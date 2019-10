Estos son algunos de los ajustes que haría la nueva reforma tributaria

Ya casi está listo el nuevo proyecto de ley que presentará el Gobierno Nacional al Congreso y que reemplazará la llamada ley de financiamiento, la cual tumbó esta semana la Corte Constitucional por problemas en el trámite de la norma después de 10 meses de estar vigente.

EL TIEMPO supo que en principio ya no se llamará ley de financiamiento, sino que será llevada como una reforma tributaria. También trascendió que si bien la mayoría del texto de la pasada ley es calcado en este nuevo proyecto, sí va a tener algunos ajustes. Ya se puede adelantar que habrá cambios en la exposición de motivos y ya no estará la ‘amnistía’ con la que se pretendía rebajar las sanciones a los que habían omitido bienes ante la Dian a cambio de mostrar sus rentas como son.

El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, reiteró que, aparte de excluir esa medida, todo lo demás se dejará tal cual estaba en la ley. “El fallo del alto tribunal se basó en vicios de forma en el procedimiento para aprobar el proyecto, y en vista de los resultados que ha mostrado la ley, no vemos la necesidad de cambiar”.



Pero no todos piensan igual. Al haber sido establecido por la Corte que el vicio del proyecto es insubsanable, “quedaría espacio para que se presente uno nuevo”, manifestó Javier Hoyos, director de la firma Gestión Legislativa. Por lo que no se descarta que en la discusión en el Congreso haya nuevos cambios.



La decisión oficial de hacer una especie de réplica ha generado también peticiones. Por ejemplo, Cotelco –gremio de los hoteleros–, al que le extendieron por 20 años más los beneficios tributarios por construir más hoteles, es de los que claman que se apruebe igual y con rapidez. Su petición al Congreso es “aprobar el nuevo proyecto en bloque, para así poder cumplir con el plazo de la Corte, para que comience a regir desde el 1.° de enero del 2020”.

Camino no tan claro

Pero el camino no parece estar tan despejado. Empezando por las otras demandas que tiene la ley, las cuales, de prosperar antes de que vuelva a concluir el nuevo trámite del proyecto en el Congreso, causarían traumatismos para los cuales aún no hay medicina. De hecho, hay 21 demandas en curso contra apartes de la fallida ley de financiamiento en la Corte Constitucional.



Es el caso del artículo que crea una sobretasa a los bancos, equivalente al 4 % más en el impuesto de renta por el año gravable 2019, y de 3 % en los dos años siguientes.

Fue demandada por Asobancaria y, según confirmó Londoño, la medida continuará en el nuevo proyecto.



La salvedad es que “si el año entrante sigue la ley igual, el sector bancario pagará la sobretasa, que fue ya causada en el año gravable 2019; pero si la demanda es resuelta este año, y eventualmente lograra obtener un fallo favorable, aunque pase igual la ley no la tendrían que pagar”, sostuvo Hoyos.

Otro interrogante que surge alrededor de lo que viene después de que el Gobierno radique el proyecto es el tema de los decretos reglamentarios que ya se han expedido alrededor de algunas medidas. Algunos juristas coinciden en que tendrían que volverse a expedir. “Si se cae la ley, se cae el decreto”.



La incertidumbre que se puede causar es lo que más preocupa. Los recursos que ha permitido generar en el 2019 ya prácticamente estaban recaudados, pero, por ejemplo, en el recién creado régimen simple, para formalizar negocios que no estaban en el visor de la Dian, los interesados no sabrían de aquí a diciembre si sí, o si no. No obstante, los analistas de la firma Delloitte sostienen que “en el evento en que se logre tramitar esta nueva ley, no habrá consecuencias prácticas en materia tributaria para los contribuyentes, pues todo quedará restablecido a través de esa nueva norma”.



Para otros analistas sería viable quitar algunas medidas, lo que, según recalcó Londoño, “no se hará”. No obstante, ya se habla de medidas que no han dado el resultado esperado, como el impuesto al consumo del 2 % a la compra y venta de viviendas que tengan un precio superior a los $ 918 millones, por la que se esperaba un ingreso de 1,7 billones de pesos y no ha dado más de 60.000 millones, indicó una fuente.



También se alistan argumentos que reclamarán en torno a la medida de reducir gradualmente las tarifas del impuesto de renta a las empresas, desde el 33 % hasta llevarlas al 30 % en 2022, las cuales se establecieron para que generaran empleo, pero la tendencia al alza de la desocupación no ha frenado.



En medio de este panorama, el presidente Iván Duque enfatizó en lo “incontrovertible de los beneficios que ha traído la ley”. Se refirió al crecimiento de la economía, que en este año estará por encima del 3 %, mientras América Latina no pasará más allá de 0,5 %. Por ello, la esperanza del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, es que en el Congreso “se apruebe algo que ya se aprobó”.

