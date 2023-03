El gobierno de Gustavo Petro le entregó al Congreso otra de sus reformas estructurales. El turno fue para la pensional. Si bien desde el Ministerio del Trabajo se dijo que, finalizada la sesión de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales y fruto del diálogo tripartito, hubo acuerdo en 86 de los 89 artículos del proyecto, lo cierto es que entre los empresarios reina la sensación de que el gobierno los invita, los escucha, pero no tiene en cuenta sus recomendaciones. Es más, según Santiago Montenegro Trujillo, presidente de Asofondos, gremio de los fondos privados de pensiones, no los dejaron entrar, mientras que Colpensiones sí estuvo presente.



El Gobierno dijo que hubo acuerdo en 86 de los 89 artículos del proyecto pensional, pero cuándo se consulta con los empresarios resulta que hay muchas dudas y críticas. ¿Cómo entender esto?



Pues mire, nosotros no estuvimos ahí, no nos dejaron entrar, entonces, eso que llaman un acuerdo de 86 puntos no fue con azafrán. A mí me parece que eso es una es una exageración.

Siendo los fondos una parte clave en la estructura pensional, ¿por qué cree que no se les tuvo en cuenta?



Para nosotros es incomprensible lo que pasó. Le permitieron entrar (a las reuniones de concertación) al presidente de Colpensiones que tampoco hace parte de la mesa de concertación y a nosotros no. Le pedimos una cita a la ministra del Trabajo para discutir dos temas muy puntuales, pero los grandes temas de la reforma, la sostenibilidad, el ahorro, las modalidades de pensión, los efectos fiscales, en nada de eso pudimos participar los fondos.

¿Qué lectura le da a esto?



Yo francamente no sé, pero desde antes nos habían impedido la participación, pero sobre todo el día en que presentaron la reforma pensional. Vaya usted a saber por qué un Gobierno que se dice que quiere consultar, que quiere lograr acuerdos nacionales, donde existen dos regímenes de pensiones, excluyen a uno de estas conversaciones importantes para el país. Claro que la ministra (Gloria Inés Ramírez) habló con nosotros en privado, pero solo de dos artículos puntuales, no de la totalidad de la reforma.

¿Y escucharon sus propuestas en esos dos artículos?



Uno era sobre las cotizaciones de las AFP en el régimen de transición y el otro sobre el acceso al Fondo de Garantía de pensión mínima, dos temas muy puntuales en los cuales hubo un acuerdo parcial, pero no en la totalidad. Como le digo, frente a los que se plantea del modelo del impacto sobre el ahorro, del impacto fiscal, de la sostenibilidad en el en el largo plazo, no, para ninguno de esos temas se nos se nos consultó.

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en la radicación de la reforma pensional. Foto: Sergio Acero/El Tiempo

En ese orden de ideas, ¿qué les preocupa del proyecto como quedó?



La preocupación fundamental es la sostenibilidad del esquema que se está planteando, el cual es un golpe fundamentalmente para los jóvenes en la medida que se determina que el 90 por ciento de los trabajadores pasen al Régimen Prima Media (RPM) en el que las pensiones son pagadas por los trabajadores y eso funciona mientras haya suficientes trabajadores y pocos jubilados.



El problema es que por la transición demográfica cada vez hay menos trabajadores, más adultos mayores y más jubilados. Entonces, llega un momento en que la plata no alcanza y cuando los jóvenes de hoy sean viejos no habrá suficientes jóvenes para que les paguen sus mesadas.



En consecuencia habrá que recortar beneficios, aumentar la edad de jubilación, el número de semanas cotizadas, las cotizaciones o reducir las pensiones, de lo contrario se arma un pasivo muy grande, que estimamos en más del 220 por ciento del PIB que pagarán las generaciones futuras, los jóvenes. Ese es el gran problema de fondo que vemos en este proyecto.

¿Cuál sería ese modelo que evite esas distorsiones?



Una reforma sostenible se hace con amor y el RPM no es sostenible. Lo que habría que hacer y lo que nosotros planteamos es no golpear el ahorro, como lo hace este proyecto, todo lo contrario, hay que fortalecerlo y eso quiere decir que también el sector público tienen que ahorrar con las pensiones. Necesitamos que haya varias AFP públicas que ahorren operando bajo las mismas reglas de juegos de las actuales y así aumentaríamos ese ahorro de los trabajadores en sus cuentas individuales. Es lo que habría que hacer y Asofondos lo está planteando y es lo que están haciendo todos los países.

¿Estamos lejos de esos países?



Francia está tratando de subir la edad de 62 a 64 años. Allá se cotizan 41 años, quieren ir a 42 y son países ricos. Aquí en compensación solo se cotizan 25 años, en Francia 41 años y en España son 38 años con el 28 por ciento del salario, esa es la prueba de que la alternativa es ahorrar, pero no se puede seguir aumentando la edad porque la gente no deja, por eso en esos países están incluyendo esquemas de ahorro porque en el largo plazo es lo único sostenible.

Pero en algún momento habrá que tocar la tasa de cotización...



Eso hay que irlo ajustando también por el aumento en la esperanza de vida. México ya lo hizo, allí la tasa de cotización era muy bajita, 6,5 por ciento del salario. La reforma que hizo López Obrador (presidente de ese país) fue subir esa tasa a 15 puntos de manera gradual. Otra cosa que están haciendo en México para ayudarle a las personas de menores ingresos, es que el Gobierno les paga las cotizaciones y mantuvo las Afores, que son las AFP de acá. Eso es una referencia de lo que podríamos hacer acá. En Chile también están en un proceso de reforma, allí se cotiza el 10 por ciento del salario y van a subir al 13 por ciento, pero la parte que va capitalización no la disminuyen. Aquí estamos haciendo lo contrario, la parte que va a capitalización cae un 80 por ciento, toda se va al sistema público.

Uno de los temas que ha generado polémica es la creación del Fondo de Ahorro, más porque no se sabe cómo será el manejo de los millonarios recursos que tendrá por esta vía Colpensiones...



Sí, está por verse cómo se reglamentará. Lo que nosotros vemos es que será un ahorro muy poquito durante muchos años, mientras el Gobierno dice que será bastante, pero mucho después y que lo que se pretende con eso es comprar TES, pero de todas maneras eso no compensa la calidad en el ahorro que vienen construyendo los fondos de pensiones.

¿Colpensiones está preparada para administrar esos recursos que le van a llegar por esa vía y por los traslados?



Sin duda debe dejar de operar bajo la influencia del ciclo político, las influencias políticas deben ser totalmente cortadas. Nosotros hemos planteado que Colpensiones tenga un esquema similar al del Banco de la República, con una junta directiva independiente, con un presidente elegido por esa junta, con equipos técnicos muy sólidos porque no solo manejará mucho dinero sino también las hojas de vida de millones de personas y, como lo ha dicho la Contraloría, en el pasado ha habido fraudes, presiones para ajustar pensiones de muchos personajes y eso no puede seguir. Ahí hay un tema bastante delicado, entonces, se requiere que sea una entidad muy sólida desde el punto de vista técnico, totalmente ajena al ciclo político y transparente.

Uno de los objetivos de la reforma es avanzar en el tema de cobertura, ¿cree que se logrará?



En la parte pensional se queda corto porque, incluso, la cobertura disminuye porque la gente ya no podrá jubilarse con 1.150 semanas, como se puede hoy en el régimen de los fondos privados. La cobertura va a caer aunque aumenta la cobertura del Pilar solidario en unos 16 puntos a mediados a mediados de siglo y eso es importante. Pero en este sentido hay que relacionar esta reforma con la laboral y por esa misma vía con la de la salud, porque de alguna forma las tres están interrelacionadas. Y lo que hemos visto de la reforma laboral es que es una iniciativa que aumentará mucho la informalidad en Colombia y el desempleo. En un país que ya tiene una tasa de informalidad muy alta, más del 52 por ciento al aumentar más este factor será aún más inviable el régimen público, el cual depende de las cotizaciones de los trabajadores para pagar las pensiones de los adultos mayores. Ahí hay una contradicción que agrava la situación del esquema actual.

La reforma laboral, entonces, no ayudará mucho...



No, por el contrario, es un proyecto perjudicial para el país, para la formalidad laboral y también para la Seguridad Social.

¿Se acabarán los subsidios a las grandes pensiones?



Sí y eso está bien, pero con el nuevo esquema que dará traslado a los que coticen hasta tres salarios mínimos, ellos tendrán subsidios hasta ese tope y eso no está bien, habría que quitárselos, creo que ahí se puede hacer un ajuste.



¿Cómo quedan los fondos con la reforma?



El ahorro acumulado en los fondos comenzará a caer, van a manejar un porcentaje muy reducido de las cotizaciones, al tiempo que van a dejar de proveer pensiones en la medida que la modalidad del ahorro programado se acaba y todo va a renta vitalicia. Ahora, el gran temor es que el 80 por ciento de ese ahorro pasa al régimen público donde la mayor parte se va a gastar en el Pilar Solidario y pagando pensiones de los jubilados y solo una parte pequeña se ahorrará, lo cual es muy malo.

En tema de género, ¿mejoran las condiciones de la mujer?



No mucho, porque a las que no alcancen a pensionarse no les permite beneficiarse de los nuevos esquemas de protección ni disponer de sus ahorros antes de los 65 años, que tendrá que esperar ocho años más para acceder al Beneficio Económico Periódico, mientras que en los hombres serían solo tres años. Una mujer que a los 57 años termina su trabajo y no alcance a jubilarse tiene que esperar 8 años.

Usted dice que hay que mirar la minucia de este proyecto donde hay temas a los que se les debe prestar atención...



En este proyecto se le pone fin a la modalidad de retiro programado, lo que forzará a los actuales pensionados bajo esa condición se trasladen a una renta vitalicia, por lo que, quienes prefieran esa modalidad de pensión no tendrán la posibilidad de heredar sus ahorros, a los cuales tendrían derecho sus familiares hasta en grado quinto de consanguinidad. Pero además, le quita el derecho a las personas de elegir en qué régimen quiere tener los recursos de su pensión, toda vez que obligará al 90 por ciento de las personas a pasarse a Colpensiones.

¿Cree que la discusión de los grandes proyectos presentados y el hecho de que estamos en un periodo electoral puede influir en lo que se apruebe o no de esta reforma?



Lo que estamos proponiendo, y esperamos que las directivas del Congreso lo acojan, es que se hagan foros donde podamos discutir estos temas, que pongamos todos los datos y las cifras sobre la mesa y que le quitemos el mayor número de ideología y de política a esta discusión que es técnicamente compleja, porque usualmente el Congreso hace unas audiencias, invita unas 25 entidades en las que tenemos 10 minutos, no para opinar. Necesitamos que en esos encuentros tengamos tiempo suficiente para hacer exposiciones, preguntas y que nos pregunten, en los que se aclaren dudas, que inviten a los académicos, a los centros de pensamiento, como Fedesarrollo y Anif, a las centrales obreras, que no nos apresuremos para poder explicar todos estos temas que son bastante complicados y complejos.



* EL TIEMPO hace parte de un conglomerado de empresas al cual pertenece una AFP.