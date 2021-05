¿Qué tan protegido está su carro?

Tan solo el pasado miércoles 19 de mayo en Bogotá hubo marchas y protestas pacíficas en 13 puntos de la ciudad. Las manifestaciones también se tomaron las calles de Medellín, Cali y Cúcuta, por citar solo algunas capitales. El lunes festivo hubo 16 bloqueos en distintas carreteras del país, entre estas la que conduce de Buenaventura a Cali.



Esta ha sido la constante en todo el país desde el pasado 28 de abril, cuando se inició el paro nacional. Y aunque la mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas, no han faltado hechos de violencia que han afectado a entidades y bienes públicos y privados, entre estos vehículos de transporte público y particulares.

Como las negociaciones entre el Comité del Paro y el Gobierno apenas se iniciaron el fin de semana pasado, el riesgo de quedar en medio de un enfrentamiento violento o de un acto de vandalismo está latente en las calles y carreteras, como les ocurrió a varios dueños de carros particulares en Cali, quienes tuvieron que dejarlos abandonados para proteger su integridad física.



Esta es una de las razones por las cuales las compañías de seguros están ofreciendo seguros por daños producidos o generados por esta situación, que aunque ya existían, se han flexibilizado para facilitar el acceso a las pólizas. Ahora es posible asegurar un carro por periodos determinados de tiempo, gracias al diseño de nuevos productos.



Las aseguradoras ofrecen pólizas de protección con cubrimiento en casos de asonada, motín y conmoción civil, entre otros, y en el caso de vehículos, también los daños ocasionados por terceros y robo. Aunque la mejor alternativa es la cobertura todo riesgo, hay muchas opciones que varían de acuerdo a la necesidad del usuario y su presupuesto.



Para el momento por el que pasa el país y que nos ocupa, el seguro todo riesgo aplica cuando un vehículo “sufre daños por situaciones como colisiones, accidentes de tráfico, incendios, daños por vandalismo (disturbios o cualquier alteración del orden público), robo, desastres naturales (inundaciones o incendios forestales), por la caída de un objeto como un árbol o una piedra, por mencionar solo algunos ejemplos”, explica la aseguradora Mapfre.

Por medio de aplicaciones, las aseguradoras registran los kilómetros recorridos para fijar las tarifas del seguro. Foto: iStock

El seguro todo riesgo permite la cobertura integral de un vehículo. Esto incluye responsabilidad civil, que cubre las lesiones a terceros, daños a bienes particulares o casos de muerte por un accidente. Esto es muy importante porque ayuda a proteger el patrimonio personal o familiar.



También, la cobertura por daños causados al vehículo mientras circula o esté estacionado ante eventualidades como terremotos, acciones de terrorismo, mal tiempo, etc.; la cobertura por pérdida parcial o total en caso de hurto, es decir, por el robo de piezas o del vehículo. En estas situaciones, las aseguradoras ofrecen la reposición del vehículo o la autoparte robada.



Otros ‘extras’ de las pólizas son la asistencia en viajes en caso de que el automóvil sufra una falla mecánica. Para estas circunstancias, las aseguradoras ofrecen un servicio de transporte que lo lleva a su destino. Y también está la oferta de vehículo o sustitución en casos de incendio, robo u otro siniestro amparado por la póliza por un tiempo determinado.



Y, por último, existen otras asistencias como servicio de grúa, conductor elegido, mecánico, cambio de baterías o reposición de neumáticos, que por supuesto suman en el costo de la póliza, para lo cual las aseguradoras encontraron una fórmula para diseñar nuevos seguros, dictadas por la aparición de la pandemia del covid-19.



Los cambios que introdujo la pandemia

Tras más de un año de pandemia, las compañías aseguradoras tuvieron que recurrir a una nueva estrategia para enfrentar las consecuencias del virus tanto en el bolsillo de los usuarios como en el menor uso de los carros, y consecuentemente con la disminución de riesgo. De allí surgieron los seguros por uso.



Anteriormente, todas, o la mayoría, de las pólizas se renovaban cada año. Ahora, con el seguro por uso, al tomador se le cobra por el uso que le da a su carro, es decir, se renueva mes a mes, y el cobro depende del tiempo real en el que el vehículo estuvo en movimiento. El sistema ha tenido gran acogida porque los usuarios pueden obtener una cobertura más completa con una tarifa más cómoda.

Las aplicaciones detectan si el conductor usa su teléfono o hace maniobras peligrosas. Foto: iStock

Son varias las compañías que adoptaron este sistema con algunas variables, pero todas apuntan a lo mismo. Para medir el uso de un carro utilizan GPS, aplicaciones u otras herramientas electrónicas a través de las cuales registran los hábitos de conducción y kilómetros recorridos, con lo cual se fija el cobro de las primas.



Otro aspecto en el que la pandemia tuvo incidencia fue en la digitalización de los procesos para la compra de seguros. Así nacieron los formularios digitales y las inspecciones virtuales, que a través de aplicaciones y con la cámara de un celular agilizaron y redujeron costos.



Así, en esta coyuntura que atraviesa el país, tener un seguro cobra mayor importancia y lo protege de riesgos o hechos inesperados, porque si bien la Constitución Política en su artículo 90 dice que “el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”, es mejor ‘la seguridad que la policía’, como reza el viejo dicho popular.

Lo que debe tener en cuenta al comprar un seguro

El seguro todo riesgo cubre responsabilidad civil extracontractual en daños a bienes de terceros, lesiones o muerte a una o varias personas, pérdida parcial o total por daño y pérdida parcial o total por hurto. Las compañías ofrecen amparos y servicios adicionales tales como amparo patrimonial, asistencia jurídica en proceso civil o penal, gastos de grúa, asistencia de viajes y conductor elegido, entre otros. Un seguro es importante porque, en caso de un siniestro, si la persona no tiene como responder por los daños a terceros, pone en riesgo su patrimonio pues deberá responder por los daños y perjuicios en procesos civiles que fallen en su contra. El valor a pagar por una póliza de seguro se determina con base en cuatro factores: 1. El valor asegurado, es decir, el valor del vehículo. 2. Los tipos de amparos y el valor cubierto para cada uno de ellos. 3. El perfil de riesgo del dueño del vehículo o tomador de la póliza, que puede variar según la edad, sexo, estado civil y reclamaciones previas. 4. El valor de los deducibles, estos se pueden pactar con la aseguradora; a mayor valor de los deducibles, menor es el precio del seguro. Para todos los vehículos comprados con crédito, las entidades financieras lo exigen de manera obligatoria por el tiempo de vida del préstamo.

Si el vehículo que va a comprar es usado, verifique que sea asegurable. Hay tres casos en los cuales las compañías no aseguran un vehículo:

Por el año / modelo. Si es muy viejo. Hay compañías que tienen seguros para vehículos de más de 15 años, pero con condiciones.

Si el vehículo fue importado directamente, fue robado y recuperado, o tiene algún problema en su tradición.

Si el vehículo tiene alterada su estructura o tiene una falla ocasionada por un accidente o por una modificación que compromete su seguridad y buen funcionamiento.

¿Cómo funciona el plan de seguro de automóviles por uso?

El plan seguro por uso es únicamente para clientes nuevos, y no es posible realizar modificaciones a una póliza tradicional para pasarse a esta opción. Es un seguro de vigencia mensual que mide dos variables para calcular el valor que el cliente debe pagar: kilómetros recorridos y hábitos de conducción (aceleración, frenado, giros bruscos, uso del celular, entre otros). Cada conductor debe estar registrado.

Una aplicación recoge esta información, que, además de la geolocalización, activa la transmisión de los datos en cada trayecto que recorra el vehículo. El automotor puede tener varios conductores registrados y todos deben descargar la aplicación, pero hay que tener en cuenta que si conducen otro vehículo, esos kilómetros se acumulan al seguro por uso del titular.



Si el vehículo está a nombre de una empresa, los conductores registrados deben ser personas naturales. Este seguro no está hecho para conductores que manejen más de un vehículo, pues esto afectará el valor del seguro. Es decir, los kilómetros recorridos en otro carro se le sumarán a este plan, independientemente de que el carro que vaya conduciendo sea distinto al asegurado.



Tampoco está hecho para personas que comparten su vehículo con conductores de otros vehículos, ya que los kilómetros y hábitos asociados a trayectos en otros carros podrían impactar negativamente el costo del plan seguro por uso del asegurado.

El seguro por uso cubre daños a terceros, daños parciales y total, hurto parcial y total, gastos de transporte, viajes del asegurado y alternativa de movilidad.

Las aseguradoras ofrecen pólizas de protección con cubrimiento en casos de asonada, motín y conmoción civil. Foto: iStock

Para pagar un siniestro se tendrá en cuenta la información de los recorridos, más los conductores registrados desde la cotización. Si los recorridos no coinciden con la información que entrega el cliente, o si el conductor que iba conduciendo al momento del evento no está registrado desde la cotización, el siniestro se podrá objetar.



Para tener en cuenta: si al momento de conducir el cliente utilizó Waze, Spotify u otra app, se afecta el score de conducción. Para evitarlo debe antes de iniciar el trayecto programar el viaje o la música.



Si se queda sin datos en el celular durante los viajes, de igual forma serán reconocidos y cuando tenga conexión de nuevo, sea vía wifi o datos, los viajes serán enviados al sistema. Lo mismo sucederá si el cliente va conduciendo y está en una zona donde no hay buena señal de internet: los datos quedan almacenados en el celular hasta que haya conexión.



Si el cliente sale de viaje en el carro debe dejar encendida la geolocalización del celular; si la apaga y le ocurre un evento en una ciudad de circulación diferente a la declarada en la póliza, este no se le cubrirá.



Si un conductor no registrado usa el carro y ocurre un evento, no habrá cobertura ni de daños ni de hurto. Solo daños a terceros.*Con información de Sura.