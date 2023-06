Las sesiones ordinarias del Congreso de la República terminan el próximo 20 de junio -podrían citarse sesiones extraordinarias- y aún son muchos los temas pendientes por aprobar por parte de los congresistas.



No solo están pendientes las reformas laboral, pensional y de salud, sino la adición presupuestal por 16,9 billones de pesos de donde saldría la plata para los subsidios de energía y pagar lo que se le debe a las concesiones por el congelamiento de peajes.



Algunas lamentablemente no podrían continuar financiando subsidios,

que es responsabilidad

del Estado



En cuanto a los subsidios de energía, solo se adicionaron 944.000 millones de pesos y, según Asocodis, realmente se necesitan 2,3 billones de pesos para que las familias de estratos uno, dos y tres no dejen de recibir esta ayuda.



El gremio asegura que los recursos incluidos en la adición presupuestal sólo alcanzarían hasta julio. "Nuevo proyecto, en vez de incrementar recursos, disminuyen. Y dados problemas de liquidez de las comercializadoras, algunas lamentablemente no podrían continuar financiando subsidios, que es responsabilidad del Estado", agrega.



Si no se llegan a asegurar los recursos que hacen falta, se podría incrementar significativamente la factura promedio, más no la tarifa, de las familias más vulnerables y podría ser mucho más por el fenómeno de El Niño y por el alza del precio en la bolsa de energía, que en mayo llegó a superar los 900 pesos por kilovatio hora.





Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Actualmente, los subsidios de energía eléctrica permiten financiar el 60 por ciento del consumo de subsistencia de los hogares de estrato uno. Mientras que para los de estrato dos este beneficio es del 50 por ciento y del 15 por ciento para las familias de estrato tres. Hoy en día más de 12,2 millones de hogares en el país reciben este apoyo.



"Urge que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República adicionen mayores recursos y eviten estos impactos a los usuarios más vulnerables de Colombia", es el insistente llamado que hace Asocodis.



Además, dice que existen otras deudas que agravan la exigencia en el flujo de caja y en la liquidez de las empresas como las deudas por cobrar por los alivios otorgados a los usuarios durante la pandemia (236.000 millones de pesos), deuda de usuarios constitucionalmente protegidos, clientes oficiales y alumbrado público (807.000 millones de pesos) y deuda por subsidios y contribuciones (717.000 millones de pesos).

Llevaría a la inviabilidad

y a default a algunas empresas



La suma de estas deudas es cercana en la actualidad a 6,4 billones de pesos que equivale a algo más de dos años del ingreso regulado de comercialización de todas las empresas agremiadas en Asocodis.



De acuerdo con el gremio, si no se toman decisiones urgentes para solucionar los problemas de liquidez, a diciembre del 2023 los saldos por recuperar podrían ser cercanos a los 9,4 7 billones de pesos, que equivalen a 3,1 años de ingreso anual de los comercializadores.



Esta situación podría llevar a "la inviabilidad y a default a algunas empresas, y otras podrían estar ante eventuales procesos de limitación de suministro, poniendo en riesgo la totalidad de la prestación del servicio de energía a los colombianos".





Foto: Prensa Ruta del Sol

¿Y la plata para pagar peajes?

En la adición presupuestal también se espera que se aseguren los 800.000 millones de pesos que se le deben pagar a las concesiones por el congelamiento de las tarifas de los peajes durante el 2023.



Específicamente, en enero se decidió no incrementar los precios de 30 estaciones de Invías y de 113 de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para no afectar las finanzas de los colombianos, que ya estaban bastante golpeadas por la alta inflación.



Hace unos días la Procuraduría advirtió que el congelamiento de los peajes traería una inminente 'lluvia de demandas', además de ser un riesgo en la gestión pública y las finanzas de todos los colombianos.



Si se logran aprobar estos recursos en la adición presupuestal, todavía quedaría pendiente que el Gobierno Nacional decida cuándo y cómo le va a reembolsar estos recursos a las concesiones que se están viendo afectadas por el congelamiento de los precios.