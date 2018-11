Se cae ampliación del IVA para la canasta familiar: congresistas

Un congresista ponente del proyecto de Ley de Financiamiento confirmó a EL TIEMPO que los ponentes de esa iniciativa lograron un acuerdo con el Gobierno para que ningún producto de la canasta familiar, de los que todavía no tienen IVA, sea gravado con nuevos impuestos.

"Ni la básica, ni los productos de lujo, ni nada. Ningún producto de la canasta se toca", aseguró el ponente.



Otro de los congresistas a cargo de este proyecto añadió que se buscará un plan C para financiar el faltante en el presupuesto general del 2019, estimado en 14 billones de pesos. "Se ha hablado de archivar la ley o de aplazar recursos del próximo año, pero trabajaremos hasta el último día para que esto no pase", aseguró.



La propuesta de gravar casi toda la canasta familiar había sido, además de uno de los ejes del proyecto de reforma tributaria, una de las iniciativas más polémicas y criticadas. Las críticas llegaron incluso de miembros del Centro Democrático, partido al que pertenece el presidente Iván Duque, de cuyo gobierno nació ese proyecto de ley.



Con este acuerdo, según lo dicho por los ponentes, quedaría descartada la propuesta de no gravar todos los productos propuestos inicialmente, sino algunos de estos como el pescado, la carne y el pollo.



Otros puntos siguen en discusión. Es el caso de la propuesto de gravar las pensiones altas, es decir, aquellas superiores a 4,8 millones de pesos, o, según otra propuesta alterna, las superiores a 10 millones de pesos.



