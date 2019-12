Senado levanta sesión y aplaza discusión de la tributaria para mañana

La discusión y votación del proyecto de ley de crecimiento económico en el Senado de la República quedó aplazada para mañana, luego de que esta corporación levantara hace unos instantes la sesión de este martes.

Y es que luego de cuatro horas seguidas de discusiones, en las que se avanzó en las votaciones de impedimentos por parte de los senadores frente a la reforma tributaria, no se declaró en sesión permanente esta corporación, tal como lo dispone el reglamento, razón por la cual se tuvo que suspender las deliberaciones.



De haber continuado la sesión, y avanzado en la votación del articulado de la reforma, esto no tendría validez debido al vicio de trámite en la jornada parlamentaria, pues no se habría hecho dentro de la sesión permanente.



Así, mientras a esta hora en la Cámara de Representantes continúa la discusión y votación del proyecto, en el Senado se convocó para las 9:00 a. m. del miércoles el reinicio del trámite de la reforma, según informó esta corporación.



Noticia en desarrollo...