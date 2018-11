Sector funerario, otro que teme por el IVA

En medio de los debates alrededor de la reforma tributaria del Gobierno los distintos sectores empiezan a abogar para ser incluidos en la lista de los que no tendrán IVA.

Es el caso del gremio funerario, cuyo vocero, Germán Cubillos señala que tienen 3'200.000 inscritos en pagos exequiales, pero, con el cambio en la tributación, temen una deserción del 20 por ciento.

Según expresó Cubillos, el margen de utilidad de este sector es del 10 por ciento, por lo que una gravación a la tarifa general, prevista hasta ahora en 18 por ciento, no les permitiría cuadrar las cuentas.

Con cálculos a mano alzada explicó que un afiliado (el que más) aporta mensualmente 10 mil pesos, para un total de 120.000 al año y 1'200.000 en 10 años. "A ese ritmo, en 20 años no ha pagado ni el costo de un entierro, mientras que en la familia ya han ocurrido entre 2 y 3 pérdidas en promedio".

¿Y entonces quién aportará impuestos?

La reforma tributaria que tramitó el Gobierno en su forma original partió de la idea de que todo el mundo debería aportar algo, según el ingreso que genera en el país, pues el recaudo por impuestos es la manera que tiene el Estado para obtener recursos y diseñar así los programas de inversión en la gente.



No obstante, una vez abierto el debate, empezó el reclamo de cada sector. En el caso del funerario, según señala Cubillos, coinciden en que hay que aportar y, de hecho, ellos argumentan que lo hacen. "Nunca nos hemos opuesto al impuesto de renta y lo aportamos, pero el IVA es un tributo para el consumidor de un servicio ligado a un tema muy sensible: la muerte, que no es elección de nadie".



Así las cosas, de la firmeza en la mesa de negociación entre el Gobierno y el Congreso dependerá que se tomen las mejores decisiones para imprimirle equidad al complejo tema de los impuestos.

