‘Cifras muestran que no hay una salida de inversionistas de energía renovable’: Upme

La Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) está preparando varios documentos que serán la hoja de ruta en materia de transmisión, generación y abastecimiento de gas para los próximos años. En entrevista con EL TIEMPO, el director general de la Upme, Carlos Adrián Correa, revela detalles de los planes y se refiere a las preocupaciones sobre desincentivo a la inversión en el sector.



Expertos han dicho que las inversiones pueden detenerse, por ejemplo, por el aumento de cerca de cero a 15 por ciento de la tasa de tributación mínima para las empresas de energías renovables no convencionales y el aumento de 1 a 6 por ciento de las transferencias eléctricas de parques solares y eólicos en el Plan de Desarrollo.



Así mismo, este año Enel Green Power dejó el proyecto de parque eólico Windpeshi, en La Guajira, y luego la francesa EDF Renewables renunció al proyecto solar Pubenza, en Girardot.



¿Qué tantos nuevos proyectos se quieren construir?

En el último ciclo recibimos un volumen muy importante de solicitudes de conexión, fueron 1.628 solicitudes de conexión para proyectos de generación, es casi el doble con respecto a lo que se recibió en el ciclo cuando fueron 823 solicitudes. Estas solicitudes suman 89.500 megavatios de nueva capacidad de generación.



Con estos datos nosotros leemos que hay un apetito y un gran interés por participar en la actividad de generación en Colombia y particularmente con proyectos renovables. Esta cifra la vemos contraria a lo que se ha dicho sobre que hay un desinterés, un desánimo y una salida de los inversionistas en proyectos de energía renovable. En lo concreto y en lo real, vemos todo lo contrario.

La mayor parte están distribuidas en energía solar con 1.411 solicitudes, que suman 74.000 megavatios. Siguen los 92 proyectos de energía eólica y las 73 solicitudes para hidroeléctricas. En este nuevo proceso de asignación la gran mayoría de las solicitudes de conexión está asociada a proyectos de generación con fuentes no convencionales de energía renovable.

Se prevé que las nuevas energías renovables darán una señal de precios a la baja para los generadores que dominan el mercado mayorista. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Cómo ha mejorado este proceso para que los puntos de conexión no sean un cuello de botella?

Antes había un mecanismo que era primero en el tiempo primero en el derecho y eso generó muchos problemas y un acaparamiento de los puntos de conexión. Por eso la Upme y la Creg reglamentaron un nuevo procedimiento para hacer que todos entren a competir por su conexión al sistema.



También le hemos seguido haciendo mejoras a la Ventanilla Única y ajustado los procesos internos porque apenas va un solo proceso de asignación y de ahí salen bastantes aprendizajes para ser mucho más eficientes.

¿Se está reforzando la Upme para responder a la transición energética?



Este año gestionamos un traslado presupuestal con el Ministerio de Hacienda y pudimos reforzar los equipos en un par de subdirecciones. Hay otros temas más estructurales, la Upme se encuentra finalizando un proceso de modernización que viene desde hace varios años e implica un cambio en la estructura de los aportantes que tiene la entidad.

El presupuesto de la Upme viene de Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería, Ecopetrol e ISA, y sin un quinto aportante que es la ANH no podíamos aspirar a una transformación. FACEBOOK

En el Plan Nacional de Desarrollo se incluyó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) como aportante permanente de la Upme y eso nos permitió adelantar un proceso de modernización en una primera etapa, aunque todavía se queda corto para todos los retos que tiene la entidad.



Esto representa un crecimiento del 25 por ciento de la planta de la Upme, porque desde hace 11 años estaba congelada completamente. Solo estamos esperando la firma de Presidencia para empezar a proveer esos cargos y darle este aire importante a la entidad.



El presupuesto de la Upme viene de Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería, Ecopetrol e ISA, y sin un quinto aportante que es la ANH no podíamos aspirar a una transformación.

¿Qué plantea el plan de expansión de generación?

El país no tenía un plan de expansión de generación desde hacía cuatro años. En este plan nosotros hacemos una serie de simulaciones y en un ejercicio de minimización de costos de operación e inversión, definimos cuál es la ruta óptima para atender el crecimiento de la demanda de energía.



En síntesis, el plan tiene varios escenarios y en uno de ellos se supone un retraso en la entrada de la segunda etapa de la línea Colectora. También hay otro que considera una entrada importante de energía renovable hacia el 2037, estamos viendo alrededor de 6.000 megavatios de energía eólica y 6.500 megavatios de solar.



Este escenario lo vemos interesante porque implicaría unas inversiones importantes en fuentes no convencionales de energía renovable, algo que está en consonancia con lo que estamos recibiendo hoy en día para puntos de conexión.

¿Este plan plantea nuevas térmicas a gas natural para respaldo?

Se estima alrededor de 1.000 megavatios adicionales de térmicas a gas natural, también hay unas adiciones de hidroenergía que rondan los 800 megavatios. Todavía se ve una inclusión de gas e hidroenergía como aportantes de energía firme para atender la demanda, en menor proporción, pero sí hay presencia.

En el 2015, las plantas a gas generaron 15.209 gigavatios hora. Foto: Archivo particular

¿Qué proyectos de transmisión se adjudicarán en lo que queda de 2023?



La Upme ya ha sacado seis convocatorias durante el año y esperamos sacar en los próximos días otras dos para proyectos en el Caribe colombiano. Esto se sumaría a la convocatoria de la subestación Carreto, que también está en esta región y da un impulso importante para seguir reforzando la infraestructura eléctrica en el Caribe. De esta manera sumaríamos 8 convocatorias este año y estamos haciendo un gran esfuerzo para sacar otros dos procesos.



Estas convocatorias resuelven problemas de restricciones, es decir, congestión en la red que hace que se tenga que aprender generación mucho más costosa. Además, reforzar el sistema de transmisión siempre impacta en las pérdidas, porque al existir una redistribución de flujos disminuyen las corrientes por diferentes corredores. Otro elemento muy importante es que también habilita la entrada de nueva generación de energía renovable.



Estos proyectos en el Caribe no solamente sirven para atender el crecimiento de la demanda sino también para mejorar la calidad del servicio para los usuarios finales, obviamente esto tiene que estar complementado con las obras que desarrollan los operadores de red en los departamentos de esta región.

¿También habrá un nuevo plan de transmisión?

Sí, el último plan de transmisión lo adoptó el Ministerio de Minas y Energía en julio de este año y nosotros ya estamos en la construcción del nuevo plan. Esto implica evaluar diferentes obras para los sistemas de transmisión regional y nacional.



Ya estamos en una evaluación y, de hecho, hemos aprobado obras nuevas para el sistema de transmisión regional que irán en el nuevo plan. Paralelamente estamos trabajando para identificar los nuevos refuerzos para el sistema nacional.



No creo que alcancemos este año a sacarlo a comentarios porque los tiempos están muy apretados, pero con toda seguridad en el primer semestre del 2024 el país podrá conocer ese plan de expansión de transmisión para comentarlo y acelerar la adopción por parte del ministerio.



Nuestra intención es que entre la opción del plan anterior -que se adoptó en julio- y el nuevo plan haya menos de un año. Estamos acelerando para dar las nuevas señales de transmisión que el país necesita y el desarrollo de energías renovables. Ahí veremos cosas muy interesantes y disruptivas en nuevas obras de modernización de la red para poder seguir incorporando energías renovables.

Otro plan pendiente es el de gas natural ¿cómo avanza su construcción?

En este momento estamos identificando las obras, lo que sí podemos decir es que el país podrá conocer este año el estudio técnico para el plan de abastecimiento de gas natural. No se publica uno desde el 2019, ya van bastantes años sin que el país conozca que está viendo la Upme desde la perspectiva de gas natural.



La Planta de Regasificación del Pacífico ya la adoptó el ministerio y se incluiría en el nuevo plan si el proyecto no saliera como una alternativa costo eficiente y tocara reevaluar su adopción.

El país podrá conocer este año el estudio técnico para el plan de abastecimiento de gas natural, según lo anunciado por la Upme. Foto: Promigás

¿Qué tanto se están retrasando proyectos de generación y transmisión?

Normalmente los proyectos siempre tienen algún tipo de inconvenientes y se demoran en los permisos, otros entran muy en los tiempos. Este es un universo en donde no hay nada definitivo, no se puede decir que todos fluyen perfecto ni que todos se atrasan.



Muestra de esto es una obra de transmisión que entró en operación hace unos días y que es un excelente anuncio para el Caribe porque ayuda a solucionar muchos problemas de atención de demanda y problemas de restricciones que impactarán de manera positiva la tarifa de los usuarios. Esta obra, ubicada en el Atlántico, estaba programada para el 31 de octubre y entró a tiempo.



También hay que ser justos y uno no puede decir que todos los proyectos tienen retrasos por falta de diligencia, también hay que reconocer que la pandemia impuso unas cargas importantes.



En cuanto a solicitudes para cambiar fechas de entrada en operación de proyectos de generación no tenemos mucho, son un par de decenas, por lo que no estamos viendo una avalancha de solicitudes para cambiar las fechas.



En este momento hay proyectos por 535 megavatios que están en pruebas, pero es energía que ya está entrando al sistema, es decir, ya tenemos casi 1.000 megavatios de energía renovable no convencional en el país.

Con la llegada de El Niño, ¿cuál es el papel de la Upme?

La Upme tiene un papel muy importante. Si bien nosotros no operamos el sistema y lo que hacemos no impacta el corto plazo, lo que estamos haciendo es un seguimiento muy cercano y proponiendo acciones para la entrada de proyectos que ya llevan varios años en construcción.



También estamos tendiendo puentes porque hay muchos trámites que son relativamente sencillos, pero a veces hace falta que alguien diga que es urgente e importante para que las entidades aceleren los trámites.



En generación, tenemos personas dedicadas exclusivamente a hacerle seguimiento a los proyectos. Hemos contactado 102 proyectos que pertenecen a 21 promotores y con ellos tenemos mesas de trabajo constante, también con las corporaciones regionales y los operadores de red para destrabar trámites de proyectos que son susceptibles de entrar ahora en tiempos del fenómeno de El Niño.



Si bien nuestras acciones se ven reflejadas en el largo plazo, sí hemos entendido que podemos jugar un papel muy importante con estos proyectos que llevan años en construcción.



Por otro lado, tenemos un rol muy importante dinamizando la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento a la Situación Energética del País (Cacsse), en donde la Upme es la secretaria técnica.



En este momento tenemos un listado de 42 acciones que se distribuyen en campañas, cambios y ajustes regulatorios y seguimiento a las variables energéticas; a la cadena de suministro de carbón, gas natural y combustibles líquidos; y a los mantenimientos que impacten el sistema de transmisión nacional y la infraestructura de gas natural y líquidos.