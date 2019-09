Colombianos pagarán más impuestos por sus rendimientos financieros

Como parte de la reglamentación de la Ley de Financiamiento, el Gobierno planteó para comentarios un proyecto de decreto que incrementa el monto de los impuestos que pagan quienes tienen rendimientos financieros por cuentas de ahorros o CDT, y no están obligados a llevar contabilidad.

Dicho aumento se dará porque la norma elimina el llamado componente inflacionario, es decir, la parte de la inflación que está incluida en la tasa de interés que recibe el ahorrador o inversionistas.



Por ejemplo, desde hace muchos años y hasta la fecha, si a un ahorrador le reconocen una tasa del 7 por ciento por ciento, para declarar el ingreso gravable la persona puede descontar la inflación del año anterior (en el caso del 2018 del 3,18 por ciento), con lo que el interés el valor a declarar se obtenía de aplicar un interés del 3,82 por ciento.



El proyecto de decreto agrega un parágrafo al artículo 1.2.1.12.6 del capítulo 12 del título 1 de la parte 12 del libro 1 del Decreto 1625 del 2016, o Decreto Único Reglamentario en materia tributaria, señalando que “a partir del año gravable 2019 constituirá ingreso gravable el valor de los rendimientos financieros percibidos por personas naturales y sucesiones ilíquidas, no obligadas a llevar libros de contabilidad”.

Asimismo, para el caso de los rendimientos financieros que distribuyan los fondos de inversión, mutuos de inversión y de valores, desde el año gravable 2019 constituirá ingreso gravable el valor de los rendimientos financieros recibidos por estos fondos, correspondiente al componente inflacionario, percibidos por personas naturales y sucesiones ilíquidas, no obligadas a llevar contabilidad.



Según explica Horacio Ayala, exdirector de la Dian y experto en materia tributaria, con esta norma los que reciben rendimientos financieros tendrán que pagar más impuestos pero, al mismo tiempo, quienes tienen créditos tendrán un beneficio.



Lo anterior porque al eliminarse el componente inflacionario la parte de los intereses cobrados que corresponde a la inflación, ya no se descontará para calcular los beneficios que genera el pago de intereses de los préstamos que apliquen, por ejemplo los de vivienda.



Otro de los puntos que incluye la normatividad es que afina el concepto de lo que es renta laboral y no laboral.



Además, expresa que “La persona natural deberá declarar las sumas de que trata el presente artículo en la cédula general y corresponderá a una renta de trabajo el apoyo económico otorgado en razón a una relación laboral, legal y reglamentaria, en caso contrario corresponderá a una renta no laboral.”



ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO