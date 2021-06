En Colombia, ser mujer implica ser más pobre que los hombres

Las mujeres en Colombia enfrentan hoy más pobreza, más desempleo, más dificultad para acceder al mercado laboral, más horas de trabajo no remunerado y más malas condiciones de seguridad social que los hombres de Colombia.



Según la última Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (Enut), las mujeres dedican 8 horas diarias en promedio a las labores de cuidado, mientras los hombres dedican 3 horas y 7 minutos.



Durante la última década, el desempleo femenino siempre ha estado por encima del promedio nacional. Antes de la pandemia, la tasa de desempleo de las mujeres superaba en promedio en 6 puntos porcentuales (p. p.) la tasa de los hombres. Para el trimestre octubre-diciembre de 2019, el desempleo de los hombres fue del 6,7 por ciento, y el de las mujeres fue de 12,4 por ciento.

La situación se complicó severamente con la pandemia, pues hoy es mayor la brecha entre los sexos, según un estudio del Dane y Quanta. Para 2020, la tasa de desempleo total fue del 15,9 por ciento, con un aumento del 5,4 por ciento frente al 2019 (10,5 por ciento). El desempleo sigue afectado más a las mujeres, y las cifras para marzo de este año lo muestran con claridad: el 12 por ciento de hombres no tuvieron empleo durante el primer trimestre, en comparación con el 21 por ciento de las mujeres: una brecha de 9 p. p.



Aun teniendo el mismo o un mejor nivel educativo que los hombres, las mujeres tienen menos oportunidades para ingresar al mercado laboral. Según el Dane, en 2019 la tasa de desempleo de las mujeres con posgrado era del 5,5 por ciento, comparada con el 4,6 por ciento de los hombres en ese mismo nivel educativo. Para cualquier nivel de educación, la mujer sufre más del desempleo.



Las mujeres también tienen una menor probabilidad de contar con protección económica adecuada para su vejez, según el Observatorio de Seguridad Social del Externado de Colombia.

El término ‘feminización de la pobreza’ fue utilizado por primera vez por Diana Pearce en Estados Unidos, para subrayar los desequilibrios de género en materia económica. Aunque las mujeres lograron un espacio en el mercado laboral, ya empezaba a verse que una mayor proporción de ellas se encontraba en la pobreza. En América Latina, el concepto toma fuerza desde los noventa para poner de presente que las mujeres no han sido la prioridad de los programas gubernamentales de lucha contra la pobreza.

En el caso colombiano, la incidencia de la pobreza ha sido históricamente más alta en las mujeres que en los hombres: en 2018, el 13,4 por ciento de las mujeres se encontraban en condiciones de pobreza monetaria, frente al 11,9 por ciento de los hombres.



Y la pandemia ha empeorado el problema: al presentar las cifras de pobreza del año 2020, el director del Dane señaló un aumento significativo con respecto al 2019.



La pobreza en América Latina aumentó 3 p. p. en el 2020, pasando de 30,5 por ciento a 33,7 por ciento. Colombia mantiene una pobreza superior al promedio de sus vecinos, pues para el 2020 la pobreza monetaria aumentó 6,8 p. p., y hoy, el 42,5 por ciento de su población está en situación de pobreza.



La pobreza en el área rural disminuyó 4,6 por ciento en el 2020 (pasó del 47,5 al 42,9 por ciento). Sin embargo, la pobreza en las 13 ciudades principales y áreas metropolitanas aumentó 12,3 por ciento, y en las cabeceras, 10,1 por ciento. En todas las ciudades principales y áreas metropolitanas aumentó la pobreza: Bogotá pasó del 27,2 al 40,1 por ciento; Medellín, del 24,4 al 32,9 por ciento, y en ciudades como Ibagué, que tiene además una de las mayores tasas de desempleo del país (21,7 por ciento), del 30,9 al 43,2 por ciento.

El coronavirus recrudeció en 8,5 por ciento la pobreza de los hogares encabezados por mujeres. FACEBOOK

TWITTER

El coeficiente de Gini, que indica el nivel de desigualdad fue de 0,54 en el total nacional (2020). Aumentó 0,2 puntos con respecto al de 2019. Bogotá, Cúcuta y Medellín tienen un mayor coeficiente de Gini que el resto de las ciudades.

Con un aumento del 8,5 por ciento, la pobreza tuvo mayor incidencia en los hogares con jefatura femenina, pasando del 38,2 por ciento en 2019 al 46,7 por ciento en 2020. En los hogares con jefatura masculina, el aumento de la pobreza fue del 5,7 por ciento (pasó del 34,4 por ciento al 40,1 por ciento).



Como es evidente, hay muchas más mujeres pobres que hombres. Sin embargo, entre el 2019 y el 2020 el aumento en la pobreza para ambos grupos fue de alrededor del 7 por ciento. En las áreas rurales, la pobreza se redujo y los efectos de la pandemia no se vieron como en las ciudades. Pero aun así, la incidencia de la pobreza rural si guió siendo mayor para las mujeres.



Aunque la brecha de pobreza entre el campo y la ciudad se redujo en el 2020, esto pareció deberse a los programas que se llevan a cabo dentro de la Reforma Rural Integral incluida en el acuerdo con las Farc. No hay que olvidar que las ciudades se empobrecieron el año pasado, de modo que, en sentido estricto, no necesariamente hubo mejores condiciones de vida en el campo, sino empobrecimiento de los hogares urbanos y cierre de la brecha por ese motivo.



Durante el periodo intercensal de 2005 a 2008, las mujeres al frente de la jefatura de un hogar aumentaron alrededor del 11 por ciento. Actualmente, el 40,7 por ciento de los hogares en Colombia tienen como jefe a una mujer, quien se responsabiliza de los ingresos y del cuidado de la familia. Esos hogares son económicamente más vulnerables, precisamente por la falta de condiciones de inclusión socioeconómica de la mujer.



El coronavirus recrudeció en 8,5 por ciento la pobreza de los hogares encabezados por mujeres. Así se ensanchó una brecha histórica respecto de los hogares con jefatura masculina. En periodos anteriores, la diferencia había sido de alrededor del 4 por ciento y hoy es casi del 7 por ciento.

En el mismo sentido, no obstante los programas de asistencia social, la pobreza monetaria sigue siendo mayor en aquellos hogares con más de tres niños menores de 12 años y donde algún miembro, en su mayoría mujeres, tuvo que renunciar a su trabajo para dedicar tiempo a actividades de cuidado de los menores, a raíz del cierre de colegios y jardines. La lógica de los programas sociales de transferencias o subsidios a las familias de escasos recursos no es coherente con el regreso o la vinculación en el mercado laboral de las mujeres. Por eso es menester que se reabran prontamente los jardines y colegios.



Las políticas sociales deberían reconocer mucho más el papel de las mujeres en este siglo. El Gobierno tiene que adelantar programas comprometidos con la mitigación y eliminación de las desigualdades económicas entre hombres y mujeres. Esa tarea implica cambios en las prioridades de los programas sociales, pues, para contrarrestar la feminización de la pobreza, hay que reconocer la desproporción en la carga de trabajo no remunerado en el hogar que ellas llevan a causa del embarazo, el parto, la crianza de los niños y el cuidado de adultos mayores.



Así mismo, la discriminación de las mujeres en el mercado laboral tiene como consecuencia hogares de jefatura femenina pobres. El desempleo, la pobreza y la desigualdad han rezagado a la mujer, y no hay acciones para revertir las tendencias en su contra. El cierre de brechas es posible si se aumenta la productividad de la población en edad de trabajar. Programas de inserción laboral centrados en las mujeres podrían permitirles mayores ingresos y ocupar su tiempo en actividades laborales remuneradas.



El aumento de 12 p. p. de la pobreza en las ciudades y áreas metropolitanas es hoy uno de los mayores retos para el Gobierno Nacional. La política social subestima los efectos de las enormes brechas educativas, de género, regionales y territoriales sobre los indicadores de pobreza y desigualdad. Además, es importante que el sistema de seguridad social sea accesible para las mujeres que se dedican total o parcialmente a actividades de cuidado remunerado y no remunerado si de verdad se piensan solucionar los problemas que las afectan gravemente.



ÁNGELA GAITÁN MURILLO (*) y TATIANA GÉLVEZ RUBIO (**)

Razón Pública



(*) Docente e investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia.

(**) Docente de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, doctora en Gobierno de la Universidad de Essex.

(***) Razón Pública es un centro de pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia.

