtado, del Partido de la U; Angelica Lozano, del Partido Alianza Verde; los senadores Juan Pablo Gallo, del Partido Liberal, y Miguel Uribe, del Centro Democrático.

De este ejercicio también hicieron parte las representantes a la Cámara Catherine Juvinao, de Alianza Verde y María del Mar Pizarro, del Pacto Histórico, así como el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, quienes fueron moderados por José Manuel Acevedo, director, Noticias RCN, Colombia.

Durante dicho panel de discusión cada uno de los participantes dio sus puntos de vista frente a los temas claves de cada una de las dos iniciativas que aguardan ser discutidas por la Plenaria del Senado en su segundo debate, pero además, tuvieron la oportunidad de decir por cuál de estas propuestas de reforma pensional se irían si tuvieran que votar en ese momento.

El umbral mínimo

Uno de los temas de discusión del panel de legisladores giró en torno a cuál debería ser el umbral adecuado para el pilar contributivo, en el que las opiniones fueron diversas, entre aquellos que consideraban que se debería bajar a un solo salario hasta aquellos que defendieron los 3 salarios mínimos.

Aunque los senadores Juan Pablo Gallo y Miguel Uribe consideraron que lo mejor era que la reforma pensional se hundiera, lo que abriría la posibilidad de presentar un nuevo proyecto, que no solo corrigiera las fallas de la actual iniciativa, sino que además mejorara la propuesta actual, indicaron que sin duda apoyarían la ponencia de la senadora Norma Hurtado, por considerar que 'es el mal menor' entre las dos opciones.

Posición que no compartió del todo la senadora Lozano, del Partido Alianza Verde, para quien hundir la reforma no debería ser una opción, en la medida que no sería una victoria para nadie en el país. Todo lo contrario, sería una derrota para todos los colombianos que necesitan y merecen un sistema pensional que contribuya a su bienestar presente y futuro.

"No podemos desaprovechar esta oportunidad diseñar y aprobar una buena reforma, hay que hacer ajustes, hay mucho por mejorar, como por ejemplo el absurdo del doble sistema que compite hoy", señaló.

La representante a la Cámara, María del Pilar Pizarro, no comparte que el umbral se baje a 1,5 salarios como reza en la ponencia alternativa, se queda con lo planteado por la propuesta del Gobierno de los 3 salarios, pues considera que se necesitan recursos que alimenten el fondo de ahorro previsional, y aunque cree que todo puede ser dialogado y se puede mejorar, lo más sensato, en su opinión, es mantenerlo en ese nivel.

Bogotá 28 de febrero del 2024. En el Congreso de la República, por falta de quórum, de nuevo se frustra el trámite de la Reforma Pensional en la plenaria del Senado. Foto:Sergio Acero Yate / El Tiempo Compartir

Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, prefiere una propuesta de 1,5 salarios mínimos y no la alternativa del Gobierno, pues sostiene que con esta se puede solucionar un problema de caja de hoy, pero ello agravaría la situación de los jóvenes a futuro.

Para la senadora Angélica Lozano es claro que la reforma está hundida, pues cada vez el tiempo para su aprobación es más apretado, Sin embargo, de tener posibilidades de avanzar en una propuesta que aporte algo en la solución del problema, votaría por la alternativa que propone el umbral de 1,5 salarios.

Similar posición tiene la representante a la Cámara Catherine Juvinao quien apoyaría la ponencia alternativa, aunque deja en claro que no le gusta con un modelo de ahorro individual.

Fondo de Ahorro

En cuanto al fondo del ahorro, hay consenso en que la mejor alternativa es que el manejo de los recursos está en manos de una entidad que cuente con la experiencia y preparación técnica, pues la responsabilidad que recaerá sobre la entidad que se seleccione para el manejo e inversión de esos recursos es enorme, razón por la cual se requiere total transparencia y solidez, en la medida que se trata de ahorro de millones de colombianos.

La ponencia de la senadora Hurtado recalca la necesidad de que estos recursos sean manejados por una entidad como el Banco de la República, que tiene no solo las capacidades técnicas, la estructura, el conocimiento, sino también la independencia, un activo fundamental para la altura de la responsabilidad, indicaron