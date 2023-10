¿Puede interponer una demanda contra una propiedad horizontal? Conozca quién responde

Los conjuntos de viviendas, edificios de apartamentos o cualquier estructura que tenga zonas comunes como ascensores, pasillos, parques y salones, se denominan como propiedad horizontal.



Dependiendo de cómo esté estructurado el condominio, también pueden haber locales comerciales, áreas industriales y oficinas que hacen parte de la propiedad horizontal.



¿Cuál es la ley que regula la propiedad horizontal en Colombia?

La ley 675 de 2001 es la encargada de regular la propiedad horizontal, "en la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes, con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a ella", se explica en el Código Civil.



Esta ley tiene los siguientes principios, especificados en el artículo 2:



1. Función social y ecológica de la propiedad.

2. Convivencia pacífica y solidaridad social.

3. Respeto de la dignidad humana.

4. Libre iniciativa empresarial.

5. Derecho al debido proceso.

Características de la propiedad horizontal

- Cada propietario tiene el derecho exclusivo sobre un bien privado determinado.



- Todos los bienes particulares deben contar con una matrícula inmobiliaria que certifique su identificación jurídica como este tipo de bien.



- Los bienes comunes no deben ser divididos, vendidos o embargados separadamente de los bienes privados.



Debe tener en cuenta que el bien privado corresponde a la vivienda, el bien particular corresponde a las zonas que se comparten con el resto de los residentes y el bien común son las partes del edificio o conjunto que por su naturaleza facilitan la existencia, estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad, uso, goce o explotación de los bienes de dominio particular, de conformidad con la Ley 675.

¿La propiedad horizontal tiene dueño?

De acuerdo con el portal especializado 'Habi', en estos condominios no existe la figura de dueño, ya que lo que se maneja en propiedad horizontal es el representante legal, el cual puede ser el presidente del consejo de administración, el administrador o el presidente de la asamblea general de copropietarios.



Aunque el único que puede asumir de forma permanente el cargo de representante legal es el administrador, pues los presidentes, tanto de asamblea como del consejo, solo pueden estar de forma temporal.

¿Se puede entablar una demanda contra una propiedad horizontal?

Según el portal especializado 'Actualícese', usted puede interponer una demanda contra una propiedad horizontal, y quien responderá será el representante legal del condominio.



Esto es debido al artículo 50 de la Ley 675, en la que se aclara que dicho representante se encuentra obligado a actuar siempre a favor de la ley, además de responder por los perjuicios causados a los copropietarios o a terceros.



No obstante, aunque el administrador haya cometido un falta, ya sea incumpliendo sus funciones o en la celebración de un contrato que le ocasione prejuicios a terceros, si el copropietario procede a demandar, deberá dirigir la demanda a la propiedad horizontal.

