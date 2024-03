‘Si inflación sigue así, se puede ser más agresivo con el recorte de tasas’

El nuevo descenso que mostró la variación del costo de vida de los colombianos en febrero, 7,74 por ciento, tal como lo reveló ayer el Dane, trajo de nuevo el tema sobre la necesidad de un mayor recorte de tasas de interés por parte del Banco de la República, que permita imprimirle algo de impulso a la economía colombiana, luego del débil crecimiento de 0,6 por ciento del 2023.

César Pabón Camacho, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, dice que esa es una señal muy positiva para la economía del país, que requiere de otras medidas adecuadas y urgentes para asegurar este año una dinámica de entre 1 y 1,5 por ciento.

El economista se refirió, además, a las oportunidades que se le están pasando al país en la actual coyuntura, a la incertidumbre, al tema del empleo, la institucionalidad y a las señales que llegan desde el Gobierno, en entrevista con EL TIEMPO. Esto comentó.

De qué depende que en el mediano y largo plazo los ritmos sean los que uno quisiera...



Creo que hay unos puntos que dependen del Gobierno, como que dé señales claras, que haya estabilidad en los temas de concesiones de 4 y G5, en minas y energía, en materia de exploración de petróleo.

Soy un convencido de que el sector privado también tiene que estar alineado un poco y entender cuáles son las tendencias globales y los sectores más predominantes. Muchos hablan del tema agrícola, pero la gran pregunta es, si este será el futuro. Otros sectores que llaman la atención son el del agua, las telecomunicaciones y todo el tema de energías renovables.

¿Cree que las señales que recibe hoy el sector privado le ayudan a tomar decisiones en este momento?



Creo que las señales iniciales del Gobierno sí dieron mensajes contradictorios y adaptarse a estas no es fácil. Por ejemplo en el tema exploratorio de petróleo, en vivienda con los cambios en la asignación de subsidios y en infraestructura, sin duda han perjudicado el desempeño de esos sectores y generan mucha incertidumbre, pero siento que en la medida que el Gobierno se ha dado cuenta de ello se ha vuelto más pragmático, se pueden dar señales más estables y eso es muy importante para el sector privado y saber para dónde vamos.

Empresarios viene reclamando al Gobierno por el destrabe en la inversión de varios proyectos de infraestructura claves para el país. Foto:Cortesía Cemex Compartir

¿El país pierde oportunidades por culpa de esas malas señales?



Sin duda. Estamos en un momento en el que a Latinoamérica le debería ir muy bien, los precios de las materias primas están en niveles muy altos, hay condiciones favorables externas, a Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, le está yendo muy bien, y si uno logra alinear como unos incentivos se podrían dar oportunidades de nuevos sectores, incluso retomar inversiones grandes en los próximos años.

Estoy convencido de que lo que deberíamos estar viendo más en el corto plazo es el tema de crecimiento porque eso al final es la principal fuente de generación de empleo, de superación de pobreza, de mejora de calidad de vida, por eso ese tema no se puede descuidar y se debe mirar con una visión de largo plazo.

Esas señales confusas, ¿qué le permiten avizorar en el largo plazo?

Yo si creo que lo fundamental es dar certidumbre en todos los sectores, en especial lo que ya mencioné, pero además, en las comisiones de regulación. Para que esta ecuación funcione el principal factor es la certidumbre. Esta incertidumbre no es solo de ahora, viene desde hace cuatro años y le ha generado una carga al sector privado no solo en temas puntuales sino frente a lo fiscal, a la política monetaria que ha cumplido unos retos grandes.

Ahora, creo que el crecimiento que tuvimos el año pasado al final fue un ajuste necesario; era esperable y deseable esa desaceleración. Sin embargo, veo que estamos en la última etapa de ese ajuste y la pregunta ahora es qué sigue y ahí también le cabe responsabilidad al sector privado de ver las oportunidades que tiene el país para aprovecharlas. Este año debería revisarse y enfocarse en cuáles son las fuentes de crecimiento de largo plazo y una de estas es recuperar y repotenciar la inversión.

¿Hay interés para jalonar esa inversión cuando las señales del Gobierno no son muy claras?

Colombia es una de las economías más estables de la región, no podemos perder esa visión de largo plazo, que desde el 2000 el país ha crecido mucho más que el promedio de América Latina".

No hay duda de que la confianza se ha visto afectada, pero lo que digo es, hay que confiar en el país, que tiene una institucionalidad sólida, donde los balances y cuentas están funcionando, al final es entender eso, que Colombia es una de las economías más estables de la región, no podemos perder esa visión de largo plazo, que desde el 2000 el país ha crecido mucho más que el promedio de América Latina, que apenas ha tenido cuatro contracciones económicas en los últimos 100 años, que salvo en una o dos ocasiones ha tenido problemas de impagos de su deuda, entre otros factores positivos.

¿Las decisiones del Banco de la República en esta coyuntura han sido acertadas?

Creo que el banco ha demostrado independencia y coherencia con la realidad. Nadie sospechaba que el aumento de tasas se llevara al 13,25 por ciento; en enero bajo 25 puntos básicos, creo que era una media conservadora, pero alineada, porque había muchas incertidumbres respecto al impacto potencial del fenómeno del Niño y el aumento del salario mínimo.

Es un grupo muy cohesionado, todas las decisiones casi que han sido por unanimidad, no ha cedido a las presiones del Presidente Petro ni a las de sus ministros de Hacienda, en el sentido de acelerar los recortes en su tasa.

Leonardo Villar, gerente del Emisor. tiene la responsabilidad, con la junta directiva del Banco de La República, de definir el curso de las tasas de interés del mercado. Foto:Archivo EL TIEMPO / Cortesía Compartir

Y ve que el ritmo de recorte de tasas se mantendrá...



Ya empezaron las bajas, 25 puntos básicos en diciembre, 25 más en enero y es factible que con el dato de inflación que salió positivo otra vez, haya espacio para que podamos hablar ya de un descenso de 50 puntos básicos en marzo, incluso si la inflación sigue como va, habrá espacio para ser más agresivo. Siento que el banco ha hecho bien su tarea, lo que pasa es que el problema de inflación si es muy grande, celebramos un 8,3 por ciento, mientras casi que todos nuestros pares en la región están por el 4 o 5 por ciento.

En materia de crecimiento ¿dónde está su apuesta?

Colombia tuvo unos crecimientos muy importantes en 2021 y 2022, no conozco un país del mismo tamaño, que haya crecido tanto en esos años. Tuvimos un rebote muy grande, pero también veo que nos hace falta un ajuste adicional como de las finanzas públicas, que las cuentas fiscales se ajusten pronto, por que de lo contrario nos puede salir mucho más costoso hacia adelante. Nuestra apuesta es de 1 por ciento para el 2024, puede llegar a ser del 1,5 por ciento si se toman las medidas adecuadas.

¿Se logrará encausar la inflación en el rango meta en los tiempos previstos?

Sin duda. Las inflaciones del mundo y de Colombia están volviendo a sus rangos metas, lo que descarta esas teorías de que la inflación sería un problema estructural de las economías, la política lo que ha demostrado es que la ortodoxia estaba bien. Estados Unidos ya está muy cerca de lograr su 2 por ciento, le ha costado y no ha podido bajar tasas por eso y estoy seguro que el República lo logrará igual, no me atrevería a decir que este año, pero sí en el 2025.

¿Qué puede afectar esa meta?

El Gobierno y los transportadores de carga en el país buscan la fórmula para ajustar los precios del ACPM que menos impacto tenga para esta actividad. Foto:Istock / Archivo El Tiempo Compartir

En el segundo semestre la corrección puede ser un poco más lenta, pero se mantendrá. Ahora, está el ajuste en los precios del ACPM que está pendiente, porque afecta los regulados, pero la tendencia de la inflación, si uno le quita regulados y alimentos, veo que en el corto plazo tendremos una variación mucho menor en el corto plazo y esto le permitirá al banco alcanzar su meta, eso es muy importante para la economía, para la confianza y la estabilidad en la economía y el bolsillo de los colombianos.

Y la baja en las tasas no crea de nuevo un riesgo en momentos en que la cartera se está deteriorando rápido...



Lo que ha demostrado el sistema financiero es que ha sido resiliente y es importante recalcarlo en medio de unas tasas de interés muy elevadas. Ahora, lo que vemos es que esa cartera morosa que fue preocupante en la comercial y consumo, se ha venido desacelerando y, sin lugar a dudas, creo que el mensaje de cautela del Banco de la República también ha sido clave en el sentido de que el recorte de tasas se hará teniendo en cuenta lo que ellos en la junta ven sobre el comportamiento de la inflación y la economía. Por eso es probable que en los próximos mese continúe un descenso paulatino en las tasas y en el segundo semestre se acelere un poco.

En empleo, ¿ven que tome fuerza este año el alza mes a mes que se trae desde junio del 2023?



Sin duda ese será un tema central y se conecta con el de crecimiento de largo plazo, porque no podemos esperar que el desempleo mejore si no mejoran las condiciones económicas. Desde Corficolombiana no vemos que ese fenómeno se acentúe, por el contrario, que se mantenga ese mal desempeño. Si no se toman las medidas adecuadas, sin duda el desempleo se puede disparar.