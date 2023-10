‘Sin el Soat, todos los colombianos deberían pagar $ 4 billones’

Gustavo Morales, el presidente de Fasecolda, la Federación de Aseguradores Colombianos explicó el impacto que tendría la propuesta de acabar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).

De acuerdo con la directivo, el gremio ha advertido sobre la problemática que ronda el Soat: la alta accidentalidad, el flagelo del fraude, por supuesto la evasión, entre otros y si bien el Plan Nacional de Desarrollo abrió la puerta para que el Ejecutivo pueda tomar decisiones sobre esta póliza de manera directa, " eliminarlo, no es una de ellas. Somos partícipes e impulsores de consolidar una mesa técnica para definir el futuro de la póliza. Fasecolda ha presentado una serie de propuestas al Gobierno Nacional para que este seguro, que es importantísimo, siga salvando vidas y sea sostenible”, expresó.



De acuerdo con Morales, si se eliminara la póliza, los colombianos tendría que asumir un pago de 4 billones al año.

¿Se puede acabar el Soat?

Esto requeriría modificar varias leyes de la República, pero principalmente tendría que modificarse la ley más importante del Gobierno del presidente Gustavo Petro, el Plan de Desarrollo, donde se pidió que se fortaleciera el seguro y que se corrigiera lo que está fallando, pero jamás eliminarlo.



La viabilidad depende de unas leyes, pero además esto implicaría para el sistema público de salud, que es el que se maneja a través de las EPS, que asuman cuatro billones de pesos más en gastos que hoy en día no tienen que asumir porque eso se está pagando por la prima del Soat.



Entonces, así se rompería socialmente un principio básico que justifica la existencia del seguro y es que quien crea el riesgo social es el que paga para cubrir los costos de ese riesgo. ¿Cuál es el riesgo aquí? Conducir vehículos es una necesidad social, pero es una actividad peligrosa y esos pagos los hacen quienes crean el riesgo, los conductores. Si se elimina el Soat, la consecuencia es que la población que no conduce tendría que pagar por esos costos, cuatro billones, aunque no haya tenido nada que ver con su generación.

¿Fueron cuatro billones del año pasado?

Sí, las primas del Soat del año pasado fueron como cuatro billones de pesos, 3,8 billones para ser exactos. Este seguro es una herramienta de política pública que ha funcionado desde 1986, y en los últimos 10 años ha atendido a 6 millones de personas.

¿Por qué el ministro de salud quiere acabar el Soat?

Viendo con calma lo que ha dicho el ministro, no parece que él quiera acabar con el Soat, sino reformar y mejorar sus aspectos que están fallando y en eso estamos totalmente de acuerdo.



Es cierto que hay problemas de fraude, hay problemas de evasión que hacen insuficiente la prima, pero el gran problema es la accidentalidad vial, nosotros hemos propuesto un gran acuerdo nacional en torno a la accidentalidad vial. No debería haber un solo muerto por accidentes viales en las calles de Colombia, esas muertes casi todas son evitables; nuestra invitación al ministro de Salud es que trabajemos en ese sentido, porque la accidentalidad vial es un problema de salud pública.​

SOAT

Hay otro problema y es el de los fraudes, ¿quién vigila esos fraudes que se presentan en el soat?

Bueno el fraude en el Soat tiene dos caras, por un lado, el comprador del Soat puede ser víctima de fraude porque entra a una página web falsa o engañosa y por ahí paga una póliza que nunca que nunca va a ser verdadera y por lo tanto la persona cree que está protegida y cubierta y no lo está.



La única solución es que además de que las autoridades persigan con con rigor ese tipo de estafas, el gran llamado es a la ciudadanía a que aplique el sentido común, es decir, que solo entre a las páginas web autorizadas de las compañías que no compren el soat por páginas de intermediarios.



De esas, por ejemplo, que dicen Soat paga fácil, o soatinmediato.com y otras que tenemos identificadas, la idea es evitar caer en las garras de esos defraudadores, no se debe comprar Soat por WhatsApp. Ninguna compañía de seguros formal vende por Whatsapp entonces, pues cuando le llegue a una oferta por Whatsapp, descartarla inmediatamente.



El otro fraude es el de algunas clínicas y hospitales con algún peso en algunas zonas del país que cobran prestaciones en salud que nunca existieron o que nunca fueron. originadas en un accidente vial, pero que como las tarifas del soat son mejores que las tarifas del sistema de salud, hay un incentivo perverso para eso.



Entonces ahí también las autoridades deben perseguir este tipo de conducta. Nosotros hemos presentado varias denuncias ante la supersalud sobre ese particular, hasta ahora no tenemos noticia de que eso haya prosperado, pero pues ahí estamos.





En el caso de las defraudaciones a la ciudadanía, es un tema de la Policía Nacional, de la Fiscalía. Y en el caso de las defraudaciones por parte de clínicas y hospitales, la persecución de esas estafas depende de la Secretaría de salud, pero sobre todo de la Superintendencia de salud, quien ya tiene a través de su delegatura de prestadores tiene toda la información que nosotros hemos entregado.

