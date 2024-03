Se inicia debate de reforma pensional: estos son los temas claves que se votarán

Después de cuatro sesiones caracterizadas por la falta de quorum y en las que se votó la totalidad de los impedimentos (cerca de 60), hoy se retoma en plenaria del Senado el debate del articulado de proyecto de reforma pensional presentado por el gobierno del presidente Gustavo Petro, así como la ponencia alternativa propuesta por la senadora Norma Hurtado, del partido de ‘la U’.

La cita es a las 3 de la tarde y el debate se iniciará con las dos ponencias que piden que la iniciativa sea archivada, una de estas impulsada por la senadora Lorena Ríos, del partido Colombia Justa Libres, quien argumenta que de aprobarse el proyecto como está planteado crearía un sistema que no será sostenible, entre otros impactos negativos para los colombianos y las finanzas públicas.

De prosperar cualquiera de esas iniciativas, el proyecto se archivará; de lo contrario, los legisladores tendrán que discutir y votar las otras dos ponencias existentes, según el orden de radicación, por lo que ese turno le corresponderá a la presentada por la senadora Hurtado, la cual guarda varias diferencias con el proyecto del Gobierno.

Una de estas tiene que ver con el umbral para cotizar en Colpensiones. Como se recuerda, el pilar contributivo tiene dos componentes: el de prima media y el de ahorro individual. Ahí estarían las personas afiliadas al sistema. Si bien el Gobierno propone que entre 1 y 3 salarios mínimos cotizarían en Colpensiones y por encima de ese valor en las administradoras privadas, la propuesta de la senadora Hurtado apunta a las cotizaciones al sistema público sean entre 1 y 1,5 salarios mínimos.

Fondo pensional

Otro de los puntos que separan ambas iniciativas, la alternativa y la del Gobierno, es que mientras este último propone que la administración del fondo que se crearía y a donde llegarían las cotizaciones del pilar contributivo del sistema de prima media esté en cabeza de Colpensiones, la senadora Hurtado dice que este debería ser manejado por el Banco de la República.

La reforma también plantea un pilar semicontributivo, por el cual se buscaría otorgar una renta a las personas que tienen semanas cotizadas, pero no lograron pensionarse. En este punto, la ponencia alternativa busca reducir la edad de acceso a este pilar en 62 años para los hombres y 57 para las mujeres, mientras que la propuesta del Gobierno es de 65 para hombres y 62 mujeres.

Desde varios sectores piden que el fondo pensional no sea administrado por Colpensones, sino por una entidad independiente como el Banco de la Repúblicas. Foto:César Melgarejo Compartir

En cuanto al pilar solidario, que es aquel que busca darles a todos los adultos mayores que se encuentran en condición de pobreza y vulnerabilidad una renta mensual, Hurtado dice que si se reduce el umbral de cotización a 1,5 salarios en el otro pilar se ayudaría a que se tengan más recursos en el largo plazo para utilizarlo en quienes más lo requieren.

Para gremios, académicos y analistas, además de esos temas fundamentales es necesaria una discusión a conciencia sobre el régimen de transición, las ayudas que recibirán los adultos mayores que no tienen ingresos y hasta la posibilidad de hacer ajustes en la edad de jubilación.

El Gobierno, por su parte, se ha estado moviendo para quedarse con las mayorías y la senadora Martha Peralta, ponente del texto oficial, descarta que acompañen el texto alternativo si son derrotados.

Las cuentas de cara a la votación no están claras y no hay una mayoría sólida. En un principio, la oposición intentará romper el quorum pero si esa estrategia no funciona, los partidos Cambio Radical, Centro Democrático y Conservador votarán la ponencia de archivo. A ellos se sumarían unos liberales y algunos miembros de la Alianza Verde.

Si no se alcanzan las mayorías, la apuesta de esos partidos es votar la ponencia alternativa. Y con esos votos, sumados a un sector considerable de ‘la U’ que apoya el texto de Hurtado, tiene serias opciones de ser la elegida. El Gobierno, por su parte, se ha estado moviendo para quedarse con las mayorías y la senadora Martha Peralta, ponente del texto oficial, descarta que acompañen el texto alternativo si son derrotados.