El viernes 17 de junio se llevará a cabo la segunda jornada del día sin IVA de este 2022 y los comerciantes ya se están preparando para esta fecha, que en esta ocasión coincidirá con el pago de la prima de servicios de mitad de año.



“Estamos seguros de que esta segunda jornada, al igual que las anteriores, le dará un nuevo impulso a la economía del país y será de gran beneficio para el sector empresarial, el empleo y los hogares” aseguró la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana Villalba.



Este segundo día sin IVA del año se realizará después de que los trabajadores reciban la prima de servicios, de tal manera que los hogares podrán aprovechar este ingreso para comprar bienes con el beneficio de la exención del impuesto. Hay que recordar que las empresas entregan este dinero desde el 1 al 30 de junio.



Sobre esta nueva jornada, el director general de la Dian, Lisandro Junco Riveira, afirmó que este es el octavo día sin IVA que los colombianos pueden aprovechar para ahorrar en la compra de los artículos cubiertos y los comerciantes para dinamizar sus ventas. “Recordemos que estas jornadas también impactan de manera positiva el recaudo, porque la cadena que genera el IVA tiene tributación y la exención solo está para el consumidor”, dijo.



Fenalco ha insistido en que los días sin IVA llegaron para quedarse, por eso su presidente Jaime Alberto Cabal aseguró que harán un llamado al gobierno que llegue para que mantenga estas celebraciones.



“Ese día los colombianos también podrán aprovechar las promociones del comercio y los descuentos, y los empresarios podrán sacar todos sus inventario al servicio de los consumidores”, afirmó el líder de los comerciantes.



No solo hay expectativas positivas frente al comportamiento del comercio en establecimientos físicos. La presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, María Fernanda Quiñones, afirmó que esperan un leve aumento en las ventas online respecto a la jornada del 11 de marzo, por el orden de los 710.000 millones de pesos.



