El covid-19 le ha costado $ 2,1 billones al sector asegurador

El covid-19 representa el mayor siniestro que ha tenido la industria aseguradora en la historia de Colombia. Entre el inicio de la pandemia en marzo del 2020 y agosto del 2021, las compañías de seguros de vida, incluyendo las que operan el ramo de riesgos laborales, desembolsaron un total de 2,1 billones de pesos, y de seguir así, la proyección es que esta cifra supere los 2,5 billones de pesos al cierre del 2021.



“Ni el terremoto de Armenia ni las temporadas invernales de 2008 y 2009 se acercan siquiera a estas cifras. Esta realidad confirma el papel del seguro en los momentos de crisis. Este ha contribuido a reducir el impacto que ha tenido el covid-19 no solo sobre la vida y salud de los colombianos sino también sobre los ramos de daños y seguridad social”, aseguró el presidente de Fasecolda, Miguel Gómez, previo a la Convención Internacional de Seguros que se inicia hoy.



Solo entre enero y agosto de este año las compañías de seguros han pagado en el total de los ramos 11,05 billones de pesos a sus asegurados y en seguros de vida han atendido cerca de 60.000 reclamaciones. Según explicó Gómez, esto incluye tanto los individuales como los colectivos. Estos últimos son los que están atados a actividades de crédito, es decir, que en el caso de que el deudor fallezca se cancela el saldo al banco y los herederos no tienen que asumir los pasivos que esas personas habían contraído.



Además, van entregados un total de más de 2.100 millones de pesos para el seguro gratuito que se creó en medio de la pandemia y que está enfocado en apoyar a las familias del personal de salud que falleció por causa del covid-19.



Respecto a los riesgos laborales, el sistema ha destinado, al 31 de agosto de 2021, más de 786.000 millones de pesos para la protección de los trabajadores frente al covid-19.



De un lado, destaca que las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) han invertido más de 321.000 millones de pesos en la entrega de más de 205 millones de elementos de protección personal (EPP), como mascarillas quirúrgicas, respiradores N95 y guantes no estériles. Por el otro, se han destinado más de 465.000 millones de pesos para el reconocimiento de cerca de 285.000 prestaciones derivadas de casos sospechosos y confirmados de covid-19.



Este año también se han prestado hasta 1,2 millones de servicios a través de pólizas de salud. En total, las reclamaciones pagadas por este rubro son de 231.000 millones de pesos. Estas incluyen algunos servicios como pruebas PCR, antígenos, medicina domiciliaria, telemedicina, provisión de oxígeno e internación, entre otros.



En medio de la situación de la pandemia también es importante el seguro previsional, pues reconoce pensiones de sobrevivencia en caso de muerte de los cotizantes al sistema privado de pensiones y el pago de los servicios funerarios. El costo de las reclamaciones en este ramo asciende a 1,06 billones de pesos, de los cuales 253.000 millones de pesos corresponden al covid-19.



Otro de los seguros que fue afectado, sobre todo, en los confinamientos estrictos fue el de los arrendamientos. En total, la industria ha pagado alrededor de 200.000 millones de pesos por respaldar el pago de los cánones de bienes destinados tanto al comercio como a la vivienda.



“Hubo un pico muy fuerte durante los meses de la cuarentena estricta donde las actividades comerciales se paralizaron y muchas personas que vivían en arriendo no pudieron cumplir con sus obligaciones. En estos casos el seguro entra a responder”, explicó el presidente de Fasecolda.



En total, entre enero y agosto del 2021, la industria creció 16 por ciento, al registrar primas por cerca de 22,5 billones de pesos y la siniestralidad de del 71 por ciento, lo que equivale a 11,93 billones de pesos. En su mayoría esta se dio por los ramos de vida grupo, vida individual, exequias y salud por cuenta de la pandemia.



Preocupan los contratos

A la industria también le inquieta ahora la creciente siniestralidad de las obras y proyectos de inversión pública que se ha ido presentando y, según Gómez, están teniendo graves dificultades en su planeación y ejecución.



“Muchos de estos grandes proyectos se han convertido en megasiniestros para la industria. Nos preocupa porque las obras públicas deben ejecutarse dentro de los plazos y con los presupuestos que fueron pronosticados. Sin embargo, en los últimos 5 años hemos pagado 1,9 billones de pesos en reclamaciones del seguro de cumplimiento en los grandes proyectos de infraestructura del país”, enfatizó.

Corrupción en el Soat

Respecto al proyecto de ley que introducirá un descuento por una única vez del 10 por ciento sobre la prima del Soat y que todavía está pendiente de conciliación en el Congreso, el gremio asegurador indicó que este dará un alivio a los ciudadanos para el próximo año. Sin embargo, alertó de que hay que seguir luchando frente a la corrupción.



“Desde el sector asegurador valoramos el esfuerzo que se hizo por preservar el enfoque social del Soat. No obstante, la accidentalidad vial, el fraude al seguro y la evasión requieren un esfuerzo constante de diferentes entidades del Estado para generar políticas públicas que mitiguen esta problemática”, indicó el gremio.



