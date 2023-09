Mañana se inicia en Cartagena el Congreso Nacional de Minería, un escenario en el que las empresas de este sector esperan plantearle al Gobierno sus preocupaciones y propuestas para seguir promoviendo esta industria en el país.



Como antesala a este evento, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Juan Camilo Nariño, habla de la importancia que tiene este sector en la transición energética y en los territorios.



¿Cuál será el mensaje al Gobierno durante el Congreso Nacional de Minería?

La conversación que queremos plantear está relacionado con las metas que se incluyeron el Plan Nacional de Desarrollo y que implican unas metas de extracción de minerales muy importantes, reducir el déficit de vivienda, la movilidad eléctrica y vías férreas.



La conversación va a girar en torno a la necesidad de que Colombia tenga una política clara en relación con el fomento a la exploración minera y una política clara de fomento a la minería, incluidos todos los minerales que son estratégicos para el país, pero sobre todo el carbón, que es esencial para hacer una transición energética justa, tranquila y socialmente equilibrada con todas las dinámicas sociales y empresariales que hay en el norte del país.

Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM). Foto: ACM

Dentro de esas conversaciones hablaremos de las políticas mineras. Lo primero es coordinación y coherencia porque hay un proyecto de decreto de reservas naturales temporales del Ministerio de Ambiente que manda mensajes que alejan la inversión y puede generar una incertidumbre muy grande en todo el territorio nacional.



Los decretos de emergencia económica en La Guajira también mandan un mensaje en ese sentido, y dicen que no puede haber minería a cielo abierto de carbón y que no se van a otorgar más títulos, pero cuando se pide un título no se pide para minería a cielo abierto, eso se determina luego de unos 10 años.



Otra cosa que va claramente en contravía de lo que está haciendo el mundo es la reforma tributaria, que dice que las regalías no son deducibles del impuesto de renta.



Se necesita una política pública clara, que tenga coherencia e incentive la atracción de capitales por parte de compañías de todos los tamaños, porque si no se hace con la participación de todos nos va a seguir dejando el bus en el cual ya está montado el mundo.



Por eso, también vamos a lanzar la Cámara de la Pequeña Minería para agrupar a pequeños mineros y tener un espacio de crecimiento, de buenas prácticas, de mejores estándares y de interlocución con el Gobierno.

¿Cuál es la importancia del carbón en la transición energética?

La conversación de la transición energética debe tener un contenido ambiental, pero también de una dimensión social, que necesita de generación de empleos y de inversiones en los territorios que hoy solamente está dando el carbón.



En su mayoría, el carbón se exporta y genera beneficios fiscales y dinámicas empresariales en La Guajira, Cesar, Córdoba, Boyacá y Cundinamarca. Históricamente la industria minera le aporta al país 4 billones de pesos al año, pero debido a los buenos precios ahora serán 15,9 billones de pesos, son recursos muy valiosos que el país necesita para hacer una transición energética ordenada.



Colombia debería producir carbón y generar beneficios sociales en estos territorios mientras que el mundo siga comprando carbón para usar estos recursos y planear el futuro hacia adelante. Esto no será un tema de 5, 10 o 15 años.



¿Qué opina de la nueva ley minera que plantea el Gobierno?

No conocemos ningún texto y frente a los indicios que hay lo primero que diría es que cuando uno analiza todas las políticas de las leyes que están haciéndose en los países para fomentar la minería, la excepción, no la regla, y en particular la excepción en América Latina, es que el Estado siempre va a participar en proyectos de minerales estratégicos.

No creo conveniente es que una empresa estatal sea la única dueña de áreas exclusivas mineras FACEBOOK

Esa es la excepción y si aquí lo que se pretende es crear una empresa pública estatal minera como Ecopetrol, eso es positivo, pero debe competir de manera igual con la iniciativa privada porque esta exigencia que tiene el país de conocer el territorio, de sacar proyectos mineros y de atraer inversión, necesita del concurso de todos.



Lo que sí no creo conveniente es que una empresa estatal sea la única dueña de áreas exclusivas mineras, es decir, que no se pongan esas áreas a competir en el mercado o que, por ejemplo, salgan ideas de que la empresa estatal debe tener una participación accionaria, por obligación, en los nuevos proyectos mineros, eso estaría bien, pero debe poner plata.



Todos los otros países están generando políticas públicas para atraer inversión, pero estas conversaciones, en una excepción de países de América Latina, lo que generan es una enorme incertidumbre, es decir, aleja el deseo de atraer inversión para exploración y para producir minerales, que es en lo que el mundo está hoy y lo que el mundo necesita.



Lo segundo que diría de la ley minera es que debe cobijar a todos y fomentar la minería para los pequeños, medianos y grandes mineros. No creo adecuado que esta sea una ley minera para reivindicar a los pequeños mineros.

¿Las mineras no están pagando las regalías que deberían, como dice la ANM?

Las compañías mineras son las más revisadas, sobre todo en materia fiscal y regalías. Para hacer una exportación primero se necesita haber pagado las regalías, de lo contrario no se puede exportar. De tal manera que no considero acertada esa afirmación de que la industria minera no paga regalías, las empresas las pagan y en su totalidad, por eso este año el Estado está recibiendo 6 billones de pesos en regalías, el año pasado fueron 2 billones de pesos.



Es mentira que cuando a la industria le va bien sigue aportando lo mismo de siempre. Ahí están las cifras que demuestran lo contrario, por eso este año los aportes del sector minero son cercanos a los 16 billones de pesos.



Entre más minería formalizada haya, más regalías va a recibir el país porque la minería ilegal no paga regalías y son recursos que se están perdiendo. Que las empresas apoyen la formalización de pequeños mineros ayuda a que haya más empleo, se conserve el medioambiente y se paguen más regalías.

Foto: Felipe Franco/ Procuraduría

¿Qué tanto afectará la reforma tributaria el pago de regalías?

Eso está comprometiendo la estabilidad de esta industria en el mediano plazo FACEBOOK

Aquí hay una discusión profunda del recaudo fiscal en materia de regalías en el mediano plazo. A este Gobierno posiblemente le vaya bien en materia de recaudo con la no deducibilidad de las regalías, pero esto hace que las cargas fiscales en precios promedios del carbón, ni siquiera precios bajos, sea una carga excesiva para el Estado.



Los estudios económicos que aportamos a la Corte Constitucional dicen que eso llega a una tasa efectiva de tributación de 142 por ciento, es decir, de cada 100 pesos que se venden, hay que tributar 142 pesos debido a esta medida.



En el mediano plazo la industria del carbón irá decreciendo paulatinamente, no se va a cerrar de la noche a la mañana, pero sí se va ir marchitando con el tiempo y eso va a tener un efecto directo en el recaudo fiscal del país, de tal manera que yo le pido a la Corte, en su revisión, que mida el impacto en las finanzas públicas porque eso está comprometiendo la estabilidad de esta industria en el mediano plazo.



Y para los proyectos nuevos es una decisión que aleja por completo la inversión. Los proyectos de cobre y de otros minerales estratégicos preferirán irse a los países en donde son reconocidas las regalías como deducibles, que son todos los del mundo, Colombia es el único país que tendría esta condición.



¿Eso significa que las minas de Cerrejón y Drummond se podrían cerrar en el mediano plazo?

Pueden ir dejando de hacer las inversiones en precios bajos, incluso, cuando se comienza a perder plata todos los años el negocio se hace insostenible y terminan, de manera responsable, diciéndole al Estado colombiano que no se puede producir lo que exige y que prefieren devolver las minas para que haga con ellas lo que considere.



Esa es una decisión que paulatinamente se va tomando, también depende de los precios, pero estoy seguro de que eso va a generar un decrecimiento de la industria, por lo menos en la industria del carbón.

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Twitter @ArisMining / GoldMining

¿Con esas decisiones del Gobierno, Colombia está dejando de ser un país atractivo para la minería?

Eso lo que hace es que la inversión en exploración y en nuevos proyectos se dirija a otros países en donde no existan incertidumbres. El mundo minero y la inversión privada van a países donde hay mayores certidumbres.



Los decretos del Gobierno lo que hacen es generar un enorme ruido y enormes incertidumbres que alejan la inversión, cuando el Estado colombiano debería, en virtud de sus políticas públicas, de sus metas de Gobierno y de la discusión de cambio climático, estar atrayendo inversión no generando todo lo contrario.

¿Cuál es la apuesta del sector minero en sostenibilidad y cambio climático?

Esta es una industria que recircula más del 90 por ciento del agua que usa FACEBOOK

Nuestra apuesta es la carbono neutralidad, tenemos una ruta clara en materia de cambio climático y hay apuestas importantes de las compañías de extracción de níquel, carbón, oro y esmeraldas en esta materia.



Esto también incluye granjas solares de pequeñas compañías como mina La Margarita, en Antioquia, o de grandes empresas como Drummond, que ya tiene licencia ambiental para construir una granja solar.



Además, esta es una industria que recircula más del 90 por ciento del agua que usa y que está plenamente comprometida con la movilidad eléctrica. Esta industria también tiene un compromiso claro en la manera como saca los minerales y por eso los estándares que tenemos son los mismos que sigue Canadá, Finlandia, Australia y Brasil.



En mi criterio, cuando hay una operación minera formal y que hace inversiones ambientales, termina habiendo un mejor territorio en material ambiental.