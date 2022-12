Si bien el presidente Gustavo Petro negó que la reforma pensional busque que el Estado pueda destinar ahorro pensional a megaobras, si recordó que "eso hacen hoy con billones de pesos los fondos privados de pensiones".

El centro de la polémica está en las declaraciones del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, al señalar que el ahorro pensional de los colombianos podría ser usado para financiar proyectos como, por ejemplo, de infraestructura "como el tren entre Buenaventura y Barranquilla".



Además, que a futuro la entidad podría ser un banco de primer o segundo piso:

"banca de primero y segundo piso, de tal manera que nos dé las posibilidades de hacer inversiones que serán mucho más rentables frente a mantener la banca que definitivamente no presta beneficios", manifestó el presidente de Colpensiones el fin de semana de Navidad.

Dice Jaime Dussan, presidente de Colpensiones, textualmente: “los recursos que tenemos de ahorro (pensional) los vamos a invertir en lo social” (…) “en obras de infraestructura como el tren entre Buenaventura y Barranquilla”.



A su turno el presidente Gustavo Petro, señaló que "no es cierto que el ahorro que el gobierno haga de sus transferencias a colpensiones hoy se gaste mañana, con la reforma, en infraestructura. Eso hacen hoy con billones de pesos los fondos privados de pensiones. Véalo en la Ruta del sol II y en el puente de Chirajara.



De hecho parte del protafolio de inversión de los fondos privados va a la financiación de grandes proyectos de infraestructura, pero se trata de inversiones que tienen garantizado no solo el retorno de los dineros sino la generación de ganancias. De esta manera, se garantiza la rentabilidad del ahorro pensional de cada cotizante.

Por ejemplo en abril pasado, los fondos de pensiones informaron que invertirán $4,5 billones en proyectos de infraestructura e incluso algunas ya había sido entregadas como Mar 1, Concesión costera; Concesión del Alto Magdalena, la Ruta del Cacao; la vía Cambao-Manizales; la Transversal del Sisga; la 4G Neiva-Girardot; Pacífico 2 y Pacífico 3, entre otras.



Para entonces el presidente Iván Duque había señalado que con ese aporte existía un portafolio de financiamiento a estos proyectos "que supera los $ 9 billones y que se acerca a un punto del Producto Interno Bruto (PIB), y los fondos de pensiones en las empresas que trabajan en el desarrollo de infraestructura, de interconexión, de desarrollo, de proyectos energéticos, y aseguró que esta asciende a un portafolio de cerca de $33 billones adicionales", dijo



Además agregó que “estas acciones demuestran el papel importante que juega el ahorro de todos los colombianos cuando está bien administrado y está orientado a producir bienestar. Por eso, me reafirmo en lo que he manifestado: cualquier precedente, cualquier situación que busque expropiar los recursos del ahorro de las personas en los fondos de pensión tiene que ser rechazado de manera clara y contundente, porque echarles mano a los recursos del ahorro de las personas para nacionalizar los y convertirlo en dinero de bolsillo del Gobierno es un robo, un atraco”, dijo Duque.

¿Se puede hacer?

Obras en el puente de Juanchito, sobre el río Cauca. Foto: Santiago Saldarriaga / El Tiempo

Daniel Wills, vicepresidente técnico de Asofondos,señaló que este tipo de declaraciones es una muestra de que el Gobierno ha esbozado su propuesta, pero considera que todavía hay muchos detalles importantes por conocerse.



“Lo que no se puede perder de vista es que el ahorro pensional de los trabajadores es sagrado. Ante los desafíos que nos impone el envejecimiento de la población en los próximos años, no cuidar y crecer los ahorros pensionales es un acto irresponsable”, aseguró.



Además Kevin Hartmann, abogado, experto en temas de pensiones, señaló que esa propuesta es mala y además es inconstitucional, ya que en el artículo 48 se es claro en decir que los recursos dedicados para la seguridad social deben servir para pagar pensiones y cubrir los riesgos del sistema.



“Es importante ver el marco jurídico que lo regula. Las declaraciones de Dussán son contraproducentes.”, comentó.



Mauricio Olivera, vicerrector Administrativo y Financiero de la Universidad de Los Andes y expresidente de Colpensiones expuso que las AFP han usado estos recursos para inversión en infraestructura, pero no en el caso de los sistemas de reparto como Infraestructura. Ahí hay un error muy grande especialmente porque sabemos que el Estado tiene muchas deficiencia.



“Una cosa es la inversión y otra el gasto social. La primera involucra los ahorros que las personas tienen y que le pueden dar un retorno para mejorar mi pensión, lo cual se diferencia de la segunda opción debido a que no me genera un beneficio económico”, explicó.

Para Olivera es claro que el gran objetivo con la reforma es aumentar la cobertura, más aún porque 1 de cada 4 adultos mayores, es decir solo el 25 por ciento tiene una pensión y solo la mitad de los trabajadores puede cotizar. La discusión sobre si la plata tiene que estar en los Fondos Privados o en Colpensiones no ayuda en nada. La discusión se debería centrar en el mercado laboral ", apuntó.

