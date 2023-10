Seguridad, entorno económico adecuado e institucionalidad, lo que piden las petroleras

En su primera intervención pública, el nuevo presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), Frank Pearl, aseguró que para que este sector pueda contribuir a la transición energética se necesitan por lo menos tres condiciones para operar y seguir creciendo.



La primera es un entorno económico adecuado con reglas de juego que le permitan a los inversionistas tener unas rentabilidades adecuadas para el nivel de riesgo en el que operan en las regiones colombianas.



Lo segundo son unas condiciones de seguridad en las operaciones porque se está observando un incremento en la conflictividad social en las regiones. "Tenemos grupos que utilizan la fuerza y la protesta social de una manera inadecuada y no respetan la ley", aseguró el presidente de la ACP.



Lo tercero es fortalecer la institucionalidad porque las regalías que paga el sector de los hidrocarburos no están llegando a los municipios para mejorar la calidad de vida de las personas.

Presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), Frank Pearl. Foto: Cumbre del Petróleo, Gas y Energía.

De acuerdo con Frank Pearl, las regalías no están llegando a los colombianos porque se quedan en las redes de corrupción, por ello se requiere profundizar en el Sistema General de Regalías.



"Infortunadamente hay un sector que por años se ha visto acorralado por iniciativas legislativas, tributarias y regulatorias; por radicalismos de algunos grupos ambientales y sectores sociales que tienen irrespeto por el cumplimiento de la ley; y por unas condiciones de operación y seguridad que se han deteriorado en un país que está en un cambio político", señaló el líder gremial.



Foto: Archivo / EFE

No tenemos por qué acoger las estrategias de países que tienen resuelto sus temas de pobreza FACEBOOK

El presidente de la ACP también manifestó que la transición energética no puede ser un salto al vacío y para ello es necesario crear una red institucional, social, política y económica que permita transitar hacia una diversificación de las economías en las regiones.



Igualmente, aseguró que Colombia debe tener una transición energética diferenciada, "no tenemos por qué acoger las estrategias de países que tienen resuelto sus temas de pobreza, desarrollo y equidad. Nosotros no somos Noruega, ni Estados Unidos, nosotros somos Colombia".



Dice que se deben tener en cuenta las particularidades de la matriz energética, la vulnerabilidad que tiene al cambio climático, la composición de Producto Interno Bruto (PIB), la informalidad de la economía y el drama social y humanitario que se registra en el país.



Facebook Twitter Linkedin

"Por eso lo que hagamos en este tema tiene que ser ordenado, gradual, consensuado y en función del bien común", afirmó durante la clausura de la VI Cumbre del Petróleo, Gas y Energía.



Además, invitó a los empresarios del sector a ver la incertidumbre como algo "totalmente normal" porque en la incertidumbre está el umbral del cambio. "La invitación es que desde este sector seamos forjadores de un cambio que traiga lo mejor para Colombia", agregó.