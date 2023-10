Congreso aprobó el presupuesto que manejará el Gobierno en 2024 por $ 502,6 billones

Luego de su paso por las comisiones económicas y de más de nueve horas de debate, las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron el presupuesto que manejará el Gobierno Nacional el próximo año.



Este presupuesto se aprobó a dos días de que se venciera el plazo que tenía el Congreso para hacerlo y con varios cambios que se incluyeron en la ponencia para el segundo debate en plenaria.



Entre los sectores y entidades que recibieron adiciones respecto a lo inicialmente planteado están el Ministerio de Igualdad y Equidad (800.000 millones de pesos), el Ministerio de Defensa (748.500 millones de pesos), la Policía Nacional (304.500 millones de pesos), la Agencia Nacional de Tierras (200.000 millones de pesos) y las universidades públicas (136.686 millones de pesos).



Para hacer estas adiciones fue necesario hacer recortes en el presupuesto que tenían ministerios como el de Hacienda (1,6 billones de pesos), Trabajo (1,06 billones de pesos), Educación (137.419 millones de pesos) y Vivienda (17.200 millones de pesos). Además, se hizo un recorte de 160.737 millones de pesos a la Agencia de Desarrollo Rural.

Pese a estos cambios, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que se trata de ajustes "mínimos", por lo que el presupuesto global sigue siendo de 502,6 billones de pesos, el más alto de la historia de Colombia. "Son simplemente operaciones de cambio de presupuesto de funcionamiento de inversión o viceversa, según las necesidades de las entidades", explicó.



Con estos ajustes, el presupuesto para funcionamiento bajó a 308,2 billones de pesos; la deuda sigue siendo de 94,5 billones de pesos y la inversión aumentó a 99,8 billones de pesos.



Así las cosas, los ministerios con más presupuesto para el 2024 son el de Educación (70,4 billones de pesos), Salud (61,5 billones de pesos), Defensa y Policía (56 billones de pesos), Hacienda (47,5 billones de pesos) y Trabajo (44,3 billones de pesos).



Mientras que los departamentos con los mayores presupuestos de inversión son Antioquia (8,7 billones de pesos) y Cundinamarca (3,5 billones de pesos). Bogotá tendrá 6,5 billones de pesos.

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Ministerio de Hacienda

Para este segundo debate también se agregaron cuatro artículos nuevos que fueron aprobados en las plenarias. Uno de ellos habilita a Findeter a otorgar créditos directos, con o sin tasa compensada, a las empresas de distribución y comercialización de energía eléctrica que hayan aplicado la opción tarifaria.



Adicionalmente, se hicieron cambios en el método que emplearía la Dian para recaudar 15 billones de pesos de evasores.



"La Dian debe hacer inteligencia tributaria, que hoy no hace y que debería hacerla porque está dentro de sus funciones. Ese artículo fue mejorado por los congresistas y ahora se llama inteligencia tributaria y que debe haber absoluta coordinación entre la Dian y el Ministerio de Hacienda", dijo el ministro Bonilla.

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

En medio de los debates que se dieron en la jornada, Andrés Velasco, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), dijo que las fuentes de financiación del proyecto podrían llegar a crear gastos estructurales por medio de ingresos no estructurales y que podrían "incumplir la regla fiscal".



Entre tanto, en Cámara, el representante Andrés Eduardo Forero, manifestó que "el Gobierno está justificando el proyecto basándose en un espejo retrovisor y diciendo que se le ha entregado una economía descuadernada".



"Hay factores que han afectado el crecimiento económico de país pero hay un doble rasero, hay caídas en la industria y en el comercio. También hay incrementos y recursos que no se han garantizado y podríamos necesitar más dinero del de la reforma tributaria", agregó.



Por su parte, la representante a la Cámara por Bogotá, Cathy Juvinao, señaló que se dice que se recaudarán 13,3 billones de pesos adicionales porque la Dian será más eficiente en su gestión gracias a mecanismos de "recaudo inteligente, pero eso es algo que no se entiende, también dicen que recaudarán 15 billones de pesos adicionales por cuenta de arbitramento de litigios".



"El Gobierno está presentando un presupuesto desfinanciado, que eventualmente podría llevar a incumplir la regla fiscal. Si los ingresos proyectados no se cumplen, lo que hará el Gobierno será recortar inversión, lo que no es otra cosa que recortar programas y promesas del Gobierno, los cuales podrían quedarse en el aire y sin recursos para hacerlos realidad", apuntó Juvinao.