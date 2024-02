'Si están dadas las condiciones, inversiones en proyectos férreos pueden multiplicarse'

Una de las prioridades del Gobierno Nacional es reactivar más de 1.800 kilómetros de red ferroviaria y para esto se tiene prevista una inversión de 31 billones de pesos entre el 2022 y 2026.



Para que las empresas puedan hacer inversiones en proyecto de este tipo, el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, aseguró que uno de los aspectos más importantes es la seguridad jurídica.



¿Cuál es la importancia de los proyectos férreos?



La utilización eficiente del sistema férreo genera mayores niveles de competitividad y productividad. Además, la reactivación del modo férreo permitirá la movilización de carga en altos volúmenes y que requieran atravesar largas distancias.



Entre 2012 y 2019, el sistema férreo colombiano activo ha permitido una movilización de carbón promedio de 79,6 millones de toneladas para exportación, desde las minas de Cerrejón en La Guajira hasta Puerto Bolívar y desde las minas en el Cesar hasta los puertos de Ciénaga y Santa Marta.

¿Están dadas las condiciones para hacer inversiones en este

tipo de proyectos?



La confianza inversionista está ligada a la seguridad jurídica que brinde el Gobierno Nacional, a la estructuración del proyecto, a la concurrencia de las fuentes de financiación y a la eficiente asignación de riesgos.



En este sentido, siempre habrá inversionistas interesados en financiar este tipo de proyectos y firmas constructoras para ejecutarlos. En otras palabras, si en efecto están dadas las condiciones habilitantes ya mencionadas, sumadas a la garantía de seguridad desde la perspectiva de orden público, las inversiones en este modo pueden multiplicarse.



No debe perderse de vista que entre 2010 y 2018 la inversión promedio en el modo férreo fue de 247.000 millones de pesos, de los cuales el 70,8 por ciento corresponden a inversiones realizadas por los privados.



Presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo. Foto: Alexa Rochi/Presidencia

¿Se deberían priorizar los proyectos férreos sobre las vías 5G?



Colombia debe potenciar todos sus modos de transporte, en este sentido ningún modo de transporte sustituye a otro, y por el contrario son complementarios.



El éxito en la puesta en operación de la red férrea La Dorada-Chiriguaná depende de otros modos de transporte como son el carretero, que llevará la carga desde las zonas generadoras hasta La Dorada.



Además, el fluvial permitirá que lo transportado por el tren pueda llegar a los puertos de Barranquilla y Cartagena, a través del río Magdalena y el canal del Dique, con su conexión a los puertos de Impala en Barrancabermeja y Capulco en el departamento del Cesar.



¿Es una buena señal que no se exija licencia ambiental para

proyectos férreos?



En efecto, actualmente hay nuevos proyectos férreos ya estructurados y/o contratados, cuyo trazado irá sobre corredores ya existentes; por ejemplo, el Regiotram de Occidente y la iniciativa La Dorada-Chiriguaná.



En estos casos, resulta acertado el no requerimiento de la licencia ambiental, dado que el corredor ya existe. No obstante, para aquellos proyectos férreos que, por ejemplo, deben atravesar reservas naturales, parques, zonas de conservación, donde evidentemente no existen corredores férreos, se requiere que las autoridades ambientales competentes expidan los respectivos permisos.