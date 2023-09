En Colombia aún hay más 818.119 viviendas que no cuentan con el servicio de energía eléctrica. La mayoría de ellas están ubicadas en los departamentos de Magdalena, Valle del Cauca, La Guajira, Bolívar y Córdoba.



Llevarles electricidad a estos hogares no es una tarea fácil, pero para avanzar hacia la universalización del servicio, la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) hizo un análisis de las posibles alternativas que se pueden implementar y las cuantiosas inversiones que debería hacer el Gobierno Nacional.



Lo primero que revela el Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica (Piec) es que en tres años prácticamente se duplicó el número de viviendas sin electricidad, pasando de 425.200 en el 2015 a 818.119 en el 2018, año en el cual se hizo el censo más reciente y el que se usó como base para el nuevo Piec.



"Ha crecido mucho la población en zonas rurales, al igual que la dispersión de las familias, la nueva población colombiana se ha ido a vivir a las áreas suburbanas. También hay que tener en cuenta que la inmigración venezolana llegó a asentarse no en los centros poblados, sino en zonas dispersas", explica Cristian Díaz, exdirector de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía.



Para lograr que estas 818.119 viviendas tengan energía eléctrica, el Piec concluye que se necesitan 13,96 billones de pesos para invertirlos en tres alternativas: interconexión a la red nacional, instalación de paneles solares individuales y comunidades energéticas.

El mayor rubro se lo llevan los paneles solares. La Upme calcula que se necesitarían 6,84 billones de pesos (49 por ciento) para hacer instalaciones en 228.047 viviendas (28 por ciento). El segundo mayor gasto se haría para interconexiones a la red nacional, serían 5,2 billones de pesos (37 por ciento) para 471.132 usuarios.



Mientras que en las microrredes o comunidades energéticas, que pueden tener como base paneles solares, turbinas eólicas o microcentrales hidráulicas, se gastarían unos 1,93 billones de pesos (14 por ciento) para beneficiar a 118.939 familias.



Pero si se revisan las inversiones por departamentos, encabezan la lista Magdalena (1,32 billones de pesos), La Guajira (1,31 billones de pesos) y Bolívar (1,06 billones de pesos). Mientras que las inversiones más bajas se tendrían que hacer en Guainía (20.000 millones de pesos), San Andrés y Providencia (30.000 millones de pesos) y Quindío (40.000 millones de pesos).



El análisis de la Upme –que lo usan de guía las entidades del Gobierno para estructurar y viabilizar los proyectos– también concluye que la interconexión a la red nacional beneficiaría especialmente a las viviendas que están ubicadas en la región central del país y en la Costa Atlántica porque allí es donde se encuentra concentrada la infraestructura de distribución del Sistema Interconectado Nacional (SIN).



Foto: Guillermo González - Archivo / EL TIEMPO

Por su parte, departamentos como La Guajira, Nariño y Chocó, por sus condiciones de dispersión y falta de infraestructura de interconexión al SIN, serían atendidos por comunidades energéticas para superar su déficit de cobertura. Mientras que los paneles solares individuales se pueden instalar en viviendas de todo el territorio nacional.



Aunque el camino para lograr una cobertura del 100 por ciento parece ser claro, el exdirector de Energía Eléctrica asegura que la universalización de este servicio es imposible de alcanzar con los fondos públicos, que se manejan a través del Fazni y el Faer. Al Ipse también le asignan recursos para inversión, pero no son constantes todos los años en la misma proporción.



La plata que llega a estos dos fondos proviene del mercado eléctrico colombiano y este año tienen disponibles aproximadamente 300.000 millones de pesos, apenas el 2 por ciento de los 13,96 billones de pesos que se necesitarían para lograr que el 100 por ciento de los colombianos tengan electricidad.



Si cada año se tiene una cantidad similar de recursos, la universalización se estaría logrando en unos 46 años. "Esto quiere decir que o se toman medidas adicionales, como que el Gobierno saque recursos de alguna otra parte, o será necesaria la inversión privada para poder alcanzar la cobertura universal", dice Cristian Díaz.

Foto: Santiago Saldarriaga/El Tiempo

Sin embargo, la sostenibilidad de los proyectos privados depende de los subsidios de energía eléctrica, que aplican para soluciones solares y para los usuarios de estratos uno, dos y tres. Por lo tanto, llevarle electricidad a todas las 818.119 viviendas también se traducirá en un esfuerzo fiscal del Gobierno Nacional.



Al año, según la Upme, se deberían destinar alrededor de 741.000 millones de pesos para las poblaciones conectadas con paneles solares; 201.000 millones de pesos para las que se alimenten mediante comunidades energéticas y 190.000 millones de pesos para los hogares que se conecten al SIN, para un total de 1,13 billones de pesos cada año en subsidios.



"Los proyectos para usuarios de Zonas No Interconectadas (ZNI) dependen de los subsidios. Debemos buscar la manera de que esto cambie ya que Colombia no tiene una economía fuerte como para que todo el funcionamiento tenga que basarse en los subsidios, pues al aumentar la cobertura también aumentar el monto de los subsidios", señala el exdirector de Energía Eléctrica.



Por ello, dice que lo ideal es que la llegada de la electricidad esté atada a la implementación de proyectos productivos que les permita a las familias tener un ingreso para pagar por el servicio y así la sostenibilidad de estas iniciativas no dependa de los subsidios.



Foto: Archivo / EL TIEMPO

Aunque la electricidad cambia vidas, el Piec también plantea que alcanzar el 100 por ciento de cobertura en el país no solo implica esfuerzos económicos, sino entender las necesidades energéticas reales de la población, teniendo en cuentas sus actividades culturales y productivas.



También es importante que las comunidades estén de acuerdo con tener electricidad porque la llegada de este servicio también implica un cambio de hábitos y costumbres. Esto se suma a la transparencia que siempre debe haber de por medio sobre sus beneficios y costos, tanto presentes como futuros.



Si bien el censo de 2018 indica que aún hay 818.119 viviendas sin energía eléctrica y la cobertura llega a cerca del 97 por ciento, el gobierno del presidente Gustavo Petro se ha trazado la meta de conectar a este servicio a 145.000 familias al 2026.



Esta es una cifra superior a los 100.000 hogares que se propuso conectar el gobierno del expresidente Iván Duque y que estuvo a 9.500 hogares de poder cumplirla cuando terminó su mandato el 7 de agosto de 2022.



LINA QUIROGA RUBIO

deiqui@eltiempo.com