Nuevas advertencias sobre las consecuencias de aplicar lo anunciado de las reformas pensional y laboral hizo Santiago Montenegro, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos).

De acuerdo con el ejecutivo, lo que por ahora se ha visto de la reforma laboral apunta a que aumente la informalidad del mercado de trabajo.



En su intervención ante cabezas de empresas convocadas por el Foro de Presidentes en Bogotá, Montenegro señaló que la reforma pensional podría aumentar de 90 a 270 por ciento del producto interno bruto (PIB) el pasivo pensional.



Asimismo, dijo que el déficit en cuenta corriente podría aumentar de 6 a 8 puntos del PIB, generando una crisis de balanza de pagos.



Reiteró, igualmente, lo dicho por varios expertos en el sentido de que también se haría difícil la refinanciación de la deuda pública, y estaría en riesgo la financiación tanto del sector público como del sector privado. El presidente de Asofondos señaló que el subsidio que se espera pagar a adultos mayores que no tienen hoy pensión valdría 30 billones de pesos al año.



Si ese monto se suma a los 18 billones de pesos que costarán los nuevos subsidios de renta mínima que arrancaría en abril, se llegaría a 48 billones de pesos.



En la misma sesión, Gustavo López, presidente del Foro señaló que uno de los aspectos que inquieta a partir de las puntadas que se han conocido de la reforma pensional se relaciona con el hecho de que el ahorro pensional es de los trabajadores “y no se puede poner a producir réditos que no serán para ellos”.

