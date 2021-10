Los servicios públicos mejor y peor calificados en el país

Al culminar la primera fase del Plan Choque Colombia 2021, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) encontró que, en promedio, el 75 por ciento de los usuarios consultados tiene una percepción favorable sobre la calidad de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas en 695 municipios de 31 departamentos del país.



La entidad escuchó la opinión de 11.926 usuarios residenciales, comerciales e industriales sobre la cobertura, calidad, facturación y subsidios de los servicios públicos, entre otros aspectos. La consulta se realizó telefónicamente entre abril y junio, en capitales y ciudades intermedias del país.



“Encontramos que la calidad del servicio de gas fue calificada entre muy buena y buena por el 89 por ciento de quienes respondieron esta pregunta. Para el caso de aseo fue del 80 por ciento y de alcantarillado, el 76 por ciento. Los servicios de acueducto y energía eléctrica tuvieron la menor percepción de calidad, al registrar 66 por ciento y 64 por ciento de opinión favorable, respectivamente”, explicó la superintendente, Natasha Avendaño.



En relación con la cobertura, los resultados señalan que, en promedio, el 90 por ciento de los usuarios encuestados cuenta con los cinco servicios. De los casi 12 mil consultados, el 98,2 por ciento dijo tener el servicio de energía, el 90,5 por ciento de gas, el 90,3 por ciento de acueducto, el 89,8 por ciento de aseo y 82.8 por ciento de alcantarillado.

Otros resultados durante la pandemia

• En comparación con los resultados de Plan Choque Colombia 2020, la cobertura promedio de servicios públicos se incrementó en 1,3 por ciento, al registrar en 2021 un 90 por ciento.



• El 68 por ciento de los usuarios encuestados informó que no tuvo interrupciones del servicio de acueducto, mientras que el 32 por ciento dijo que sí.



• El 86 por ciento de los usuarios encuestados cuenta con sistema de medición de sus servicios públicos, mejorando en un 8 por ciento respecto al 2020.



• Solo el 5 por ciento de los encuestados informó que la medición de sus consumos se realiza por promedio, reduciendo esta percepción en un 34 por ciento respecto al año anterior.



• Sobre la entrega de subsidios durante la pandemia por Covid 19, el 43 por ciento de los usuarios dijo haber recibido subsidio para el servicio de energía, 39 por ciento para gas, 33 por ciento para acueducto, 25 por ciento para aseo, y 24 por ciento para alcantarillado.



• El 53 por ciento de los encuestados manifestó no tener conocimiento sobre sus derechos y deberes como usuario, mientras que el 47 por ciento sí lo tiene.



• Al momento de tener un problema en la prestación de sus servicios públicos, el 91 por ciento de los usuarios se dirige en primera instancia a la empresa prestadora, y un 6 por ciento acude a la Superservicios.



• El 63,2 por ciento de los encuestados presentó algún tipo de petición, queja o reclamo ante empresas prestadoras de su municipio.



• En cuanto al servicio ofrecido por los canales de atención no presenciales de las empresas, el 52 por ciento calificó como buena su experiencia, mientras que el 30 por ciento la calificó como regular.



• El 16 por ciento de los encuestados tuvo inconvenientes con la prestación de los servicios públicos durante el paro nacional, principalmente en el servicio de aseo, debido a las manifestaciones presentadas.



• Los departamentos más afectados en la prestación de los servicios públicos entre mayo y junio de 2021 fueron Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander, Cundinamarca y Cauca.

