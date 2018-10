Se aprobó Presupuesto General de 2019 pero falta ley de financiamiento

Las plenarias de Senado y Cámara dieron el visto bueno al proyecto de Presupuesto 2019, aforado en 259 billones de pesos, no sin antes controvertir, en álgidas discusiones que tardaron más de 10 horas, por las peticiones que no se lograron, para algunos sectores que hacen parte de la torta presupuestal. Lo más complejo y que quedó como una preocupación en el ambiente fue la desfinanciación en 14 billones de pesos con la que están hasta el momento las finanzas del próximo año.

Para los recursos faltantes habrá que encontrar prontamente una fuente de financiación, a través de la Ley de Financiamiento anunciada por el Gobierno.



Inclusive, algunos congresistas mencionaron que esta iniciativa tendrá que ser presentada al Congreso en un lapso no mayor a 10 días, toda vez que la ponencia que se votó en Cámara y que luego acogió el Senado tenía explícito en sus dos primeros artículos que los gastos son superiores, en 14 billones de pesos, frente a los ingresos disponibles. En consecuencia, si por alguna razón no fuera aprobada la ley de financiamiento por ese rubro, sería necesario hacer recortes presupuestales.

Por lo demás, los rubros gruesos quedaron como estaban en la ponencia: 160,2 billones de pesos para gastos de funcionamiento; 51,9 billones de pesos para el pago de la deuda, y 46,8 billones de pesos para inversión en obras.



Del debate en plenarias se destaca que la ponencia que se votó en Cámara contaba con 151 artículos, tras evacuar en el primer debate 294 proposiciones (algunas fueron aceptadas, otras no). Para la segunda tanda los parlamentarios allegaron 189 proposiciones.



El sector de la educación quedó en definitiva con la mayor asignación: 41,4 billones de pesos, seguido por el de defensa: 33,5 billones de pesos.



En total, educación fue resaltada por los parlamentarios ponentes del proyecto, porque recibió 2,5 billones de pesos adicionales en el proceso de aprobación del proyecto, contando con el medio billón de pesos para las universidades públicas que le agregaron en los últimos días. No obstante, varios congresistas expresaron que no sentían que quedaba financiada la educación superior. De hecho, los senadores Iván Marulanda (partido Verde) y Gustavo Bolívar (partido Decentes) presentaron ponencia alternativa para disminuir el gasto militar y aumentar la inversión social, pero no logró la votación necesaria.



Con la aprobación de este miércoles en el Congreso, al Presupuesto para el 2019 le faltaría entonces solo la firma presidencial.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS