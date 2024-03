¿Se cumplirá la regla fiscal en el 2024? Cada vez hay más voces que dicen que no

A pesar de que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, asegura que este año llegará a los límites de la regla fiscal pero no la romperá son cada vez más los analistas que creen que no será así.

El equipo de Investigaciones Económicas de Bancolombia se unió a las voces que proyectan que no se cumpliría debido al elevado déficit fiscal de este 2024.

"Las finanzas públicas se posicionan como una de las principales fuentes de vulnerabilidad macroeconómica. Luego del recorte de la perspectiva de la calificación soberana que S&P Global Ratings anunció en enero, luce mayor la posibilidad de perder un escalón más en la calificación crediticia, antes que de recuperar el grado de inversión en el mediano plazo", aseguró Laura Clavijo Muñoz, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia.

El ministro de Hacienda de Ricardo Bonilla

¿Habría menos ingresos?

Según el Gobierno, el déficit llegaría este año a 5,3 por ciento del PIB, superior al 4,2 por ciento del 2023. Además, la deuda subiría a 57 por ciento del PIB.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) ya dijo que proyectan que la regla no se cumpla debido a que el gobierno está contando con el ingreso de 10 billones de pesos por cuenta del arbitramento de litigios de la Dian; sin embargo, dicen que estos no deberían utilizarse para financiar gasto estructural.

"De llegar a conseguir estos recursos, algo que depende de perfeccionar ciertos marcos jurídicos, serían por una sola vez. El problema es que el espíritu de la regla es programar gasto permanente y financiarlo con ingresos permanentes y en este caso son temporales. Es como si una persona se compromete a pagar el gasto del mercado con la venta de un carro", opina Andrés Velasco, director técnico del Carf.

Al contrario, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo en entrevista con EL TIEMPO, que se trata de una interpretación que hace rato tienen cruzada y que sí esperan que la Dian recaude estos dineros.

"Su objetivo es hacer control fiscal y tendrá que recaudar más a punta de los mayores ingresos que le estamos entregando. ¿Si no para qué? ¿Para que recauden lo mismo que antes? No tiene ningún sentido. Lo ideal es que la Dian no deje llegar nada al terreno judicial y lo resuelva todo en el administrativo", manifestó hace unos días.

Luis Carlos Reyes, director de la Dian

Hay que recordar que la regla fiscal, la cual se establece en la Ley 1473 de 2011, es una especie de compromiso que el Gobierno debe seguir siempre para poder mantener un tope de gasto y la deuda del país. Al cumplirla, no solo se aumenta la credibilidad, sino que se contribuye a la estabilidad y al crecimiento económico.

Anteriormente, Richard Francis, director sénior de calificaciones para las Américas de Fitch Ratings, ya había opinado que no se cumpliría la regla ni en el 2024 ni en el 2025. "Más que todo estamos preocupados por el lado de los ingresos. La Corte Constitucional prohibió la no deducibilidad de las regalías y eso va a significar un 0,4 por ciento del PIB menos de ingresos en 2024", resaltó.

Menor recaudo, más riesgo

El equipo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, liderado por Camilo Pérez, dijo hace unos días de que si el Gobierno no lleva a cabo una política de ajuste en el gasto público, la probabilidad de incumplir la regla fiscal en el 2024 sigue latente, más si se tienen en cuenta los resultados del recaudo tributario de enero, que sorprendieron a la baja.

"Los malos resultados de enero imponen un sesgo negativo de cara a la perspectiva de los ingresos tributarios de la Nación"

“Los malos resultados de enero imponen un sesgo negativo de cara a la perspectiva de los ingresos tributarios de la Nación y, en ausencia de ajuste en el nivel de gastos, la probabilidad de incumplir la regla sigue latente”, indican.

Según la Dian, el recaudo fue de 30,6 billones de pesos, un dato inferior a los 33,5 billones de pesos que debieron haber llegado tomando en cuenta que el Gobierno tiene como meta tener un recaudo bruto de 312 billones de pesos en el 2024.

“Bajo esta métrica, en solo el primer mes del año la sorpresa bajista en ingresos para el Gobierno habría sido de casi 3 billones de pesos”, dijeron.

¿Cuál sería el impacto?

También Diego Pereira, economista jefe del Cono Sur y los Andes de JP Morgan, manifestó que incumplirla generaría un aumento de la incertidumbre y, por lo tanto, un costo financiero mayor para el país, lo cual no solo repercute sobre el sector público, sino también sobre el privado.

"Mas allá de su cumplimiento, nuestra proyección asume un déficit mayor al aprobado en el presupuesto. Ello implica más emisión de deuda de lo estipulado, y por lo tanto mayores niveles de deuda/PIB. Ser cauteloso con el gasto y asegurar que los gastos permanentes sean financiados con ingresos permanentes es el pilar fundamental de la estabilidad fiscal de mediano plazo", destacó.