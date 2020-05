Sector petrolero, decepcionado de ‘alivios’ en tarifas de oleoductos

Luego del anuncio de la compañía Cenit y sus filiales, controladas por Ecopetrol, de financiar las tarifas de transporte de oleoductos, el sector petrolero, a través de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), aseguró que esta salida no ayuda a mitigar el impacto en la industria ante los bajos precios del petróleo.

Según la ACP, la propuesta de financiación (por dos meses) con cobro de intereses sobre este porcentaje “no suple los requerimientos económicos de los remitentes frente al valor actual de las tarifas, que son excesivamente altas. Esta solo incrementaría los costos de transporte, pues luego de los dos meses habría que pagar la misma tarifa con los intereses (1,5 por ciento efectivo anual). Y agregó que dicha financiación no tiene en cuenta la realidad de la crisis de precios que vive el sector, cuya duración no es clara.



Y es que la situación actual ya está llevando a las empresas privadas a cerrar campos y a bajar producción, toda vez que esta ya se redujo en cerca de 52.000 barriles por día y se prevé un recorte adicional de 30.000 barriles diarios, a partir de mayo.



Según la ACP, esto no solo afecta la producción, sino que también reduce importantes recursos de regalías, impuestos y derechos económicos, impactando considerablemente las finanzas de la nación y los aportes para las regiones.



En cuanto a las reducciones de tarifas, la ACP dijo que la propuesta real de Ocensa (el ducto que transporta el mayor volumen de petróleo) es bajar el 0,6 por ciento, pasando de una tarifa de 7,75 dólares a 7,70 dólares por barril. Esto es un ajuste mínimo cuando los precios del petróleo han caído un 71 por ciento desde enero y un 42 por ciento en los últimos dos meses, y, sobre todo, si se observa que Ocensa, en julio de 2019, subió tarifas un 10 por ciento.



Por ello, y porque las tarifas de transporte representan el 45 por ciento de los costos de operación, la ACP insistió en que el Gobierno debe intervenir las tarifas, ya que la negociación entre transportadores y petroleras se ha agotado sin éxito, pues las ofertas de los primeros no han sido producto de una negociación, sino de anuncios unilaterales.

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS