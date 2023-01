Uno de los datos más esperados con el inicio del 2023 era el de la inflación del año pasado, ya que con esta cifra que reveló el Dane se actualizan los precios de varios productos y servicios que se prestan en el país.



Una de las alzas más importantes está relacionada con los peajes. Ahora que se conoció que la inflación fue de 13,12 por ciento, el Invías está preparando una resolución a través de la cual se anunciarán las nuevas tarifas para los 30 peajes que tiene a su cargo en el territorio nacional.



(Lea también: Precios de alimentos están por las nubes; estos son los que están imcomprables)

Igualmente, subirán los costos de algunos servicios del Registro Único Nacional de Transporte (Runt) como el traspaso de propiedad, la revisión técnico-mecánica y la expedición o renovación de la licencia de conducción. Además de las tarifas de las grúas y patios, avalúos catastrales, matrículas de los colegios o servicios notariales y registrales, entre otros.



Otro de los que más golpeará el bolsillo de los colombianos será el del arriendo, que podrá incrementarse hasta un 13,12 por ciento, que fue la variación del Índice de precios al Consumidor (IPC) en todo el 2022. El mercado de los arriendos mueve 27,12 billones de pesos al año y la mayoría de las viviendas en alquiler se concentran en los estratos 1, 2 y 3.

El incremento del canon incide no solo sobre las familias que viven en arriendo sino sobre los propietarios de las viviendas que en un 85 por ciento pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 FACEBOOK

TWITTER

Por ejemplo, si una persona paga un millón de pesos por el arriendo de su vivienda y firmó el contrato el primero de junio del año pasado, el incremento a partir de esta misma fecha en 2023 será de 131.200 pesos, por lo tanto, tendrá que pagar mensualmente 1'131.200 pesos. Para que este aumento comience a aplicarse, el dueño del inmueble debe notificar a la persona por un medio oficial acordado entre las partes.



"Más del 34 por ciento de las viviendas en el país están alquiladas. El incremento del canon incide no solo sobre las familias que viven en arriendo, sino sobre los propietarios de las viviendas que en un 85 por ciento pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 y, a falta de pensión u otros ingresos adicionales, devengan su sustento de dichos alquileres", aseguró Karina Reyes, presidente de Fedelonjas.



El gremio también recordó que los arrendamientos no se incrementan automáticamente en enero, sino cuando el contrato cumple 12 meses de haberse firmado o a partir de la última renovación o prórroga.



(Lea también: Inflación en Colombia llegó a un máximo de 13,12 % en el 2022)



También es importante recordar que este reajuste no aplica para contratos de vivienda firmados antes del 10 de julio de 2003 o en caso de alquiler de inmuebles para uso comercial. En usos como locales, bodegas, consultorios, oficinas y los diferentes a vivienda, tanto el valor como el monto incremento deberán acordarse entre las partes o de acuerdo a lo que quedó consignado en el contrato de arrendamiento.



Para no afectar el poder adquisitivo de los colombianos con esta cascada de incrementos que se vienen, el Gobierno Nacional buscará desindexar estas alzas del dato de la inflación anual.



Esto se hará a través de la ley del Plan Nacional de Desarrollo en el cual se incluirá una modificación que permita desligar los incrementos de varios bienes y servicios que están atados a la inflación. La idea es crear una medida que sea más cercana a la inflación básica.