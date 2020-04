Sectores que reabren, seguros del alistamiento de los protocolos

Tanto Camacol, gremio de los edificadores, como la Andi, el de los industriales, dicen que existe más incertidumbre sobre las proyecciones de la recuperación de sus actividades que sobre la preparación de todas las medidas de prevención para retomar sus labores.



Las cabezas de estas dos organizaciones hablaron con EL TIEMPO sobre lo que se viene en el país.



‘La bioseguridad será la clave’: Sandra Forero, presidenta de Camacol

Sandra Forero, presidenta de Camacol. Foto: Archivo particular

¿Cuántos protocolos aprobados tiene ya el sector y cómo será su implementación?

​

El registro oficial lo tiene el Ministerio de Vivienda, pero lo que sí hemos visto es una respuesta muy positiva de todos los empresarios formales del sector en prepararse, adecuar sus equipos y planes de implementación y adoptar la bioseguridad como la nueva forma de operar en el sector constructor.



¿Cuántos proyectos se frenaron por la pandemia y cómo será el ritmo de recuperación?



Teníamos 1.900 proyectos de vivienda activos y 7,8 millones de metros cuadrados en proyectos no residenciales en fase de construcción antes de la medida de aislamiento preventivo obligatorio.



La operación de estas obras se dará de manera ordenada y gradual, y luego de la adopción e implementación plena del protocolo de bioseguridad que existe para el sector.



Además de los protocolos sanitarios, ¿cómo han avanzado en los de movilidad segura que ha señalado la alcaldesa de Bogotá?



Dentro del retorno a las actividades del sector, la movilidad es una prioridad en las estrategias de prevención y para garantizar la salud pública.



Por eso en el protocolo se desarrollan acciones detalladas para minimizar el uso del transporte público y se generan acciones para que la movilidad de los trabajadores se soporte principalmente en transporte individual, en particular las bicicletas.



Las empresas han venido preparándose muy responsablemente en coordinación con los gobiernos locales para eso.



¿Del total de trabajadores del sector edificador activos antes de la cuarentena, cuántos van a volver y en qué número gradual? ¿Cuántos emplea hoy el sector edificador?



Eso dependerá de la velocidad en la que se activen las obras. Estimamos que ese proceso de retorno a la operación plena va a tomar varias semanas. Hoy, el sector emplea de forma directa cerca de 900.000 personas.



Además de los grandes proyectos, ¿cómo se ejercerá control sobre las obras nuevas de menor metraje a cargo de firmas pequeñas o arquitectos e ingenieros particulares?



El protocolo y las medidas de vigilancia y control establecidas son claras. Todas las obras de construcción deben cumplir de forma estricta cada una de las disposiciones.



Teniendo en cuenta el repunte de las ventas que se estaba dando, ¿cuáles son las nuevas metas para los indicadores que mide el censo de edificaciones?



Es difícil estimar con un grado de incertidumbre tan alto sobre la evolución de la emergencia. Es probable que al cierre del año tengamos un retroceso frente a 2019, equivalente a una.



‘Hay un camino adelantado’: Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

¿Cuáles sectores de la industria se reactivan mañana?

​

Una vez se expida el decreto tendremos total claridad. Sin embargo, el viernes tuvimos una reunión con la vicepresidenta, en la que nos comentó cuáles serían algunos de esos sectores dentro de los que están: textiles, cueros, fabricación de papel y cartón, sustancias y productos químicos y productos de metal.



La reapertura representa un termómetro que nos permitirá empezar a ver la manera en que pueden operar estos sectores bajo unas nuevas condiciones en las que se

deben tener medidas estrictas de seguridad y cuidado de la salud.



¿Qué percepción tiene del tema en las pymes industriales, que dicen que no hay a quién venderle?



Todo lo que está sucediendo es nuevo, incluso para los negocios. Lo que nos permitirá la reactivación del lunes es empezar a medir cómo lo haremos y en qué condiciones se podrían ir abriendo de forma paulatina las actividades.



Ya hay una serie de actividades que a causa de la coyuntura están teniendo una dinámica distinta, como las plataformas digitales o el comercio electrónico.



¿Cuántos protocolos aprobados y solicitudes tiene radicadas la industria y se implementarán?



La resolución 666 que se expidió hoy (viernes) nos permite avanzar en la definición de los protocolos con las generalidades para los sectores que empiezan a operar.



Es importante anotar que desde el inicio de la cuarentena las empresas afiliadas a la Andi empezaron a trabajar en el diseño de estos protocolos de la mano con sus ARL. Con la resolución de hoy se harán los ajustes respectivos.



¿Sin protocolos de bioseguridad en la industria, según Claudia López, qué avances tiene la industria en este aspecto, al igual que en protocolos de movilidad?



Ya hay un camino bastante adelantado. De hecho, ya se han presentado propuestas al Ministerio de Salud en sectores como el cerámico, metal-mecánico o algunos de los de la cadena de la construcción, los cuales están en proceso de aprobación.



También es importante anotar que la Andi ha estado trabajando con mandatarios regionales y locales para determinar de qué manera podremos hacer un trabajo de colaboración conjunta para que los sectores habilitados puedan reiniciar actividades.



En el caso de Bogotá, también hemos trabajado con la Alcaldía, junto con ProBogotá y la Cámara de Comercio de la ciudad.



¿Del total de trabajadores de la industria, cuántos serán parte de esta primera fase?



No todos los que hacen parte de las actividades industriales saldrán a trabajar a partir de mañana. Se debe tener en cuenta que las personas que son de las áreas administrativas deben hacer teletrabajo. Adicionalmente, no todo el sector manufacturero saldrá a trabajar desde el lunes.



¿Qué proyecciones hacen para el PIB de la industria para el año, frente al que tenían antes de la cuarentena?



Ayer dimos a conocer la Encuesta de Liquidez Empresarial, en la que, de acuerdo con la respuesta de las compañías, se reporta una caída de 7,2 por ciento en marzo de 2020, frente a marzo de 2019.



Es un indicador de la situación actual; es difícil en este momento hacer una proyección de lo que será el año completo.

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS