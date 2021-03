Flotas, preocupadas por baja dinámica de viajes durante los festivos

Pese a que para esta Semana Santa el Ministerio de Transporte y las autoridades del sector estiman que más de 2,3 millones de personas se movilizarán por las terminales terrestres, transcurrida la mitad de la temporada los empresarios del transporte intermunicipal no sienten que la dinámica haya arrancado como se esperaba.



De hecho, desde la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt) se estima que la cifra de usuarios podría solo llegar a 1,5 millones o 1,6 millones.



“En general hay una buena oferta en todos los terminales del país y hay buenas expectativas para la movilidad, aunque no vamos a llegar a las cifras de otros años”, comentó José Yesid Rodríguez, presidente ejecutivo de la Asociación, quien sostiene que las empresas están manejando niveles de ocupación que rondan el 50 por ciento.



Este panorama es generalizado para casi todos los jugadores del mercado. Javier Jaramillo, gerente de Expreso Palmira, compañía enfocada en el suroccidente y centro del país, asegura que un cambio que se ha percibido es que muchas veces la gente compraba anticipadamente sus pasajes para la temporada, pero en esta ocasión muchos están yendo al terminal a viajar directamente.



“Las expectativas no son buenas, lo usual en Semana Santa es que en el primer fin de semana comenzaba el movimiento, este año se supone que estamos ya con menos confinamiento, pero la gente no salió, se esperaba una mejor respuesta”, aseguró Jaramillo.



Según reportó la Superintendencia de Transporte, entre el 26 y el 30 de marzo a mediodía se habían movilizado 820.526 pasajeros por las terminales del país.



La percepción es la misma desde Flota Magdalena, empresa con cobertura en 13 departamentos y 62 oficinas de venta, cuyo foco es el Eje Cafetero, el Valle del Cauca, Antioquia, y la conexión de estas regiones con la capital.



Armando Puerto, gerente de la compañía, sostuvo que si bien en esta temporada la venta anticipada y los canales por internet se comportaron bien, "se está vendiendo solo la oferta principal y casi siempre para una temporada medianamente fuerte se planean servicios adicionales”, algo que no está pasando.



Puerto asegura que si bien se han recuperado cerca del 10 por ciento de la demanda frente al inicio de año, aún se ubican solo en 50 por ciento con relación a un año normal.



Flota La Macarena, compañía con cobertura en 7 departamentos, cuya operación se concentra en los Llanos, en Meta, Casanare, Guaviare, en Cundinamarca y Boyacá, la expectativa se mantiene positiva, a pesar de que a la fecha la ocupación ronda el 45 por ciento.



“Esperamos lograr el 70 por ciento de la movilidad que tuvimos en 2019 y 2018, sabiendo las dificultades que ha presentado la pandemia. Esperamos que eso se cumpla”, mencionó Johan Vásquez, jefe de planeación operativa de la compañía, quien añadió que “no ha sido una reactivación masiva como se esperaba, la situación sigue muy difícil”.

Las restricciones

Otros empresarios atribuyen el desempeño de la Semana Santa a las restricciones como los toques de queda en ciudades con ocupación alta de UCI, o a medidas adoptadas localmente.



Pedro José Cobos, gerente de Berlinas, expresó su preocupación por el impacto en rutas del norte del país con destino a ciudades como Santa Marta, Barranquilla y Cartagena por medidas como nuevos pico y cédulas, toques de queda o restricción de movilidad. “Siendo estos unos de los destinos que cubrimos y con predilección para Semana Santa, la gente ha dudado en salir, por lo que las expectativas están disminuidas”, dijo.



Orlando Martínez, subgerente de pasajes de Copetrán, enfatizó en la misma situación, especialmente por el confinamiento en Santa Marta de este miércoles, viernes y domingo.



“Estamos preocupados porque vemos que ha disminuido mucho el número de pasajeros; la pandemia y los nuevos toques de queda en varias ciudades importantes para el turismo y la economía han afectado la operación de las empresas de transporte”, indicó.

Recuperar la confianza

Para los empresarios del transporte intermunicipal, un elemento clave para reactivar el sector es recuperar la confianza de los pasajeros en el servicio y que, a pesar de la incertidumbre, las personas continúen viajando.



“Percibimos que falta confianza, pero hay garantías para que los usuarios estén tranquilos. Las empresas y terminales están cumpliendo los protocolos de desinfección y limpieza; siempre que se cumplan las instrucciones el riesgo se mitiga.



Todavía hay un temor de viajar en las personas, pero el esfuerzo que han hecho las empresas es muy grande para tener una buena oferta”, destacó el presidente ejecutivo de Aditt.

