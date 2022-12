Consulta un lector:



"Quiero pagar la póliza de zonas comunes solo a la entidad donde tengo el crédito hipotecario, pero la administración me dice que es obligatorio pagarlo también a la administración según la Ley 675. ¿Cómo evitar ese doble pago, teniendo en cuenta que en las dos entidades tienen la misma aseguradora, pero en la del crédito no me acepta un endoso?



Respuesta:



Es cierto que en muchas ocasiones se presentan doble seguro, cobertura y pago de prima, que, según las normas, no debe existir en la práctica. Es necesario analizar y diferenciar lo que ampara cada póliza. Sin embargo, ningún propietario puede ser exonerado de pagar el valor que como propietario le corresponde asumir por este concepto, pues el gasto de los seguros está incluido en el presupuesto general que aprueba cada año la asamblea de propietarios.



Desde luego que los propietarios en ejercicio de sus derechos pueden solicitar a la administración que se les permita conocer la póliza y hacer observaciones a esta antes de tomar la decisión de emitir su voto en la asamblea respecto a dicha aprobación.



El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero Colombiano, habla de la Libertad Contractual en el caso del seguro que ampara el bien hipotecado, y sustituyendo el seguro del banco por el obligatorio, contemplado en el artículo 15 de la Ley 675 de 2001, se evita la doble cobertura y doble pago de prima por el mismo bien asegurado.



Según lo dispuesto por dicha ley, los seguros que son obligatorios para las zonas comunes entre otros son los de incendio y terremoto. No obstante, la mayoría de las copropiedades, teniendo en cuenta que uno de los propósitos del régimen de propiedad horizontal es garantizar la seguridad de los ocupantes y visitantes de los inmuebles, así como de los inmuebles, y los riesgos que a diario se presentan en los edificios, prefieren tener mayor protección y toman otros seguros de daños materiales que garanticen la reconstrucción del inmueble, y el de responsabilidad civil extracontractual, ante terceros y residentes.



En su obra "Apuntes sobre el Seguro obligatorio de bienes comunes", el abogado Silvio Agudelo Guevara, profundiza en el análisis de este problema y tomando como base lo consagrado por el artículo 1092 del Código de Comercio, que trata la pluralidad o coexistencia de seguros, así como en la doctrina financiera, manifiesta que los administradores deben notificar a todos los titular de los inmuebles que tengan crédito hipotecario o Leasing sobre el seguro de la copropiedad, a fin de evitar la doble cobertura, y coexistencia de seguros, así como el pago de la doble prima.



El deudor hipotecario, o el locatario, dice, deberá solicitar cada año al administrador constancia de aprobación de la póliza obligatoria que ampara los bienes comunes de todo riesgo material y otros documentos.



Es importante que los administradores y consejos de administración analicen bien todo lo relacionado con los seguros de cada edificio de cara al 2023.

NORA PABÓN GÓMEZ

ABOGADA, ASESORA EXTERNA

