Semana clave para el decreto de declaración anticipada de mercancías

La Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional- Fitac, es uno de los ocho gremios que firmó una carta para manifestarle a Luis Carlos Reyes,

Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, sus reparos ante un borrador de decreto que obligará a que se haga la declaración anticipada de mercancías en Colombia.

Miguel Espinosa, el presidente Ejecutivo de Fitac señala que la medida, afectará al ciento por ciento de las mercancías, "aquí no hay ninguna, absolutamente ninguna, ninguna industria que se salve porque el decreto y es algo que el Gobierno quiere dejar reglamentado al cierre del 2023, entonces esta semana será clave".



Actualmente la declaración anticipada obligatoria se le exige al importado, para que la agencia de de aduana tenga la información acerca de lo que va a importar.



Se conoce entonces previamente ¿cuál es la clasificación arancelaria y algunos datos básicos para que se pueda hacer un control, de manera anticipada a cierto tipo de mercancías como los textiles, calzado y aceros. Esto se hace para proteger la industria nacional del contrabando y hacer inspecciones en el lugar de arribo, tener un mecanismo de control eficiente frente al contrabando.



"Hoy día lo que se quiere con el proyecto es que el ciento por ciento de la carga que llegue al país tenga declaración anticipada obligatoria. Hasta ahí no hay ningún problema más allá de reacomodar una logística con proveedores internacionales, y algunos inconvenientes logísticos. Pero eso no es lo peor, lo que quiere el Gobierno es que todas las cargas que ingresan al país tengan una inspección previa en el lugar de arribo que son los puertos y los aeropuertos. y hoy en materia de importación no tienen el suficiente espacio ni las áreas, ni la infraestructura para que el ciento por ciento de las mercancías que llegan al país cumplan con ese proceso", explicó Espinosa.



De acuerdo con el directivo, existen unos lugares que se llaman depósitos públicos y depósitos privados a donde por esa escasez de espacio en el aeropuerto y en los puertos más importantes del país, se traslada la carga y es en esos recintos que quedan en otro lugar diferente al aeropuerto o al puerto, la Dian puede hacer como se debe ser como se debe hacer todo el proceso de control de inspección.



Además estas zonas las usan las empresas también para terminar sus procesos para conseguir un visto bueno para conseguir una licencia que no haya alcanzado a conseguirse, digamos, antes de que llegue la mercancía.



"El llamado que estamos haciendo nosotros, no solo los logísticos, es que esto sería el colapso total del comercio exterior y que también van a existir unos riesgos de contaminación, incluso al involucrar a tantas partes se corren riesgos de corrupción. No conocemos cifras, no se han hecho los pilotos de manera de manera rigurosa y si en Colombia se quiere implementar un esquema que en los demás países del mundo es un esquema completamente voluntario eso acarrea en materia de sanciones para el sector de Comercio Exterior", destacó.

Actualmente en el caso del sector floricultor, en Bogotá y Cundinamarca los inspectores realizan todos los procesos, abren la carga, hacen todo el proceso de control y si no encuentra se encuentra que todo está en orden, la mercancía se puede nacionalizar y el empresario tiene un mes prorrogable por otro mes para hacer parcialmente esa nacionalización de la mercancía sin tener que pagar.



"Esto se hace sin tener que pagar todos los tributos de un solo golpe. El tema de las finanzas de las compañías hoy día está bastante golpeado. Entonces este pequeño cambio tiene unas repercusiones logísticas y de infraestructura muy importantes y nosotros, los 8 gremios que llevamos esa comunicación, consideramos que las condiciones de infraestructura y las condiciones de espacio, tanto de puertos como de aeropuertos, no están dadas para que se pueda realizar. Nos hemos reunido con la Dian y no nos dan cifras, ellos dicen que han hecho pruebas que les permiten creer a ellos que un cambio tan abrupto como este sí se puede sacar adelante. Nosotros, por el contrario, siendo pues las empresas las que hacen la gestión logística todos los días en puertos y aeropuertos del país, consideramos que las condiciones no están dadas", destacó.



El otro punto son "las constantes fallas en la funcionalidad de los Servicios Informáticos Electrónicos que cumplen más de un mes, evidencia que es necesario trabajar en un sistema robusto y estable, y que es fundamental una mayor capacidad de reacción de la Dian para resolver los problemas tecnológicos. Además entrar a operar en un esquema incierto como el propuesto por la Dian generaría mayores costos en las operaciones de comercio exterior, y en consecuencia una pérdida de competitividad colombiana ante el mundo y en particular del aeropuerto El Dorado en Bogotá como 'hub' de conexiones", detalló.



El directivo apuntó que la idea del Gobierno y de la Dian es expedir ese decreto este año, es decir, esta semana y que su vigencia iniciaría en uno o dos meses.



"Luego de estar en firme entraría en un mes, dos meses máximo a operar mientras se hacen unas mesas de trabajo, pero lo que nos han dicho de manera reiterativa es que este decreto y estos cambios van porque van. Luego vienen más reuniones y mesas de implementación. No ha habido una un estudio serio, una reunión seria en donde lo saquen estadísticas, solamente nos han dicho: señores, hemos revisado sus comentarios, pero les queremos decir que hemos hecho algunas modificaciones menores, pero el cambio sustancial de la declaración anticipada y la inspección en lugar de arribo no tiene vuelta atrás, no tiene marcha atrás y eso es la preocupación más grande", puntualizó

