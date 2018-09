'Hay que recortar gastos en politiquería e invertir más en defensa'

"Hay que recortar la politiquería, los gastos ineficientes y el desgreño administrativo" y destinar esos recursos a equipar a las fuerzas militares colombianas de los sistemas que les permita una adecuada defensa del territorio.

Así lo advirtió Rodrigo Lara, senador por el partido Cambio Radical, tras defender la partida asignada a defensa dentro del proyecto de presupuesto General de la Nación del 2019, parte de la cual iría a la adquisición de un sistema de defensa aérea.



Incluso, mencionó que 1,1 billones para un sistema de esas características es una inversión muy pequeña e hizo hincapié en que "no puede volver a repetir esas décadas en las que no se tomaba en serio la dotación y el equipamiento de nuestras fuerzas militares", pues el país tuvo que pagar un alto costo en materia de seguridad y orden público por haber subestimado ese aspecto fundamental.



Para el parlamentario, las características que tiene el país, 1’100.000 kilómetros cuadrados de territorio y 980.000 kilómetros cuadrados de mar territorial, hacen necesario tener unas fuerzas militares mejor equipadas, de tal forma que ello garantice el respeto y la defensa de la soberanía.



"Un sistema de defensa antiaérea no es un mecanismo ofensivo, sino uno creado para defender con misiles tierra aire, activos estratégicos sin los cuales un país como el nuestro no podría funcionar. Si desaparecieran los puentes sobre el río Magdalena el país quedaría partido en dos; si desaparecieran sus refinerías, el país quedaría paralizado por inanición de combustibles", dijo.

Mencionó además que, Colombia tiene que empezar a reemplazar, a partir del 2025, sus cuatro fragatas, las cuales salen de uso a partir de esa fecha y dijo que el país está subequipado porque son solo dos fragatas por costa oceánica.



También precisó que se hace necesaria la renovación de los aviones caza con que cuenta Colombia, pues son aeronaves de tercera generación, que si bien han sido modernizados en sus sistemas de tiro y navegación, se hace necesario el cambio por aviones de generación cuatro y media.



Por último, mencionó que la artillería también requiere dotarse de vehículos que permitan defender las zonas planas de frontera de nuestro territorio. "Colombia tiene un diferendo limítrofe muy crítico en el Mar Caribe y la mejor forma de negociar un tratado con Nicaragua es haciendo presencia efectiva", puntualizó.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS