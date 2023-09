Luego de un encuentro entre más de 30 empresarios y varios funcionarios del Gobierno Petro para acordar mecanismos que beneficien a los sectores, Germán Arce, presidente del Consejo Gremial, aseguró que hace falta una persona en la Casa de Nariño para darle ejecución a los acuerdos.



Dentro de la preocupaciones que manifiestan los empresarios colombianos existe el temor por que siga pasando el tiempo y que varios proyectos de la agenda nacional que son de ejecución urgente sigan estancados.

En diálogo con EL TIEMPO, Germán Arce aseguró que es necesario que en el Palacio de Nariño haya una alta consejería que funcione de puente con el presidente Petro para tramitar las propuestas de gremios y empresarios.



​"Necesitamos abrir unas instancias de coordinación, que en el Palacio nos ayuden a salir de este cuello de botella en el que estamos metidos, a generar una agenda de prioridades, a identificar qué cosas no están evolucionando al ritmo que deberían hacerlo, a que se le pueda hacer seguimiento uno a uno, porque esa es una capacidad que nosotros sentimos que se perdió", mencionó el presidente del Consejo Gremial.

Reunión del presidente Gustavo Petro y los empresarios en la Casa de Nariño Foto: Presidencia

Desde los sectores sugieren que haya un "doliente" que le haga seguimiento a las conversaciones entre el gobierno y los empresarios y que se le puedan pedir tareas y cumplimientos en los tiempos establecidos.



​"Esa es una conversación que perdimos y creo que es parte de lo que ha hecho difícil el que los proyectos salgan adelante. Aquí hay muchas iniciativas que están paradas y si no le metemos un empujón, podemos caer en un escenario que no es deseable: bajo crecimiento y alta inflación, una combinación fatal que volverá imposible, entre otros, cerrar las brechas sociales" señaló Arce en diálogo con este medio.



Así mismo, dijo que hay personas en el gobierno Petro que ha mostrado disposición para asumir esa responsabilidad como "el ministro (de Hacienda) Bonilla, el director de Planeación (Jorge Iván González)o el ministro (de Comercio) Umaña".



"Nosotros no hemos tenido esta discusión a ese nivel de detalle, pero creo que hace falta una cabeza en Casa de Nariño que no tenga una agenda sectorial, sino una multisectorial, que pueda ayudar a coordinar a todos los sectores. Esta era un poco la figura de la Consejería de lo público-privado, es una opinión muy personal", concluyó Arce.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

