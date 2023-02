El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y representantes de conductores y usuarios de las aplicaciones de movilidad, junto con José Daniel López -el líder de Alianza In, el gremio de las mismas-, se reunieron para instalar una mesa de trabajo y avanzar en la etapa de construcción del proyecto de ley que busca la regulación de los aplicativos en Colombia.

De acuerdo con Reyes, se suspende el proyecto de ley que hacía curso en la Superintendecia de Transporte y “solo se radicará uno hasta que se lleve a cabo un diálogo de todas las partes”, aseguró el ministro.



La reunión que se extendió desde las 4:30 de la tarde del miércoles estableció un cronograma de audiencias regionales para tratar el tema y otras mesas de discusión lideradas por el Ministerio de Transporte, de Trabajo y el ministerio de las TIC

para discutir la necesaria reglamentación de las plataformas de movilidad.



“El diálogo está lleno de diferencias, pero reiteramos el propósito de trabajar juntos para defender el derecho de los colombianos de elegir cómo movilizarse”, expusó José Daniel López, quien también reiteró la importancia de regular y no prohibir la operación de las apps de movilidad, pues se afectaría el ingreso de cerca de más de 100.000 conductores y más de 8 millones de usuarios.



En la cita, los conductores expusieron que las personas prefieren la movilidad por estos medios ya que, “por ejemplo, en el caso de las mujeres se sienten más seguras en las plataformas, pedimos no más exclusión y también terminar con la persecución por parte de las autoridades para conductores y usuarios”, dijeron.



El Ministerio de Transporte mantendrá e impulsará la mesa nacional con el gremio de servicio de transporte individual tipo taxi, para que en máximo dos meses se construyan los ajustes a la política pública que fortalezca sus condiciones actuales.



A su turno, la ministra de las TIC, Sandra Urrutia, apuntó que la cartera de las comunicaciones está dispuesta a participar en más sesiones de diálogo, para de esta manera mediar, avanzar en la legislación y llegar a acuerdos en la economía colaborativa.



"Colombia se merece tener un marco jurídico que acompañe la realidad que ofrece la tecnología y las leyes y los regímenes no deben desconocer su uso. El principio de neutralidad de la red sería erróneo y acá debemos propender por el cuidado de las personas y el uso de estos aplicativos", agregó Urrutia.



En las mesas se buscará construir una política pública sobre el uso de las plataformas en el transporte, en sus diferentes modalidades, en los que participarán los representantes de todos los actores (directos e indirectos), para la construcción de soluciones que aporten al mejoramiento del servicio hacia los usuarios.​

El ministro Reyes fue enfático en que la idea del Gobierno nunca ha sido excluir a las personas y "no se pueden desconocer las realidades, hay que regularizar la prestación del servicio de transporte, el proceso de construcción del borrador de proyecto de ley continuará pero solo será presentado para la consideración del Congreso de la República, una vez sea concertado y se obtenga un consenso con todos los actores", señaló.​​

