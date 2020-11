Se redujo la caída anual de la economía en el tercer trimestre

Después de haber sufrido la caída más fuerte de su historia reciente, la economía colombiana mostró, durante el tercer trimestre de este año (julio, agosto y septiembre), signos claros de recuperación. (Le puede interesar. 'Comercio e industria se siguen acercando a niveles precovid').

Según datos del Departamento Nacional de Estadísticas (Dane), luego de tocar fondo en el segundo trimestre, cuando la economía se paralizó por la cuarentena nacional ante el covid-19, en el tercer trimestre el producto interno bruto (PIB) repuntó 8,7 por ciento frente al del periodo inmediatamente anterior, aunque fue 9 por ciento inferior al de un año antes, cuando no había pandemia.



Esta última reducción anual está lejos de la caída sufrida en el segundo trimestre de este año, que fue del 15,8 por ciento.



La industria y el comercio son las dos ramas de actividad que lideran la recuperación tras la parálisis del segundo trimestre. Las diferentes actividades relacionadas con el comercio aportaron 34 de cada 100 pesos de crecimiento entre el segundo y el tercer trimestre, en tanto que la industria aportó 28 de cada 100 pesos de recuperación.

Es importante señalar que si se contrastan los resultados de las 12 ramas del sector productivo durante el tercer trimestre contra los del segundo trimestre, todas mostraron un crecimiento intertrimestral positivo.



En los nueve meses corridos del año que comprende esta medición, la economía cae 8,1 por ciento, “muy cerca de la proyección anual del FMI, que es del -8,2 por ciento; está 50 puntos básicos por debajo de la proyección del Banco de la República, que es del -7,6 por ciento, y corresponde a cerca de 1,3 puntos básicos por debajo de la proyección ajustada para el crecimiento anual de la economía del -6,8 por ciento del Ministerio de Hacienda”, explicó Juan Daniel Oviedo, director del Dane.

¿Qué actividades crecieron?

Así como las actividades comerciales son claves para el repunte trimestral, también han sido responsables de buena parte de la caída anual. En ese sentido, las actividades económicas de comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento, y alojamiento y servicios de comida decrecen 20,1 por ciento frente a la cifra de igual periodo del 2019, con lo que contribuyen con –3,9 puntos porcentuales a la variación anual del PIB.



Por su parte, construcción cae 26,2 por ciento y aporta -1,8 puntos porcentuales a la variación anual, y explotación de minas y canteras, que decreció 19,1 por ciento, aportó -1,2 puntos porcentuales a la variación anual.



“Estas tres actividades –señala Juan Daniel Oviedo– explican la mayor cantidad de puntos porcentuales negativos al decrecimiento del PIB”.



En cuanto a la variación positiva del 8,7 por ciento del PIB, entre el segundo y tercer trimestre de este año, esta se explica por el crecimiento de actividades como las de las industrias manufactureras (23,4 por ciento); comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida, que creció 22,3 por ciento, y las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios, y actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores, con un 12,3 por ciento.



Es importante anotar que de las 12 actividades productivas, tres mostraron variaciones positivas anuales: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con un crecimiento del 1,5 por ciento durante el trimestre; actividades inmobiliarias, con 1,8 por ciento, y actividades financieras y de seguros, con 1,5 por ciento.



Así mismo, se revisó la cifra de crecimiento anual del primer trimestre, de 1,4 a 1,2 por ciento, al actualizar agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca y transporte y almacenamiento. La caída del segundo trimestre se revisó de 15,7 a 15,8 por ciento, al actualizar construcción, y actividades profesionales, científicas y técnicas, y actividades de servicios administrativos y de apoyo.

Recuperación continuará, pero lentamente, dicen expertos

Juan Pablo Zárate, viceministro Técnico de Hacienda y Crédito Público, aseguró que la recuperación se ha basado en la normalización más generalizada de las actividades productivas y las menores restricciones para la producción, que han permitido un mejor desempeño de todos los sectores. “Desde el punto de vista de la demanda, se ha recuperado el consumo de los hogares y la inversión de las empresas después de la profunda reducción en el segundo trimestre. Este comportamiento ha sido motivado por la normalización de las condiciones productivas, la recuperación de la confianza del sector privado y los efectos de la política fiscal y monetaria”, afirmó.



Y agregó que las proyecciones contemplan que la recuperación continúe en este último trimestre: “Esperamos –dijo– que la economía como un todo presente una caída interanual, pero menor que la registrada en los últimos dos trimestres”.



Por su parte, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, aseguró que no duda que el país irá mostrando una tendencia de crecimiento los próximos meses. “La preocupación que me nace es con respecto a la velocidad con la cual vamos a recuperarnos; tenemos todavía un PIB muy negativo con respecto al del año pasado, aunque es mejor que el del trimestre anterior. Estos indicadores muestran que si bien se han hecho muchas cosas valiosas, que han permitido atender la emergencia puntual, la tarea que se tiene por delante aún es muy grande. El frenazo que se le metió a la economía exigirá mucho tiempo de recuperación”, afirma.



Por eso llama a economistas y al Gobierno a tomar el pulso de la recuperación, para establecer cuando, realmente, no será necesaria la intervención fuerte desde la política pública.



Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), calificó la caída anual como menos mala que la del segundo trimestre, “pero los resultados evidencian el peso que tuvieron los cierres y las restricciones de agosto, que golpearon la economía y especialmente el comercio, que registró una caída del 20 por ciento”.



Los economistas del grupo Bancolombia, que acertaron en su proyección del PIB para el tercer trimestre, indicaron que esa menor contracción es una señal clara de que lo peor de la crisis que trajo la pandemia de covid-19 “está quedando atrás”.

