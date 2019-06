¿Se ahorra gasolina si no se usa el aire acondicionado del carro?

Algunas personas se preguntan ¿por qué su carro se recalienta con frecuencia? ¿por qué se le escucha un ruido al acelerarlo? ¿en qué momento se le debe cambiar el aceite? y otras inquietudes que seguramente usted también ha tenido en algún momento. Clopatofsky, director de la revista 'Motor' da respuesta a esos interrogantes.

¿Se ahorra gasolina si no se usa el aire acondicionado?

¿Es cierto que cuando se maneja en carretera, subiendo por ejemplo la Línea o similar, lo ideal es hacerlo sin tener encendido el aire acondicionado para evitar el consumo extra de combustible y falta de potencia del motor? / Ricardo Forero



El aire gasta entre 4 y 8 caballos dependiendo del tamaño del compresor. Luego esa potencia no estará disponible para mover el carro, pero la sobrante es suficiente. El confort del interior se paga. Usted decide si va cómodo o sofocado.

Se recalienta con frecuencia

Tengo una camioneta CR-V modelo 1998 que tiene un problema hasta hoy sin solución, pues la han reparado dos veces por recalentamiento en los talleres de la marca en Bogotá. Cada vez que la voy a usar debo revisar el agua del radiador y tengo una botella auxiliar porque siempre están casi vacíos. ¿A qué se debe el problema? ¿Qué deben mirar? / Jorge Gómez



Como siempre, el remedio es encontrar una fuga porque el agua que no está en el frasco y el radiador es porque se salió por algún escape en mangueras, radiadores, tapa, frasco, poros, etc. El agua en el tarro o frasco tiene unos niveles mínimo y máximo porque allí se da un fenómeno de expansión por lo cual lo clave es ver el nivel en caliente que es el punto en el cual el motor está usando todo el líquido.



Hay aparatos para medir la estanqueidad del sistema presurizándolo, y aunque supongo que habrán hecho las pruebas, hay que repetirlas pues es la única forma de encontrar fugas, bien sean externas o eventualmente en algún punto del empaque de culata o poros en esta o en el bloque, pero esto es más remoto.

Ruido al encenderlo

Tengo un vehículo cuyo motor hace el ruido tipo diésel cuando se enciende inicialmente. ¿Qué puede estar ocurriendo? ¿Será el tipo de gasolina o los impulsadores? / Jairo Bernal



La gasolina no tiene qué ver porque para hacer un pistoneo audible en el encendido se necesita que la chispa esté totalmente perdida y al calentar seguro rompe los pistones en el corto plazo. Los impulsadores, si son hidráulicos, pueden causar ese ruido, no todos sino alguno que se descarga, y hay que identificarlo bien para no meterse en el gasto de cambiarlos todos, que será lo que probablemente le va a sugerir el taller.



Otra causa probable es que tenga un filtro de aceite inapropiado y no retiene el lubricante por lo cual al encender pasa un tiempo mientras este se llena y sube la presión de aceite y el ruido que oirá con toda seguridad es golpe de las bielas contra el cigüeñal.

Cambio de aceite

Tengo un R9 Máximo modelo 93 que utilizo muy poco con recorridos cortos y sólo en la ciudad. Hace un año le realicé el cambio de aceite 20w 50 pero tan solo ha recorrido 300 kilómetros. Puedo seguir conduciéndolo hasta los 5.000 km o debido al tiempo debo renovar el aceite de todas formas? / Luis Carlos Hidalgo



Puede seguir hasta los 8.000 sin dudas porque el aceite se cambia por horas de servicio, no por calendario. Eso sí, cuando lo use, saque el carro y haga una buena distancia y tiempo, mínimo 20 minutos o algo más, para que los residuos que pueda haber en el aceite se evaporen cuando este caliente bien y se eviten los lodos.

No saben qué tiene

Tengo un Optra 1.4, 2007, en muy buen estado, solo que navega. Lo llevé al banco de prueba y no dieron con el problema. ¿Qué puedo hacer o a dónde puedo ir a corregir esto? / Sergio Camacho



Haga ver los bujes de anclaje del puente trasero porque cuando tienen juego todo el eje posterior da dirección y el carro navega. Ese fenómeno se da por partes móviles de sus suspensiones.

los octanos y la relación de compresión

¿En que influye en un motor la relación de compresión? ¿Qué significa 8:1, 9:1 y 10:1? En cuanto a los octanos en la gasolina 85, 95 o 110, ¿qué significa esto? ¿Cómo sé cuál es el número de octanos que debe utilizar un carro? / Gregorio Vidales



La relación de compresión es la diferencia que hay entre el volumen total de un cilindro de un motor con la que queda cuando el pistón llega a su punto muerto superior.



Cuantas veces se achique ese espacio es la cifra que usted cita, por ejemplo, 10 veces cuando es 10 a 1. Mientras más alta sea, más reacción hay en la combustión y más potencia genera el motor.



Al subir el pistón y comprimir la mezcla aumentan la presión y de manera directa la temperatura y puede llegar el momento en que la mezcla se inflama por calor y no por la chispa de la bujía, lo que genera el pistoneo o detonación.



Para obviar eso, a la gasolina se le formulan más octanos que son su capacidad para resistir presión y temperatura sin inflamarse.



Luego un motor con relación menor a 9.5 anda perfectamente con corriente y si trabaja en altura por la menor presión atmosférica, el requisito es menor. De ahí que en Bogotá muy pocos motores necesiten extra. Si pone extra en un motor de baja relación, seguramente produce menos potencia porque esta es más difícil de encender.

REDACCIÓN VEHÍCULOS