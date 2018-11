Apuestas del 2019: más crecimiento pero con riesgo de frenazo global

Colombia tendrá un mejor desempeño económico el próximo año. No será tan elevado como muchos quisieran, pero, se estima que oscilará entre el 3 por ciento de los analistas moderados, y el 3,6 por ciento de los más optimistas.

La revisión de las proyecciones de comienzo de año, bajo la nueva coyuntura tanto local como internacional, no dejan mucho espacio para pensar que el producto interno bruto colombiano (PIB) pueda crecer a una tasa inferior al 3 por ciento, según el consenso de los analistas, lo cual no significa que no se deba atender las señales que vienen de afuera ni que se dejen de hacer las reformas y ajustes que requiere la economía en materia tributaria (ley de financiamiento), pensional, laboral y de finanzas públicas.



Los grandes desafíos en el mediano y largo plazos siguen siendo dos: fortalecimiento del aparato productivo y mejoramiento de la competitividad, coinciden algunos economistas.



“Estos factores son transversales a todas las actividades de la economía y son la base para el desarrollo de los negocios a partir de mejoras globales en la economía”, advierte Juana Téllez, economista jefe de BBVA Colombia.



Igual piensan los analistas del Grupo Bancolombia, quienes hacen un llamado al Gobierno, a las autoridades económicas y a los empresarios, en general, para que saquen provecho de la actual coyuntura para que el país pueda avanzar de forma decidida “en las acciones que fortalezcan el aparato productivo, aumenten la competitividad y hagan sostenibles las finanzas públicas”.



Lo que están viendo los analistas es que no hay duda de que Colombia está encarrilada en la senda del crecimiento, luego de tocar fondo en el cuarto trimestre del 2016, cuando la dinámica del PIB se situó en 1 por ciento.



Pero un empuje del 2,8 por ciento, como el observado en el segundo trimestre del presente año, según el Dane, ratifica el optimismo de los agentes del mercado, quienes prevén, además, que el cierre económico del 2018 rondará el 2,7 por ciento.

Camilo Pérez, gerente de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, es de los que ven un panorama de recuperación, pero considera que la dinámica observada aún luce modesta. Por eso cree que la economía llegaría a un buen nivel (3 por ciento) a finales de 2019 o principios de 2020.



“Hace un año planteábamos que se estaban presentando las primeras señales de recuperación de la economía, lo que denominamos los brotes verdes; hoy está en curso, pero el ritmo de mejora es modesto. En parte, esto se debe a un entorno local e internacional complejo, éstas son las sequías y las tormentas”, dice.

Los motores

Aspectos como el inicio del nuevo gobierno, un mayor gasto de funcionamiento e inversión del sector público; bajas tasas de interés que reactivarán la demanda del crédito y elevarán el consumo de los hogares; más inversión privada; reactivación del sector de la construcción, lo que impulsará la generación de empleo; precios del petróleo por encima de los del 2018 y la llegada de más capitales extranjeros, se cuentan entre los factores que le imprimirán un mejor aire a la economía colombiana el próximo año.



“En general, todos los sectores crecerán durante el año próximo. Se destaca el sector de la construcción, que liderará la dinámica económica alcanzando un crecimiento del 5,5 por ciento, dejando atrás los malos resultados de 2017 y 2018 (caídas del 2 y 3,8 por ciento, respectivamente), seguido por los servicios profesionales con 4,7 por ciento; entretenimiento con 4,3 por ciento y comercio y agricultura con el 3,8 y el 3,7 por ciento, respectivamente, que se beneficiarán de las mejoras en el orden económico”, estima Juana Téllez.

La industria tendrá en 2019 un crecimiento más balanceado y tenderá hacia una aceleración gradual hasta 3,5 por ciento ese año, agrega.



Lo anterior, muy en línea con lo que prevén los analistas del Grupo Bolívar, para quienes el impulso de la economía correrá por cuenta de unas tasas de interés moderadas y la recuperación del optimismo empresarial y del consumidor.



Si bien coinciden en que la construcción será clave, agregan que el sector de obras civiles tendrá un rol importante beneficiado, entre otras razones, “por las obras de infraestructura necesarias para superar la crisis de Hidroituango y por el dinamismo que generarán los mandatarios locales en su último año de gobierno.



En Bancolombia, por su parte, prevén que “la minería y la construcción volverán a terrenos positivos en 2019, la industria continuará acelerándose de manera gradual, la administración pública se expandirá por encima del PIB total, y que, por vía de una mayor colocación de cartera, el sector financiero experimentará un mayor dinamismo”.

Factores de riesgo

A pesar del optimismo por un mejor desempeño económico en el 2019, los analistas han detectado algunos factores que podrían jugar en contra de este. Por eso, buena parte de sus miradas están centradas en un punto especial: el desempeño global que tendrá la economía.



Andrés Langebaek, director ejecutivo de Estudios Económicos del Grupo Bolívar, sostiene que “el riesgo es que el mundo pierda un mayor impulso al que se espera. “Habrá crecimiento a tasas buenas, pero preocupa el comportamiento que traen Europa, Estados Unidos y China que desaceleran. Así las cosas, no hay un buen entorno para los países emergentes y productores de materias primas, pues si no hay una buena dinámica la demanda de estas por parte de las grandes potencias se resentirá aún más”, dice.



En lo local, advierte, algunos elementos de la reforma tributaria presentada podrían jugar en contra, en la medida que impactarían el consumo de los hogares

“Si bien el balance entre incentivos al crecimiento de la inversión frente a los incentivos al consumo es mucho más equilibrado que el de reformas anteriores, algunas medidas pueden deteriorar el crecimiento vía la reducción en la confianza y el ingreso de los hogares. La extensión del IVA a la canasta básica deberá tener algún impacto depresor”, comenta.



Algo en lo que coinciden los expertos de Bancolombia, aunque consideran que ese golpe al consumo sería contrarrestado con una aceleración de la inversión.

Camilo Pérez, del Banco de Bogotá, ve otros factores de riesgo que no se pueden desestimar.



Por ejemplo, dice que, además, una reducción del gasto público, amenaza el desempeño de la economía el próximo año, en tanto que “el fenómeno del Niño, los altos precios de la gasolina, debido al comportamiento del petróleo y las presiones de devaluación por un entorno más complejo para las economías emergentes, podrían repercutir en el comportamiento de la inflación”.



Langebaek, del Grupo Bolívar, también advierte que no se puede ignorar la crisis venezolana y el movimiento migratorio, frente a lo cual no hay solución en el corto plazo. Esto supondrá un costo fiscal significativo y que algunos estiman de entre 10 y 20 billones de pesos para educación y salud de esa población desplazada, sin contar los efectos sobre el empleo y la seguridad en el país.

Las señales que envían los otros indicadores

Buena parte de los analistas ven que el Banco de la República mantendrá bajo control la inflación que en 2019 estará en la meta del 3 por ciento o muy próxima de esta, con algunos sobresaltos a lo largo de ese año.



Las apuestas apuntan a un dólar rondando los 3.100 pesos, mientras que estiman la tasa de intervención del Banco terminará el año en 4,75 por ciento, con un primer aumento en el segundo semestre.



Los analistas también prevén precios del petróleo un poco por encima de los observados este año, aunque ven mucha incertidumbre allí por políticas de la Opep, Venezuela, la desaceleración global y Estados Unidos, entre otros factores.



REDACCIÓN: ECONOMÍA Y NEGOCIOS